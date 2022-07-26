Врач: одновременное употребление мелатонина и снотворного опасно

Почему важно ложиться спать до полуночи, можно ли самостоятельно улучшить качество сна, как мелатонин помогает нашему организму, и кому противопоказан дополнительный приём мелатонина в таблетках, рассказала Pravda.Ru врач высшей категории, д. м. н., эндокринолог, диетолог медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

— Анна, мелатонин вырабатывается в тёмное время суток. Как мелатонин помогает организму?

— Мелатонин нормализует ритмы сна и бодрствования. В сутки вырабатывается около 30 микрограммов гормона сна. На его выработку влияет световая стимуляция. Если перед сном мы берём гаджеты, то возникает дополнительная стимуляция эпифиза, который связан с сетчаткой и зрительным нервом, и тогда резко уменьшается выработка гормона сна. Поэтому утром мы встанем невыспавшимися, двигательная активность будет снижена.

Мелатонин косвенно защищает нас от рака, замедляет старение, защищает от стресса, обеспечивает адаптацию, нормализует циркадные ритмы "сон — бодрствование". Поэтому боремся за сохранение выработки мелатонина. Стараемся:

не смотреть в экран гаджета перед сном;

не спать с ночником;

обеспечить темноту, задернув шторы;

ложиться спать до 24 часов.

Мелатонин — это косвенный антидепрессант, нормализует выработку дофамина, серотонина, других нейромедиаторов и нейропептидов. Поэтому он улучшает настроение и обеспечивает эмоциональную стабильность.

Но мелатонин нельзя применять беременным и кормящим. Мелатонин не сочетается с алкоголем.

— Есть препараты, позволяющие повысить уровень мелатонина?

— Мелатонин любой фирмы-производителя будет работать одинаково эффективно, потому что это одно и то же действующее вещество. Принимается таблетка за 30-40 минут до сна.

Одновременное употребление мелатонина и снотворных, противотревожных средств опасно: они усиливают действие друг друга. Поэтому любые комбинации препаратов обсуждайте с доктором.

Около 10% людей нечувствительны к препаратам мелатонина. Если в течение двух недель у вас не наступила нормализация сна, нет смысла принимать препарат дальше.

Разовый приём препарата мелатонина помогает нормализовать качество сна. Мелатонин может применяться курсами от двух недель до десятков лет и часто входит в курсы терапии против старения. Кроме того, качество сна напрямую связано с отёчностью и лишними килограммами за счёт увеличения объёма циркулирующей жидкости и отложения жира. Нормальный 8-часовой сон способствует снижению веса.