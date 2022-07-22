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Психотерапевт: никакие испытания не делают человека сильнее

Здоровье » Здоровье и профилактика

Что такое депрессия и как она проявляется, какой самый опасный стереотип о депрессии существует в нашем обществе, а также почему является ошибочной известная фраза "Что нас не убивает — делает сильнее", рассказал Pravda.Ru врач-психиатр, психотерапевт Артём Гилёв.

Психотерапевт: никакие испытания не делают человека сильнее

— Артём Андреевич, что такое депрессия с медицинской точки зрения?

— Депрессия — это когда у человека в течение длительного времени наблюдается снижение настроения. Но иногда бывает депрессивное расстройство без субъективно ощущаемого снижения настроения с соматическими симптомами в виде болей или других проявлений, внешне напоминающих соматические болезни: головные боли, во внутренних органах, в руках, ногах. Но при обследовании соответствующие специалисты не находят патологии. Грамотные врачи, которые понимают настоящую причину, отправляют пациента к психиатру. Человек приходит к психиатру, ему назначают антидепрессанты, и симптоматика уходит.

— Какие люди подвержены депрессии?

— Точных причин не установлено. Но шанс заболеть становится выше, если у человека среди родственников были люди с расстройствами в аффективной сфере:

  • депрессивные,
  • рекуррентно-депрессивные,
  • биполярно-аффективные.

И факторы внешней среды имеют значение. Если человека систематически травмировать в психическом плане, то через какое-то время начнётся тревожное или депрессивное расстройство. У каждого есть свой уровень, когда психика ломается.

— Какие способы лечения депрессии сегодня?

— Основной метод — это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Это препараты выбора при лёгких, средних и тяжёлых расстройствах. Можно добавлять к этим антидепрессантам нормотимические препараты.

Используются также препараты лития: он снижает вероятность суицида, и уже через несколько дней суицидальные мысли уйдут.

Препарат L-Тироксин усиливает действия антидепрессантов. Также используются антипсихотики второго поколения, например кветиапин (при биполярно-аффективном расстройстве).

— Какие есть в обществе самые опасные стереотипы о депрессии?

— Например, человек говорит: "Я жить не хочу; думаю, может, мне в окно выпрыгнуть", и мы отвечаем: "Да ну, ерунда, отдохни, займись спортом, что-нибудь поделай, и всё будет хорошо".

Никогда никакие суицидальные высказывания, даже если вам кажется, что точно человек ничего с собой не сделает, не должны оставаться без внимания.

Надо поговорить, спросить. Лучше всего, если такой человек получит консультацию у психиатра. Потому что если человек совершит суицид, то вернуть его уже нельзя. Вот это самая опасная ошибка.

— Как в таком случае правильно оказывать поддержку?

— Во-первых, надо спросить человека, как давно и почему у него появились эти мысли, планирует ли он совершить в ближайшее время суицид. И по-доброму сказать: "Наверное, вам требуется сейчас помощь", и можно обратиться к специалисту.

Надо говорить прямо, а не приглашать психиатра и говорить, что "это мой друг Вася". Потому что если у человека суицидальные мысли, и он об этом говорит, значит, он ищет помощи.

Даже если человек живет в деревне, сейчас у всех есть телефоны, интернет есть, можно получить онлайн-консультацию.

— Я читал, что люди с тревожно-депрессивными расстройствами в спокойное время живут в вечной готовности к чему-то очень тяжёлому. И когда катастрофический сценарий происходит, то людям с такими заболеваниями гораздо спокойнее, чем тем, у кого тревожности нет было. Так ли это?

— Нет, конечно. Чем больше у человека стрессов, тем хуже ему становится, и хуже для его психики. Никакие испытания не делают человека сильнее. Ошибочно говорить: "Что нас не убивает — делает сильнее". Нет, естественно, делает слабее и увеличивает риск развития более тяжёлых расстройств психики, тревожных и депрессивных расстройств.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Дмитрий Попыхов, Маргарита Гончарова, Павел Гаськов
Темы депрессия психология

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