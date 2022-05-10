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Автор Маргарита Кичерова

Пластический хирург: после операции рубцы не исчезают

Здоровье » Красота » Техника красоты

Как долго на самом деле длится реабилитационный период после пластической операции; правда ли, что требуется несколько месяцев, чтобы исчезли синяки, отеки и шрамы; почему постоперационные рубцы не пропадают полностью и от чего зависит реакция организма на хирургическое вмешательство, рассказала Pravda.Ru пластический хирург Виктория Андреева.

Пластический хирург: после операции рубцы не исчезают

Рубцы не исчезают

— Виктория, как долго держатся отёки и синяки после пластической операции?

— Зависит от типа кожи, мягких тканей, возраста. При ринопластике, круговой блефаропластике реабилитационный период — около двух недель, иногда чуть больше, если пациент склонен:

  • к отёкам,
  • синякам.

Это не значит, что за этот период всё зажило. Первые синяки, отёки сходят, но ещё идут внутренние процессы: например, при ринопластике нос садится.

Несколько месяцев идёт заживление, когда снаружи уже всё спокойно, а внутри идут процессы и возникают неприятные ощущения. Это период созревания рубцовой ткани внутри, формирования коллагена.

При пластике тела зависит от объёма. Бывает, маленькая аккуратная девочка хочет прорисовку спортивного силуэта, там просто подчеркнуть надо. Бывает, женщина хочет избавиться от жировых подушек — большой объём липосакции, и реабилитация будет дольше.

— Шрамы и рубцы через сколько месяцев исчезают?

— Моя научная работа связана с рубцовой тканью, поэтому я говорю: рубцы не исчезают. Но они могут сформироваться нормотрофически — это хороший рубец, который эстетически удовлетворяет пациента. Либо в силу особенностей операции или организма, наследственности, несоблюдения режима он может превратиться в гипертрофический рубец — это плотный рубец, который заметен.

Бывают грубые келоидные рубцы, которые неконтролируемо растут.

Мы стараемся не оперировать подростков из-за гормонального фона. Это касается в основном не пластики, а новообразований кожи, но нужно делать операцию либо до пубертата, либо после.

Мы наблюдаем пациента в течение года после операции. Иногородних мы всегда просим следить за качеством рубца. Потому что на фазе созревания можно применить специальную терапию, чтобы рубец хорошо созревал. Например, я в раннем послеоперационном периоде назначаю отечественный гель, поскольку являюсь научным руководителем данного инновационного проекта. С этим гелем рубцы исчезают значительно быстрее, чем через полгода.

Верните, как было!

— Иногда пациенты просят вернуть им прежний облик. Как быстро происходит психологическое привыкание к новому лицу?

— Важно быть на связи с доктором и понимать, что есть период реабилитации, а есть период дальнейшего формирования. Ведь нос за две недели не формируется, он продолжает уменьшаться.

К сожалению, практически невозможно:

  • что-то переделать,
  • вернуть назад.

Поэтому пациенты должны серьёзно относиться к пластической хирургии. Надо на консультациях подробно обсуждать, как будешь выглядеть, применять компьютерное моделирование, которое пусть и приблизительно показывает результат, но хотя бы пациент будет готов. Бывает, потом пациент привыкает. Бывает, что-то переделываем. Бывают осложнения. От этого в медицине никто не застрахован.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
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