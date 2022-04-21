Трещины на пятках: как лечить в домашних условиях

Трещины на пятках — знакомая до боли для многих женщин проблема. Пятки при этом становятся сухими, твердыми, шелушатся или покрываются коркой. Хотя трещины на пятках обычно не приносят большого дискомфорта, но в некоторых случаях они могут вызывать боль, зуд или кровотечение. Почему же они возникают и как с этой напастью бороться в домашних условиях?
Некоторые из причин могут быть связаны с различными заболеваниями, а какие-то обусловлены образом жизни и факторами окружающей среды.
Поскольку трещины на пятках возникают в первую очередь из-за сухости, то в приоритете методы, направленные на увлажнение.
Это лучшие средства для ухода за сухими и потрескавшимися пятками. Они могут увлажнять, смягчать и омолаживать кожу. Наносить эти средства надо ежедневно, особенно после душа, так как это лучшее время, чтобы зафиксировать влагу. Вы также можете надеть носки после увлажнения, чтобы не стереть крем при ходьбе.
Какие ингредиенты должны быть в составе
Увлажняющие компоненты: мочевина, глицерин, гиалуроновая кислота, лактат аммония, желатин. Повышают способность организма поглощать влагу.
Окклюзивы: парафин, ланолин, вазелин, холестерин, стеариловый спирт. Эти компоненты предотвращают потерю влаги, создавая на коже барьер.
Смягчающие вещества: диметикон, петролатум, пропиленгликоль, касторовое масло. Заживляют трещины.
Омолаживающие компоненты: кератин, коллаген, эластин.
Кокосовое масло идеально подходит для увлажнения сухой кожи на пятках. Также это масло уменьшает воспаления.
Мед лучше всего использовать в качестве скраба для ног. Этот продукт может предотвратить размножение бактерий на коже стоп. Также мед неплохо справляется и с увлажнением.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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