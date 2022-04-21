Трещины на пятках: как лечить в домашних условиях

Трещины на пятках — знакомая до боли для многих женщин проблема. Пятки при этом становятся сухими, твердыми, шелушатся или покрываются коркой. Хотя трещины на пятках обычно не приносят большого дискомфорта, но в некоторых случаях они могут вызывать боль, зуд или кровотечение. Почему же они возникают и как с этой напастью бороться в домашних условиях?

Причины появления трещин на пятках

Некоторые из причин могут быть связаны с различными заболеваниями, а какие-то обусловлены образом жизни и факторами окружающей среды.

Заболевания, которые приводят к появлению трещин на пятках

кожные заболевания, такие как псориаз и экзема;

грибковая инфекция;

ожирение;

сахарный диабет;

варикозное расширение вен;

гастрит;

синдром Шегрена — это редкое аутоиммунное системное поражение соединительной ткани (гиперактивная иммунная система атакует железы внешней секреции, что приводит к появлению сухости);

ладонно-подошвенная кератодермия — редкое наследственное заболевание, вызывающее утолщение кожи на руках и стопах ног;

гипотиреоз — это заболевание возникает, когда щитовидная железа, ответственная за выработку определенных ключевых гормонов, не функционирует должным образом и вырабатывает их меньше, чем нужно организму.

Другие факторы

Стояние на ногах в течение длительного времени.

Ношение обуви с открытой пяткой.

Отсутствие косметологического ухода (например, когда не используется увлажняющий крем для избавления от сухости кожи на пятках).

Домашние средства от трещин на пятках

Поскольку трещины на пятках возникают в первую очередь из-за сухости, то в приоритете методы, направленные на увлажнение.

Бальзам или увлажняющий крем

Это лучшие средства для ухода за сухими и потрескавшимися пятками. Они могут увлажнять, смягчать и омолаживать кожу. Наносить эти средства надо ежедневно, особенно после душа, так как это лучшее время, чтобы зафиксировать влагу. Вы также можете надеть носки после увлажнения, чтобы не стереть крем при ходьбе.

Какие ингредиенты должны быть в составе

Увлажняющие компоненты: мочевина, глицерин, гиалуроновая кислота, лактат аммония, желатин. Повышают способность организма поглощать влагу.

Окклюзивы: парафин, ланолин, вазелин, холестерин, стеариловый спирт. Эти компоненты предотвращают потерю влаги, создавая на коже барьер.

Смягчающие вещества: диметикон, петролатум, пропиленгликоль, касторовое масло. Заживляют трещины.

Омолаживающие компоненты: кератин, коллаген, эластин.

Кокосовое масло

Кокосовое масло идеально подходит для увлажнения сухой кожи на пятках. Также это масло уменьшает воспаления.

Мед

Мед лучше всего использовать в качестве скраба для ног. Этот продукт может предотвратить размножение бактерий на коже стоп. Также мед неплохо справляется и с увлажнением.

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