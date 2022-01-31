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Автор Ирина Гусакова

Как защититься от коронавируса — советы эпидемиолога

Здоровье

COVID-19 не сдает своих позиций — каждый день число заболевших увеличивается. ВОЗ постоянно напоминает, как важно соблюдать профилактические меры, ведь только так можно обуздать пандемию. Конечно же, самый эффективный метод профилактики инфицирования вирусом — вакцинация. После иммунизации в человеческом организме формируется иммунный ответ против SARS-CoV-2. Однако даже так невозможно на 100% защитить человека от инфицирования. О том, какие меры профилактики помогут не заразиться, рассказал читателям Pravda.Ru санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин.

ребёнок, коронавирус

Профилактика коронавируса

Основная задача — укрепление иммунитета, поэтому так важны:

  • здоровый образ жизни,
  • витамины,
  • долгий сон,
  • здоровое питание.

Также мы расскажем о мерах, которые снизят вероятность контакта с возбудителем и последующее заражение. Итак, для профилактики коронавирусной инфекции важны:

  • регулярное мытье рук с мылом;
  • обработка рук антисептиком, когда поблизости нет раковины (на входе в общественное место, сразу после рукопожатия);
  • ношение маски или респиратора необходимого класса защиты (FFP2/FFP3) и перчаток в особо критичных зонах;
  • избегание мест массового скопления людей;
  • соблюдение социальной дистанции — расстояние должно быть не менее 2-х метров;
  • отсутствие контакта рук с поверхностями — также не рекомендуется без острой необходимости трогать руками глаза и нос, об этом может напомнить ношение перчаток в общественных местах, и главное — перчатки исключат попадание вируса на кожу рук и затем на слизистые оболочки;
  • регулярное проветривание и дезинфекция помещений;

Если Вас посадили на карантин — не пренебрегайте введенными ограничениями и не покидайте свою жилую площадь. После выздоровления не лишним будет провести профессиональную дезинфекцию помещений перед приходом посетителей.

Обработка помещений от коронавируса — популярная услуга по время пандемии. Обработка проводится с использованием сертифицированных средств, рекомендованных Роспотребнадзором для борьбы с коронавирусом. Чаще всего дезинфекцию проводят в офисах и на предприятиях после выявления больных коронавирусом.

Стресс и коронавирус

Препараты для профилактики

Препараты для лечения и профилактики, а также тактика назначения описывается в рекомендациях Минздрава РФ по лечению COVID-19 последней версии (на ноябрь 2021 года). При лечении инфекции применяются отдельные препараты, которые усиливают иммунитет и помогают бороться с течением болезни, но не уничтожают возбудителей инфекции.

На данный момент не существует специфических лекарств против коронавируса, направленных на данного конкретного возбудителя.

Для профилактики коронавируса и усиления иммунитета, пока идет эпидемия, используется несколько групп лекарственных препаратов:

  • иммуномодуляторы, интерфероны и противовирусные препараты (применяются для усиления иммунитета человека);
  • препараты от гриппа (они могут помочь с выздоровлением, оказывая симптоматическое действие);
  • препараты, содержащие парацетамол (обладают жаропонижающим эффектом);
  • глюкокортикостероиды (выписываются врачом при тяжелом течении инфекции и тяжелых осложнениях).

Рекомендации для пожилых пациентов

Люди пожилого возраста находятся в группе повышенного риска. У них зачастую снижен иммунитет, из-за чего организм не может дать достойный отпор вирусу. Кроме того, наличие хронических коморбидных заболеваний в преклонном возрасте наблюдается у большинства. Именно они повышают вероятность тяжелого протекания болезни.

Для профилактики важна установка бактерицидных ламп — рециркуляторов в общественных местах, она помогает очищать воздух от пыли и аэрозоля, на которых распространяются частицы вируса. Также важна дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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