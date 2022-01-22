Как отличить коронавирус от простуды

В 2020 году наш мир изменился, пандемия внесла свои коррективы, и вот уже два года человечество живет бок о бок с коронавирусной инфекцией. Как только наступает зима, остро встаёт вопрос по дифференциальной диагностике COVID-19 и ОРВИ. О том, как отличить коронавирус от обычной простуды, рассказала читателям Pravda.Ru директор по маркетингу и развитию бизнеса ООО "Аристо Фарма", врач клинической лабораторной диагностики Любовь Дупленко.

Симптомы ОРВИ и COVID-19

Штамм коронавирусной инфекции мутирует довольно часто, и его симптомы претерпевают небольшие изменения. Тем не менее главные отличительные особенности за последние два года не поменялись. ОРВИ стартуют довольно быстро, у них очень короткий инкубационный период, то есть интервал времени от заражения до старта симптомов составляет от 1 до 5 дней. Симптомы ОРВИ по большей части схожие:

чихание,

кашель,

заложенность носа,

повышенная утомляемость,

головная боль.

Редко бывают светобоязнь, боль в горле, затрудненное дыхание. Часто кашель за счет скопления слизи в носоглотке больше рефлекторный, не связанный с поражением легких.

При коронавирусной инфекции старт заболевания более отложенный, инкубационный период может длиться до двух недель. Это одна из причин, почему "ковид" так смело шагает по планете, ведь зараженный человек довольно быстро начинает передавать инфекцию окружающим — еще до того, как у него появятся первые симптомы.

Главный симптом, на который ориентировалось большинство людей, — это потеря обоняния. В довольно большом проценте случаев это действительно так, но есть интересный факт. Медицинские организации в 2020 году заявляли, что до 80% заболевших сталкиваются с потерей обоняния. В 2021 году эта цифра сократилась примерно до 45-60% в зависимости от возраста и продолжает сокращаться в 2022 году с приходом штамма "омикрон". Это связано с изменчивостью вируса и приобретением им новых свойств.

На что стоит обратить внимание, чтобы заподозрить коронавирусную инфекцию?

Заболевание начинается по-разному и зависит от статуса вакцинации. Также важно понимать, переболел человек "ковидом" ранее или нет. Переболевшие и вакцинированные люди переносят заболевание легко и часто без симптомов. Коронавирусная инфекция имеет несколько вариантов течения: легкий, средней степени и тяжелый.

Легкая форма заболевания проявляется небольшим недомоганием. Температура повышается до весьма высоких цифр — может достигать и 39-40 °C, держится несколько дней, купируется стандартными жаропонижающими средствами. Может быть боль в горле — один из отличительных признаков нового штамма. При "омикроне" боль в горле возникает сравнительно чаще, чем при предыдущих версиях коронавирусной инфекции. Через несколько дней симптомы полностью проходят. Если болезнь прогрессирует, то к симптомам присоединяются:

кашель,

одышка,

боль,

тяжесть в груди,

сильная утомляемость.

Температура обычно сохраняется.

Среднетяжелая и тяжелая формы заболеваний опасны для здоровья и жизни человека. Это зачастую пациенты с сопутствующими заболеваниями, такими как:

сахарный диабет,

патологии сердечно-сосудистой системы.

Какая есть профилактика?

В период очередного подъема заболеваемости важно сохранять социальную дистанцию, постараться посещать магазины не в час пик, по возможности пользоваться службами доставки продуктов и товаров первой необходимости. Ношение масок помогает сдерживать распространение инфекции. Осознанное ношение масок всеми людьми в общественных местах поможет избежать передачи вируса от зараженного человека, который находится в инкубационном периоде, здоровым людям.

Тем гражданам, которые имеют высокие риски тяжелого течения болезни, лучше использовать респираторы с высокой степенью защиты. Заболевание передается не только воздушно-капельным путем, но и контактным. Поэтому мытье рук — тщательно и с мылом — будет всегда актуально. Кожные антисептики лучше использовать, когда нет возможности помыть руки. В России "омикрон" активно вытесняет все предшествующие штаммы. В США ему понадобилось всего пять недель, чтобы вытеснить штамм "дельта". Особенности нового штамма в очень быстрой передаче вируса. Но пациенты, заболевшие "омикроном", легче переносят инфекцию.

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