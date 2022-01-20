Что делать, если у вас дефицит витамина В12

С нехваткой витамина В12 сталкиваются 40% населения планеты. Витамин коварен — его запасов хватает в среднем на 5 лет, а дефицит развивается медленно.

У большинства животных и человека витамин В12 накапливается и хранится в печени, синтезируется микрофлорой в дистальном отделе подвздошной кишки. Он носит научное название — кобаламин, так как центральный ион в его основе — кобальт. В12 имеет нестандартный механизм всасывания. Для этого в желудке вырабатывается особый белок — "внутренний фактор", который уносит В12 за собой в тонкий кишечник. В его конечном отделе внутренний фактор проходит через тонкую кишечную стенку и тянет за собой В12.

О том, чем опасен дефицит витамина В12 и как пополнить запасы, рассказала читателям Pravda.Ru к.м.н., нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

Проявления дефицита витамина

ухудшение памяти;

нарушение чувствительности нижних конечностей;

характерные изменения языка — лакированный язык ("малиновый язык");

повышенная нервозность;

отсутствие аппетита;

бледный, слегка желтоватый оттенок кожи;

одышка, учащение сердцебиения даже при минимальных нагрузках (следствие анемии).

Существует так называемая В-12-дефицитная триада: поражение ЖКТ, крови, нервной системы.

Причины дефицита В12

Применение антибиотиков — они вмешиваются в микрофлору кишечника, уровень витамина В12 снижается. Заболевания кишечника любой этиологии. Злоупотребление кофе (более 3 чашек в день). Понижение кислотности желудка, вызванное болезнетворными или естественными причинами: из-за приема блокаторов продукции соляной кислоты, инфицирования хеликобактер пилори. Стресс. Интоксикация алкоголем. Возраст старше 50 лет: чем старше становится человек, тем хуже желудок вырабатывает соляную кислоту. Прием противодиабетических препаратов, противозачаточных таблеток, антипсихотических препаратов. Вегетарианство.

Часто причина дефицита В12 кроется в аутоиммунном состоянии, которое ведет к повреждению клеток желудка, вырабатывающих фактор всасывания этого витамина. Такое нарушение ведет к изменениям в структуре эритроцитов. В результате возникает пернициозная анемия. Аутоиммунная реакция в виде повреждения клеток, вырабатывающих фактор всасывания — следствие потребления генетически-модифицированных и глютенсодержащих продуктов.

Еще одна причина дефицита витамина В12 — его недостаточное количество в потребляемой пище. Этот витамин не встречается в продуктах растительного происхождения. Его производят только бактерии. Приверженцы вегетарианства, считающие, что В12 есть в растительной пище, совершают непростительную ошибку.

Продукты, в которых содержится B12

печень (куриная и говяжья);

лосось;

тунец;

говядина (если кормили травой);

йогурт;

сырое молоко;

индейка;

оленина.⠀

Но! Наличие В12 в крови и его доступность для клетки — полярные понятия. При тяжелых вирусных нагрузках, онкологии по анализу крови показатели В12 повышены, а в клетку витамин не поступает. Маркером, показывающим истинное положение дел, является уровень мевалоновой и малоновой кислоты при исследовании на органические кислоты. Одновременное повышение обеих кислот в анализе — признак катастрофического дефицита.

Витамин B12 может содержаться в продуктах в 3 активных формах:

метилкобаламин;

гидроксикобаламин;

аденозилкобаламин.

Две последних формы содержатся в мясе, метилкобаламин — в молочной продукции. Биоактивными считаются только аденозилкобаламин и метилкобаламин. В12 в форме гидроксокобаламина может преобразоваться организмом в биоактивную форму.

Синтетическая форма В12 — цианокобаламин является самой распространённой. Именно ее производят в коммерческих целях в качестве добавки к пище. Но ее часто критикуют из-за токсичности и низкой биодоступности. Псевдоформы этого витамина занимают место активных форм и мешают их усвоению.

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