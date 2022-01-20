С нехваткой витамина В12 сталкиваются 40% населения планеты. Витамин коварен — его запасов хватает в среднем на 5 лет, а дефицит развивается медленно.
У большинства животных и человека витамин В12 накапливается и хранится в печени, синтезируется микрофлорой в дистальном отделе подвздошной кишки. Он носит научное название — кобаламин, так как центральный ион в его основе — кобальт. В12 имеет нестандартный механизм всасывания. Для этого в желудке вырабатывается особый белок — "внутренний фактор", который уносит В12 за собой в тонкий кишечник. В его конечном отделе внутренний фактор проходит через тонкую кишечную стенку и тянет за собой В12.
О том, чем опасен дефицит витамина В12 и как пополнить запасы, рассказала читателям Pravda.Ru к.м.н., нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.
Существует так называемая В-12-дефицитная триада: поражение ЖКТ, крови, нервной системы.
Часто причина дефицита В12 кроется в аутоиммунном состоянии, которое ведет к повреждению клеток желудка, вырабатывающих фактор всасывания этого витамина. Такое нарушение ведет к изменениям в структуре эритроцитов. В результате возникает пернициозная анемия. Аутоиммунная реакция в виде повреждения клеток, вырабатывающих фактор всасывания — следствие потребления генетически-модифицированных и глютенсодержащих продуктов.
Еще одна причина дефицита витамина В12 — его недостаточное количество в потребляемой пище. Этот витамин не встречается в продуктах растительного происхождения. Его производят только бактерии. Приверженцы вегетарианства, считающие, что В12 есть в растительной пище, совершают непростительную ошибку.
Но! Наличие В12 в крови и его доступность для клетки — полярные понятия. При тяжелых вирусных нагрузках, онкологии по анализу крови показатели В12 повышены, а в клетку витамин не поступает. Маркером, показывающим истинное положение дел, является уровень мевалоновой и малоновой кислоты при исследовании на органические кислоты. Одновременное повышение обеих кислот в анализе — признак катастрофического дефицита.
Витамин B12 может содержаться в продуктах в 3 активных формах:
Две последних формы содержатся в мясе, метилкобаламин — в молочной продукции. Биоактивными считаются только аденозилкобаламин и метилкобаламин. В12 в форме гидроксокобаламина может преобразоваться организмом в биоактивную форму.
Синтетическая форма В12 — цианокобаламин является самой распространённой. Именно ее производят в коммерческих целях в качестве добавки к пище. Но ее часто критикуют из-за токсичности и низкой биодоступности. Псевдоформы этого витамина занимают место активных форм и мешают их усвоению.
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