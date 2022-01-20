Продукты со скрытым сахаром способствуют быстрому старению

Все знают, что часто есть сладкое, солёное и мучное вредно. Это чревато лишним весом, диабетом и прочими нарушениями баланса. Не следует злоупотреблять и копчёностями, так как они ещё вдобавок и канцерогенны. Но существуют продукты, которые вроде бы считаются нейтральными или даже полезными. Во всяком случае не наносящими большого вреда организму. Однако это не так. Просто свою "подрывную деятельность" они ведут более скрыто. Результат — ускорение износа организма и быстрое старение.

Продукты со скрытым сахаром

Помните, что он содержится практически во всех сладких блюдах и напитках. Даже если вы покупаете мюсли, готовые каши, кукурузные и шоколадные хлопья, которые вроде бы считаются диетическим продуктом, обязательно смотрите на состав. Если там содержатся сироп, фруктоза, крахмал, брать их нельзя.

Фитнес-батончики

Их часто рекомендуют как замену шоколаду и другим высококалорийным продуктам. Но на деле в них также много сахара и искусственных компонентов, и они очень калорийны. Перекусив таким батончиком, вы очень скоро вновь ощутите голод, и в результате норма калорий будет превышена.

Жареный картофель

Картошку принято считать полезным углеводом. Но жареный картофель (особенно во фритюре) — достаточно тяжёлое испытание для желудка. К тому же любая жареная на масле пища содержит канцерогены. Картошку лучше есть варёной.

Чипсы

В них содержатся канцерогены, провоцирующие развитие раковых заболеваний, а также огромное количество гидрогенизированных жиров, способствующих повышению уровня холестерина в крови. Как показали клинические исследования, проведённые американскими учёными, регулярное употребление чипсов ведёт к развитию слабоумия.

Попкорн

Часто в продаже встречается диетический попкорн с низким содержанием жиров, который надо готовить в микроволновке. Но, по словам диетолога Джеки Маккаскера, он ещё вреднее, чем обычный. Дело в том, что пакеты с зёрнами содержат перфторированные кислоты, которые очень токсичны. Употребление приготовленной таким образом воздушной кукурузы может привести к проблемам с сердцем, сосудами и щитовидной железой, а также к раку.

Консервы

Мясные и рыбные консервы, казалось бы, идеально выручают, когда нет времени на приготовление полноценных блюд. А из овощных консервов можно быстро приготовить салат. Вот только на состав консервов мы смотрим редко, а ведь в них находится куча ароматизаторов и усилителей вкуса, а порой и ГМО. Последствия для организма могут оказаться весьма плачевными.

Супы быстрого приготовления

Многие берут их с собой на работу, ведь они достаточно вкусные и питательные, а приготовление их занимает считанные минуты. Однако такие супы содержат множество соли и глутамата натрия, который используется как усилитель вкуса. Всё это откладывается в организме, и больше всего страдают печень и почки.

Ешьте всё, но понемногу!

А что же тогда вообще можно есть, чтобы не "убить" свои органы и не постареть преждевременно, спросите вы. Прежде всего это растительная пища — овощи, фрукты, зелень, орехи. Полезными считаются нежирные сорта рыбы.

Впрочем, на самом деле можно есть всё, даже мясо и пирожные. Но не более 1-2 раз в неделю и в очень ограниченных количествах.

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