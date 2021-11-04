Учёные нашли связь между газировкой и преждевременным старением

Научные работники калифорнийского университета в Сан-Франциско связали питьё газировок с преждевременным старением на уровне клеток.

Учёные изучили информацию с 1999 по 2002 год о здоровье 5309 человек с возрастом от 20 до 65 лет. Оказалось, что граждане, которые постоянно употребляли газированные напитки, обладали наиболее короткими участками ДНК. Из-за этого у любителей сладкой жидкости увеличивался риск хронических заболеваний, а также сокращались годы жизни.

"Это правило сохраняется независимо от возраста, расы, дохода и уровня образования", — подчеркнула профессор Элисса Эпель, которую цитируют в Ассоциации общественного здравоохранения Америки.

При этом авторы работы отметили, что люди, которые часто пили свежевыжатые соки, имели длинные участки ДНК, то есть отличались большей продолжительностью жизни. В исследовании участвовали совершеннолетние люди, однако его выводы относятся и к детям, заявила Эпель.

Ранее молекулярный биолог, сотрудник МГУ Максим Скулачёв перечислил продукты, из-за которых у людей сокращается время жизни:

алкоголь,

сахар,

газированные напитки.

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