Доктор Мясников отругал российских родителей за детское ожирение

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что одной из главных проблем в России на сегодняшний день является подростковое ожирение.

В качестве подтверждения своей мысли он привел в пример статистику США, согласно которой избыточной массой тела страдает 30% американских школьников, у 14% есть ожирение. Избыточная масса тела становится причиной инфарктов, инсультов и других заболеваний.

"Мы знаем, что ребенок растет, поэтому при расчете индекса массы тела учитывается рост, вес и возраст. Чем раньше ребенок набирает лишний вес, тем больше вероятность, что это останется с ним на всю жизнь", — пояснил Мясников.

Доктор также отметил, что наследственность имеет значение, но в большей степени на процесс набора веса влияет неправильный образ жизни.

Мясников предупредил россиян о вреде сладостей и особенно газированных напитков.

"В газировке столько сахара! Инсулин перестает действовать на человека, и ребенок начинает разбухать. Фастфуд и газировка — это первый враг. Второй — это телевизоры, компьютеры и гаджеты. Ребенок проводит время у экрана и сидит, постоянно ест. Это гиподинамия и нарушение сна. А недосып или сон не по циркадному ритму приводит к ожирению", — добавил врач.

Ранее шведские специалисты также рассказали об опасности детского ожирения.