Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что одной из главных проблем в России на сегодняшний день является подростковое ожирение.
В качестве подтверждения своей мысли он привел в пример статистику США, согласно которой избыточной массой тела страдает 30% американских школьников, у 14% есть ожирение. Избыточная масса тела становится причиной инфарктов, инсультов и других заболеваний.
"Мы знаем, что ребенок растет, поэтому при расчете индекса массы тела учитывается рост, вес и возраст. Чем раньше ребенок набирает лишний вес, тем больше вероятность, что это останется с ним на всю жизнь", — пояснил Мясников.
Доктор также отметил, что наследственность имеет значение, но в большей степени на процесс набора веса влияет неправильный образ жизни.
Мясников предупредил россиян о вреде сладостей и особенно газированных напитков.
"В газировке столько сахара! Инсулин перестает действовать на человека, и ребенок начинает разбухать. Фастфуд и газировка — это первый враг. Второй — это телевизоры, компьютеры и гаджеты.
Ребенок проводит время у экрана и сидит, постоянно ест. Это гиподинамия и нарушение сна. А недосып или сон не по циркадному ритму приводит к ожирению", — добавил врач.
Ранее шведские специалисты также рассказали об опасности детского ожирения.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.