Шведские специалисты рассказали об опасности детского ожирения

Шведские ученые утверждают, что детское ожирение приводит к ранней смертности. Ученые изучили данные более 40 тысяч человек.

Детей, принимавших участие в эксперименте, разделили на две группы. В первой группе было 8000 детей с ожирением в возрасте от 3 до 17 лет, а во второй — дети с нормальным весом того же возраста.

В результате выяснилось, что у участников первой группы риск преждевременной смерти составляет 0,55%, а у второй — 0,19%. Средний возраст смерти детей, страдающих ожирением, составил 22 года.

В связи с этим врачи рекомендуют родителям с раннего возраста контролировать вес детей, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России катастрофически растет уровень детского ожирения.

Врачи: Россия становится страной жирных детей

Врачи бьют тревогу — в России катастрофически растет уровень детского ожирения. По последним данным Эндокринологического научного центра Минздрава, этим недугом страдают 5-8% школьников.

Что характерно, в 90-е годы этот показатель был на уровне 2-3%. В Минздраве РФ считают, что применяемых мер для борьбы с детским ожирением недостаточно.

Последнее исследование ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава показало, что распространенность детского ожирения колеблется в пределах 8%. Из каждой берется один первый класс, и в нем измеряются параметры всех детей. Через два года ученые планируют оценить показатели тех же школьников, чтобы понять, как ситуация с избыточным весом изменилась со временем.

Как эндокринолог-репродуктолог Павел Окороков, ситуация приобретает масштаб эпидемии. " По детям это большая цифра. Но у взрослого населения все гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян", — отметил эксперт.

Со своей стороны, эндокринолог-онколог ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Игорь Чугунов, по распространенности ожирения среди детей мы начинаем догонять Америку. Он подчеркнул, что "меняется образ жизни, снижается физическая активность, доступны легкоусвояемые углеводы и жиры, которых не было 50-70 лет назад в таком количестве. Играет роль и нарушение режима дня, потому что многие дети учатся во вторую смену".

В Минздраве считают, что принимаемых мер по борьбе с детским ожирением недостаточно. По данным эпидемиологических исследований и диспансеризаций, избыточная масса тела выявляется у детей до 7 лет в 10-15% случаев, а у подростков — в 16-26%. Россия по распространенности детского ожирения находится в середине списка.

На сегодняшний день от правительства страны требуются более решительные действия на различных уровнях, включая муниципальные. Физическая активность должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни детей и подростков.