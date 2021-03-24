Не хотите стареть - не ешьте эти продукты

Неправильное питание и малоподвижный образ жизни ускоряют процесс старения организма, заявил в интервью изданию Москва 24 молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Также он перечислил продукты, употребление которых способствуют активизации процессов старения. В первую очередь, это алкоголь, сахар и газированные напитки.

Они с огромной скоростью всасываются организмом. Процесс старения ускоряют все быстрые углеводы. Кроме того, они повышают риск развития многих возрастных заболеваний.

Учёные уже давно доказали, что чрезмерное потребление сахара сокращает продолжительность жизни. Конечно, полностью исключить сахар из рациона невозможно, однако нужно следить за тем, чтобы не питаться только сладостями.