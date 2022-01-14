EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Лишний вес при климаксе: рекомендации гинеколога

Здоровье

После 40 лет в жизни каждой женщины наступает особенный период как на физическом, так и ментальном уровне. И первый признак возвратных перемен — климакс. Но что делать, если вместе с репродуктивной функцией угасает и былая привлекательность, прибавляется лишний вес?

менопауза, климакс

Как отмечает акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Нина Антипова, процесс увядания репродуктивной функции организма необратим, но не катастрофичен.

Для многих женщин слово "климакс" звучит как приговор, за которым дальше — только болезни и старость. Но на самом деле климакс — это лишь переходный этап, перестройка гормонального фона, вроде беременности или пубертата. Всегда можно облегчить процесс перехода и сохранить тело в привычной форме.

Климакс и лишний вес: есть ли связь

"С возрастом, когда уровень эстрогена начинает снижаться и повышается влияние тестостерона, могут происходить изменения в фигуре. У женщин при менопаузе часто лишний жир начинает скапливаться в зоне живота, а фигура приобретает форму яблока, а не груши, как это бывает в более молодом возрасте. Однако многочисленные исследования не находят прямой связи между изменениями в гормональном профиле в период менопаузы и лишним весом", — рассказывает в интервью Pravda.Ru Нина Антипова.

За набор веса в большей степени отвечают образ жизни и сам возраст. Интенсивность обмена веществ со временем снижается, и к 40 годам зачастую появляются нездоровые и неправильные привычки от потребления вредных снеков до отсутствия какой-либо физической активности.

Генетика лишь влияет на интенсивность обмена веществ. Если существует семейная предрасположенность к набору лишнего веса, к инсулинорезистентности, развитию сахарного диабета 2 типа, то, к сожалению, лишние калории при менопаузе будут способствовать набору веса.

Женщина и луна

У женщин, которые только приближаются к менопаузе, помимо изменений в менструальной функции, с дефицитом эстрогенов наблюдается склонность к депрессии: им бывает сложно принять те физиологические изменения, которые происходят с фигурой. И кажется, что единственно правильное решение — заесть стресс. А это чревато набором еще нескольких кг. В таком случае лучше обратиться к психотерапевту, чтобы проработать расстройство пищевого поведения.

Менопауза: что делать

С наступлением менопаузы нужно тщательнее следить за рационом. Снижение калорийности на 400-600 ккал в сутки и повышение активности помогают сдерживать набор веса или даже снизить его. Формула "меньше калорий, больше движений" помогает в борьбе с лишним весом и при климаксе. Сытные блюда лучше потреблять в первой половине дня, тогда организм быстро "сожжет" набранные калории. А ежедневные занятия спортом, не менее полчаса в день, помогают не только сохранить тело в тонусе, но и облегчить симптомы менопаузы.

"Волшебной таблетки для похудения не существует. Препараты для менопаузальной гормональной терапии никаким образом не улучшают ситуацию с весом. В первую очередь, лекарства показаны тем женщинам, которые плохо переживают переходный период:

  • наблюдаются приливы,
  • высокая потливость,
  • нарушение сна,
  • депрессивные расстройства.

Порядка 70-75% женщин встречаются с такими симптомами климакса. Лечение всегда назначается индивидуально: от гормональной терапии на основе эстрогенов до курса антидепрессантов. Но важно помнить, что противопоказаниями к заместительной гормонотерапии являются онкологические заболевания женской сферы и печени, проблемы с тромбообразованием и курение. Поэтому важно провести полное обследование и подробно обсудить тактику лечения со специалистом", — напоминает эксперт.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Уже не тайна: Природа позволяет продлить молодость
Куратор: Николай Николаев, Иллона Григорян, Лев Немировский
Темы

Специалисты

4.9
33 отзыва
 Николаев
Николай Николаевич
Акушер
Стаж 45 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медицинский центр ЕвроМед на Маяковской
ул. Красина, д. 14, стр. 2
Армедика на Ленинском
Ленинский пр-кт, д. 123
4.4
0 отзывов
 Григорян
Иллона Владимировна
Акушер
Стаж 20 лет
Врач высшей категории
Приём от 3000 руб.
Армедика на Ленинском
Ленинский пр-кт, д. 123
4.1
98 отзывов
 Немировский
Лев Лазаревич
Акушер
Стаж 28 лет
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

9.3
1040 отзывов
 Медцентр Медквадрат на Воротынской многопрофильный медицинский центр
ул. Воротынская, д. 4
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей на Воротынской улице. В клинике представлены абсолютно все медицинские специальности, среди кот... читать далее »
Первичный приём от 1200 руб.
9.2
113 отзывов
 Армедика на Ленинском многопрофильный медицинский центр
Ленинский пр-кт, д. 123
Тропарево
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический прием взрослых. Прием проводится по предварительной записи.
Первичный приём от 1500 руб.
9.0
24 отзыва
 Next Generation Clinic медицинская клиника
ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 3
Красносельская
Клиника Next Generation Clinic занимается репродуктивной медициной, лечением женского и мужского бесплодия, цитогенетическими и молекулярно-генетическ... читать далее »
Первичный приём от 3500 руб.

Новости
Слава Комиссаренко объяснил, почему его разыскивает КГБ Белоруссии
Пользователям не понравилось, как Стриженова с мужем отметили Старый новый год
Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по делу во взятке
Эксперт оценил слова генсека НАТО о сомнениях в намерениях РФ на Украине
Симоньян призвала немедленно вернуть железный занавес
Политолог оценил планы ЕС направить на Украину миссию для подготовки офицеров
Водителя застрелили в ходе рейда ГИБДД по выявлению пьяных за рулём в Забайкалье
Садальский о заявлениях Голиковой по QR-кодам: "Спасибо казахам"
Как избежать заражения "омикроном" в общественных местах, рассказала терапевт
Гражданка России и мать троих детей погибла во время погромов в Казахстане
Последние материалы
Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по делу во взятке
50 лет на троне: за что народ Дании любит свою королеву
Эксперт оценил слова генсека НАТО о сомнениях в намерениях РФ на Украине
Симоньян призвала немедленно вернуть железный занавес
Политолог оценил планы ЕС направить на Украину миссию для подготовки офицеров
Лишний вес при климаксе: рекомендации гинеколога
Американист Васильев: "План Б" России в Казахстане отменил санкции по "СП-2"
Водителя застрелили в ходе рейда ГИБДД по выявлению пьяных за рулём в Забайкалье
Садальский о заявлениях Голиковой по QR-кодам: "Спасибо казахам"
Как избежать заражения "омикроном" в общественных местах, рассказала терапевт
Популярное
Бывший СССР
Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ

Миротворческий контингент ОДКБ надо было бы оставить в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но этому препятствуют внутренние и внешние факторы.

Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Здоровье
Биолог Чумаков назвал сроки окончания новой омикрон-волны коронавируса
Мир. Новости мира
Премьера Эстонии разозлили переговоры РФ и США: "Просто возмутительно!"
Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов
Шоу-бизнес
Переписка Михаила Зеленского с приятелем выглядит как пророчество
Шоу-бизнес
Врач объяснил, почему Михаила Зеленского поразил инсульт
Секретарь СНБО Украины Данилов: мигранты в Белоруссии — "биологическое оружие"
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины Данилов: мигранты в Белоруссии — "биологическое оружие"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников