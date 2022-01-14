После 40 лет в жизни каждой женщины наступает особенный период как на физическом, так и ментальном уровне. И первый признак возвратных перемен — климакс. Но что делать, если вместе с репродуктивной функцией угасает и былая привлекательность, прибавляется лишний вес?
Как отмечает акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Нина Антипова, процесс увядания репродуктивной функции организма необратим, но не катастрофичен.
Для многих женщин слово "климакс" звучит как приговор, за которым дальше — только болезни и старость. Но на самом деле климакс — это лишь переходный этап, перестройка гормонального фона, вроде беременности или пубертата. Всегда можно облегчить процесс перехода и сохранить тело в привычной форме.
"С возрастом, когда уровень эстрогена начинает снижаться и повышается влияние тестостерона, могут происходить изменения в фигуре. У женщин при менопаузе часто лишний жир начинает скапливаться в зоне живота, а фигура приобретает форму яблока, а не груши, как это бывает в более молодом возрасте. Однако многочисленные исследования не находят прямой связи между изменениями в гормональном профиле в период менопаузы и лишним весом", — рассказывает в интервью Pravda.Ru Нина Антипова.
За набор веса в большей степени отвечают образ жизни и сам возраст. Интенсивность обмена веществ со временем снижается, и к 40 годам зачастую появляются нездоровые и неправильные привычки от потребления вредных снеков до отсутствия какой-либо физической активности.
Генетика лишь влияет на интенсивность обмена веществ. Если существует семейная предрасположенность к набору лишнего веса, к инсулинорезистентности, развитию сахарного диабета 2 типа, то, к сожалению, лишние калории при менопаузе будут способствовать набору веса.
У женщин, которые только приближаются к менопаузе, помимо изменений в менструальной функции, с дефицитом эстрогенов наблюдается склонность к депрессии: им бывает сложно принять те физиологические изменения, которые происходят с фигурой. И кажется, что единственно правильное решение — заесть стресс. А это чревато набором еще нескольких кг. В таком случае лучше обратиться к психотерапевту, чтобы проработать расстройство пищевого поведения.
С наступлением менопаузы нужно тщательнее следить за рационом. Снижение калорийности на 400-600 ккал в сутки и повышение активности помогают сдерживать набор веса или даже снизить его. Формула "меньше калорий, больше движений" помогает в борьбе с лишним весом и при климаксе. Сытные блюда лучше потреблять в первой половине дня, тогда организм быстро "сожжет" набранные калории. А ежедневные занятия спортом, не менее полчаса в день, помогают не только сохранить тело в тонусе, но и облегчить симптомы менопаузы.
"Волшебной таблетки для похудения не существует. Препараты для менопаузальной гормональной терапии никаким образом не улучшают ситуацию с весом. В первую очередь, лекарства показаны тем женщинам, которые плохо переживают переходный период:
- наблюдаются приливы,
- высокая потливость,
- нарушение сна,
- депрессивные расстройства.
Порядка 70-75% женщин встречаются с такими симптомами климакса. Лечение всегда назначается индивидуально: от гормональной терапии на основе эстрогенов до курса антидепрессантов. Но важно помнить, что противопоказаниями к заместительной гормонотерапии являются онкологические заболевания женской сферы и печени, проблемы с тромбообразованием и курение. Поэтому важно провести полное обследование и подробно обсудить тактику лечения со специалистом", — напоминает эксперт.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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