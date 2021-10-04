EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Ем и не толстею: продукты, от которых стоит отказаться с возрастом

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Почему чем старше человек, тем больше он болеет? Причём даже в таком возрасте, когда до настоящей старости ещё далеко? И почему с годами лишний вес становится нормой? Одна из причин — употребление "неправильных" продуктов.

 

Роковые перемены

Наверное, вы замечали, что люди, которые в 20 лет были стройными, нередко к 30-40 годам расплываются, их фигура меняется не в лучшую сторону. А после 50 не меньше половины страдают полнотой, а то и ожирением. При этом они могут продолжать вести примерно такой же образ жизни, как и в молодости, например, есть ту же самую пищу, которую они ели в 20.

Вот здесь-то и зарыта собака! В юности обмен веществ идёт быстрее, мы двигаемся больше, калории быстро сгорают. Поэтому для большинства из нас кусок торта "проскакивает" бесследно. А если мы набираем лишние килограммы, достаточно несколько дней посидеть на диете, и они будут сброшены.

К 30 годам обмен веществ заметно замедляется. Стоит позволить себе что-то "лишнее", как тут же откладывается лишний вес. Чтобы держать себя в форме, необходимы значительные усилия. Те, кто после этого возраста остаются стройными, обычно придерживаются правильного питания и регулярно занимаются спортом или посещают тренажёрный зал. Остальные неизбежно толстеют, тем более если ведут сидячий образ жизни.

А откуда берутся различные болячки? С годами клетки нашего организма накапливают мутации и начинают неправильно функционировать. И способствует этому опять-таки пища, которую мы едим.

"Запретные" продукты

 

Так, по словам американских диетологов, после 30 лет следует отказаться от жареного мяса с корочкой и чипсов, так как они содержат канцерогенные компоненты. Белый хлеб и сдоба добавляют лишние калории. Консервированные фрукты и разного рода соусы дают слишком большую нагрузку на желудок и кишечник.

Употребление алкоголя, особенно в неумеренных количествах, может вызывать бессонницу. Также у любителей спиртного снижается эластичность кожи и могут появиться ранние морщины.

Не стоит включать в свой рацион и любимые многими ароматизированные йогурты. Это вовсе не полезный диетический продукт, и сахара в нём не меньше, чем в том же мороженом. В число "табуированных" продуктов попали и сладкие газированные напитки. Дело в том, что почти все они содержат красители, которые могут обладать канцерогенными свойствами. Кроме того, в них очень много сахара.

Сладкое тем, кому уже перевалило за 30, вообще необходимо употреблять по минимуму. Публицист Дана Ли Смит пишет:

"Избыток сахара вызывает выделение большого количества инсулина. Инсулин, в свою очередь, блокирует поступление в мозг почти всех аминокислот, кроме триптофана, который превращается в серотонин и мелатонин — гормон сна. В итоге переедание сладкого может ввергнуть вас в настоящую углеводную кому".

Что включить в рацион?

 

Разумеется, в любом возрасте полезны фрукты, овощи, зелень, орехи, нежирная рыба, продукты с содержанием определённых витаминов и микроэлементов.

Вот насчёт кофе мнения специалистов расходятся. Одни считают, что употребление этого напитка следует ограничить, особенно пожилым людям. Другие убеждены, что в кофе содержатся вещества, которые защищают от развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже онкологии.

В любом случае с годами рекомендуется пересмотреть свой рацион и решить, что из него следует убрать, а что оставить или добавить.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы правильное питание
Новости
Эксперт о заморозке накопительных пенсий: "Боюсь, это "экономия на спичках“"
Байден заявил о возможном дефолте США
Глобальный сбой произошёл в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и TikTok
Обезвредивший "пермского стрелка" полицейский получит премию
Правозащитник: зачинщики офшорного скандала действовали по указке Госдепа
Эксперт подтвердил прогноз Forbes об экологической катастрофе в Европе
Опытный охотник назвал зверя, которого стоит остерегаться в этом сезоне
Владимир Путин назначил двух новых губернаторов
В Дании заявили о готовности второй нитки СП-2 к эксплуатации
Врач оценил эффективность прибора "Тор" для "подавления" COVID-19
Последние материалы
Байден заявил о возможном дефолте США
Глобальный сбой произошёл в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и TikTok
Обезвредивший "пермского стрелка" полицейский получит премию
Ем и не толстею: продукты, от которых стоит отказаться с возрастом
Правозащитник: зачинщики офшорного скандала действовали по указке Госдепа
Эксперт подтвердил прогноз Forbes об экологической катастрофе в Европе
Опытный охотник назвал зверя, которого стоит остерегаться в этом сезоне
Борис Джонсон пообещал британцам дефицит продуктов до Рождества
Шесть способов сохранения причёски под шапкой
Лимфоретикулёз доброкачественный: что за болезнь и как лечить
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"

Девятилетний сын Эвелины Блёданс Семён принял участие в съёмках передачи Максима Галкина про одарённых детей "Лучше всех".

Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Политика. Новости и аналитика
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Российский шоу-бизнес
Гарика Харламова заметили на венчании наследника династии Романовых
Российский шоу-бизнес
Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги
Ирина Шлионская Ем и не толстею: продукты, от которых стоит отказаться с возрастом Ирина Шлионская Игорь Буккер Борис Джонсон пообещал британцам дефицит продуктов до Рождества Игорь Буккер Василий Амирджанов Телеизвинения предложили сделать федеральным трендом Василий Амирджанов
Катастрофы
Сын пассажира Ту-154, сбитого 20 лет назад ВСУ, назвал причины трагедии
Здоровье
Малышева объяснила, кому нужна третья доза вакцины
В Сети обсуждают зажигательный танец Марии Захаровой
Российский шоу-бизнес
В Сети обсуждают зажигательный танец Марии Захаровой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников