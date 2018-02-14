Кто — вы "яблоко" или "груша"?

Нормальный вес — это еще не гарантия того, что худеть не нужно. Оказывается, все зависит не от массы тела, а от количества жира в организме. Как его определить? И что делать дальше?

Консультирует кандидат медицинских наук, врач-диабетолог Эндокринологического научного центра РАМН в Москве Олег Викторович Удовиченко.

- Бывает ли так, что вроде бы человек не выглядит толстым, а у него в организме избыток жира?

— Да, конечно. Человек внешне может выглядеть худым, но процентное соотношение жира в организме, исходя из веса, роста и пола, может быть выше нормы.

Существует так называемый индекс массы тела. Для его определения вес в килограммах следует поделить на рост в метрах, возведенный в квадрат. Формула для определения индекса массы тела: ИМТ= вес (кг) / рост (м)2.

Пример: ваш вес 70 кг, а рост 175 см. ИМТ = 70 / (1,75. 1,75) = 70 / 3,0625 = 22,86.

Если у мужчины индекс массы тела меньше 25, а у женщины меньше 24 — это норма. Если показатель не превышает 30 — это избыточная масса тела, но еще не ожирение.

А вот больше 30 — это уже ожирение. Индекс массы тела до 35 — ожирение первой степени, до 40 — второй степени. А больше 40 — это очень тяжелое ожирение третьей степени.

Некоторые исследователи выделяют цифру 27. Считается, что у людей с индексом массы тела более 27 резко повышается риск заболеваний, связанных с избыточным весом. Но абсолютно точным этот показатель быть не может.

Он подходит для "средних" людей, с умеренно развитой мускулатурой и обычной толщиной костей. У спортсменов с выраженными, рельефными мышцами вес зачастую немаленький. Но он обусловлен мышечной, а не жировой тканью. Поэтому такой избыток веса не представляет никакой опасности для организма.

И, напротив, у женщин с тонкими легкими костями, слаборазвитыми мышцами индекс массы тела может соответствовать норме. Но в их организме возможен избыток жировой ткани, и он достаточно опасен для здоровья. Для таких случаев в медицине даже появился специальный термин — "худой толстяк" или "ожирение без ожирения".

Поэтому были предложены уточнения для показателя индекса массы тела с учетом конституции.

Это можно сделать по обхвату запястья. Так, если обхват вашего запястья составляет 13-14 см, то оптимальными для вас значениями будут 18,5-20. При запястье в 14,5-16,5 см оптимальные показатели будут в пределах 21-23, а при запястье в 17-18 см они будут равны 24-25.

Следует, однако, иметь в виду, что показатель индекса массы тела не подходит для беременных женщин и подростков младше 18 лет.

- Чем опасен избыток жировой ткани?

— Очень многое зависит от распределения жира в организме. Наибольшая вероятность иметь "букет болезней", связанных с избыточным весом, возникает, если жир в основном собран на туловище и в области живота. Такой тип жироотложения называют мужским ожирением.

Подобная фигура напоминает яблоко. У людей, страдающих ожирением по типу "яблока", чаще развиваются

сахарный диабет,

артериальная гипертония,

инфаркты,

инсульты.

Причем в этом случае опасен даже небольшой избыток жира, тот, который встречается у "худых толстяков".

Сравнительно меньший риск для здоровья представляет фигура по типу "груши", когда основная масса жира располагается на ягодицах и бедрах. Этот тип отложения жира называется женским. При ожирении, которое условно относят к типу "груши", чаще страдают вены нижних конечностей.

Избыточная нагрузка на позвоночник и суставы, вызывающая артроз, остеохондроз и другие заболевания, возникает при любом типе ожирения. Она зависит только от количества лишних килограммов.

- Насколько велика связь между типом отложения жира и заболеваниями?

— К сожалению, очень велика. Строго говоря, разделяют просто жировую ткань в области туловища и внутрибрюшную жировую ткань. Последняя обладает наиболее неблагоприятным действием на обмен веществ.

Атеросклероз — отложение жира и холестерина на стенках артерий, у тучных людей с ожирением по типу "яблока" встречается в 65% случаев.

Инфаркты миокарда у людей с избыточным весом наблюдаются в 4-5 раз чаще, чем при нормальном весе.

Значительно возрастает при ожирении и риск гипертонии. Считается, что каждые 10 кг лишнего веса повышают артериальное давление на 10 мм рт. ст.

Но особенно опасно ожирение риском возникновения сахарного диабета. В восьми случаях из десяти он развивается у людей с избыточным весом. Кроме того, избыточное жироотложение по типу "яблока" — одна из составляющих метаболического синдрома.

Помимо ожирения, люди с метаболическим синдромом страдают гипертонией, нарушением углеводного и жирового обмена. К этому основному "комплекту" симптомов могут присоединяться другие нарушения. В частности, в организме

задерживается мочевая кислота,

а свертываемость крови повышается.

- Может ли человек определить свой тип самостоятельно?

— Да, конечно. Возьмите сантиметровую ленту и измерьте две окружности. Первая — окружность талии. Вторая — окружность бедер и ягодиц. Теперь разделите первую цифру на вторую.

При ожирении по типу "яблока" у женщин этот показатель больше 0,8. И чем больше этот показатель, тем хуже избыток жира действует на организм. У мужчин соотношение "талия и бедра" больше 0,9.

Однако более точно определить избыток жировой ткани можно при помощи специальных методов исследования.

- Что это за методы? Расскажите подробнее.

— Количество жировой ткани в области туловища показывает магнитно-резонансная томография. Кроме того, этот показатель можно измерить при помощи денситометрии.

Этот новый метод исследования используется для определения плотности тканей организма. В первую очередь, установки для денситометрии используют для диагностики остеопороза. Но с их помощью также можно определять процентное соотношение различных тканей —

жировой,

костной,

мышечной.

Кроме того, существует портативный прибор "измеритель жира", который определяет содержание жира в теле в килограммах и процентах.

Пользоваться им несложно. В аппарат нужно ввести свои данные: рост и вес — с точностью до сантиметров и граммов, возраст и пол. Затем прибор необходимо взять в руки и крепко сжать электроды. Через 10-15 секунд измеритель жира выдает результат: общее количество жира в килограммах и процентах.

В норме организм женщин до 30 лет должен содержать от 17 до 24% жира. Для женщин после 30 этот показатель составляет от 20 до 27%.

- Кому нужно следить за содержанием жира в организме?

— Прежде всего, тем, кто хочет похудеть. Часто в процессе снижения веса возникает ситуация, когда человек соблюдает диету, а вес его при этом не снижается.

Причиной нередко является задержка в организме воды. Эту "лишнюю" воду можно "увидеть" при помощи различных методик измерения жира.

Читайте также:

Почему мужчины не борются с лишним весом

"Я слишком толстый": как школьники убивают себя диетами

Полнота не грех для женщины

Очень важно определять также тип тканей, за счет которого идет похудание. У некоторых вес снижается за счет белков мышечной ткани. Это очень вредно. Из-за потери белка мышцы становятся дряблыми, снижается иммунитет, могут возникнуть другие проблемы со здоровьем.

Еще одна ситуация, когда приборы помогают установить истинную причину уменьшения веса, — чаи для похудания. Как правило, в этом случае используются травы со слабительным и мочегонным эффектом. Весы показывают вожделенные "минус 2 кг", а медицинская техника — "правду".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.