Московская жара: как помочь организму ей противостоять?

Как добираться до работы в знойную жару? Как поддерживать организм в норме? Может ли нынешнее московское пекло содействовать коронавирусной инфекции? Об этом в программе "Точка зрения" информирует врач-невролог клиники лечения болей ГКБ имени Виноградова Петр Соков.



— В Москве и Подмосковье стоит 30-градусная жара. Из-за штиля выхлопные газы не выветриваются из атмосферы. Какие советы можно дать людям?

— Основной совет — воздержаться от появления на улице в пик жары — с 10 до 14 часов. Избегать при этом активных физических нагрузок и перегревания. И что особо важно — питьевой режим. В течение дня пить достаточно большое количество воды, чтобы компенсировать потоотделение. Для этого иметь с собой всюду бутылку обычной питьевой воды, необязательно холодной. Теплая даже быстрее будет усваиваться.

— Вода должна быть без газа?

— Она является самым оптимальным напитком, подходящим для восполнения потери жидкости. Если есть повышенное потоотделение, существуют содержащие соль пероральные растворы, употребляемые совместно с водой. Потому что вместе с влагой мы теряем соли и минеральные вещества. А вот алкогольные напитки, даже некрепкие, употреблять нельзя. Они обладают диуретическим эффектом, усиливающим мочеиспускание. И мы будем дополнительно терять жидкость.

— А вот в Средней Азии в подобную жару люди надевают теплую чалму, халат и пьют горячий чай.

— Это то, о чем я говорил как раз. Ледяная вода будет чуть дольше усваиваться, организму ее нужно сначала подогреть. А теплый напиток будет усваиваться быстрее, восполнение пройдет лучше.

Если вы все же хотите выйти на улицу в жаркие часы, нужно следить, чтобы кожа была чистая, до и после прогулки принимать душ. Лучше теплый, чтобы порам было проще переносить жару. Хорошо бы иметь некий головной убор, особенно детям и пожилым людям, чтобы избежать солнечного удара.

— А что делать в общественном транспорте?

— Если вы все же попали в автобус, метро, где реально тяжело находиться, лучше выйти и отдохнуть, продлить время поездки, но сделать ее без риска для собственного здоровья. Социальная дистанция сейчас важна не только с точки зрения жары, но и эпидемиологической безопасности.

Беда наших дней

— Пик жары совпал с пиком эпидемии. Ношение маски в жару как-то сказывается? Что можно тут посоветовать?

— Маску надо максимально часто менять. При повышенном потоотделении, усиленном дыхании она быстро намокает, и эффективность снижается. Поэтому с собой надо иметь запас одноразовых масок, которые можно при намокании снимать и менять, чтобы улучшить дыхание и не снизить эффективность барьерной защиты.

— А какие советы можно дать тем, кто прошел вакцинацию?

— Есть все равно какой-то процесс заболевших после вакцинации, он ничтожно мал, но у нас единая политика в отношении привитых — все должны носить маски.

— Кто в жару находится в группе риска?

— В первую очередь это дети и пожилые люди, также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими системными заболеваниями, такими, например, как сахарный диабет. Им надо максимально четко соблюдать прописанную терапию, не пропускать прием препаратов. Если расписанная схема не помогает, есть смысл обратиться к врачу, чтобы тот ее подкорректировал. Чаще мерить давление, контролировать сахар.

— А вот какие-нибудь мокрые полотенца, вентиляторы, кондиционеры — что тут может помочь?

— Любой способ охлаждения воздуха подходит, кроме резкого переохлаждения. Нахождение под плотным холодным потоком кондиционера может привести к обострениям респираторно-вирусной инфекции. Так что лучше более мягкие способы — легкий душ, использование полотенца и вентилятора.

— Как быть с коронавирусом при этом?



— Это та инфекция, которая не имеет осенне-весенней сезонности, это оценили в странах с очень жарким климатом. Температурный режим, возможно, даже и усиливает распространение вируса. Тому примеры — Индия, Бразилия. Так что надо сохранять все требования — масочный режим, перчаточный режим, социальная дистанция, частое мытье рук. Как бы это ни было тяжело в жару, нужно стараться всё это соблюдать, чтобы обезопасить себя, своих близких, родных.

— Вот то, что будет полный штиль, без ухода в атмосферу гари и пыли — как это может повлиять на распространение той же коронавирусной инфекции?

— Штиль является действительно неприятным событием для городской среды — это да, потому что город перенасыщен различными взвешенными веществами, многие из которых являются аллергенными, и при такой погоде очень много обострений аллергических заболеваний — бронхиальной астмы, различных кожных дерматитов.

Частицы вируса — это такие же частицы, они также распространяются, и при ветреной погоде они эвакуируются и разбавляются в атмосфере намного быстрее, нежели чем когда у нас стоит безветренная погода. Прямых научных исследований, наверное, не найду сейчас, но это усугубляет состояние.