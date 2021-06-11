Почему молоко вредно пожилым людям

О пользе и вреде молока можно дискутировать долго. Тем не менее в разных источниках появляется все больше информации о проведенных во многих странах исследованиях, указывающих на негативные последствия употребления этого продукта.

Подобных сведений имеется уже такое количество, что просто так от них отмахнуться становится невозможным. Среди этих исследований есть и работы очень авторитетных организаций, таких, например, как Гарвардская школа общего здоровья, основанная еще в 1913 году.

Причём учёные сходятся в одном: для пожилых людей молоко вообще должно быть под запретом. В любом виде.

Почему?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков.

Читайте начало интервью:

Батл: магазинное молоко против домашнего — кто победил

Оставьте молоко детям — не рискуйте своим здоровьем

— Согласно российской потребительской корзине, взрослый человек должен выпивать примерно литр молока в день. Пожилые пьют примерно пол-литра, полагая, что пополняют запасы кальция в организме. Ну или потому, что это дешевый продукт, который они могут себе позволить, учитывая размеры пенсии. пол-литра в день.

Пожилые люди едят творог, пьют молоко просто потому, что надеются, что оно поможет им сохранить и приумножить в организме запасы кальция, которые, как известно, с годами иссякают.

Кальций

Усвоение кальция происходит только в определенной пропорции с фосфором, магнием, витамином Д, витамином К2.

Чтобы понять, насколько соблюдена эта пропорция, надо сдавать анализ волос на микроэлементы. Но куда им сдавать анализ волос, когда у них пенсия и так мизерная.

Дело в том, что если у вас не хватает фосфора в организме, то кальций не будет усваиваться, он будет оседать на стенках сосудов, приводя к кальцинозу клапанов сердца;

сами сосуды будут кальцинированы, они будут твердые, а значит, они не смогут реагировать на перепады давления.

В результате вас будет мучить артериальное давление. И человек никогда не подумает, что причина — молоко. То есть это причина появления артериального давления.

К старости сосуды будут настолько кальцинированы, что по ним можно будет постучать каким-то железным предметом и они будут звучат как фарфоровые трубочки.

Лактоза

Она переваривается лактазой. И этот фермент у детей присутствует, а у взрослых людей — пропадает.

Сейчас этот фермент стал образовываться у взрослых людей благодаря определенным мутациям. В основном в северных широтах. И даже в России не у всех есть переносимость лактозы, к счастью.

А в южных странах, даже в Африке, у всех взрослых полная непереносимость лактозы. Поэтому взрослый человек там пить молоко не может.

К чему приводит лактоза?

В одном стакане молока содержится 1,5 чайные ложки лактозы (молочного сахара). Поэтому молоко такое слабенькое на вкус. И это было природой придумано для того, чтобы ребенку нравился вкус лактозы, и он с ним научился воспринимать вкус сладкого. Это первый сахар, который к нему поступает.

Галактоза

За счет того, что есть фермент лактаза, лактоза расщепляется у нас в организме на глюкозу и галактозу.

Галактозы содержится в одном стакане уже 12 граммов. И галактоза обладает удивительными свойствами:

способствует появлению катаракты, остеохондроза, остеопороза.

Поэтому в скандинавских странах, где традиционно едят много молочных продуктов, остеопороз присутствует у большинства.

И развивается атеросклероз сосудов благодаря тому, что появляется вредный холестерин. Вредный холестерин появляется именно благодаря вот этому сахару — галактозе.

Достаточно всего 2 стакана молока в день для того, чтобы холестерин резко поменялся в течение месяца в худшую сторону. Это называется "липидная форма", при которой атерогенность холестерина увеличивается. То есть его способность прилепляться к стенкам сосудов, образуя холестериновые бляшки.

Галактоза — это очень вредный углевод, который находится именно в молоке.

Белки-альбумины

Когда мы делаем, допустим, в домашних условиях творог, то у нас в сыворотке, которая образуется, присутствуют белки-альбумины.

Это быстрые белки, которые достаточно быстро усваиваются, они очень полезные для спортсменов, у которых постоянно надрываются несколько тысяч миофибрилл — мышечных волокон таких веретенообразных. Чтобы их восстановить, нужны быстрые белки, которые сразу дадут аминокислоты:

усвоятся в течение 20 минут и восстановят эти волокна.

И тогда из одного волокна получается два — так происходит наращивание мышечной массы.

Хорошо, альбумины мы оставим в сторону. Полезный белок. Не спорю.

Глобулины и казеин

Переваривается в желудке 12 часов. Очень плохо переваривается. Потому что ферментов для его переваривания тоже во взрослом возрасте уже нет. И вот этот казеиновый белок частично всасывается как белок. Если белки обычно всасываются в кишечнике как аминокислоты, расщепленные бифидобактериями, то казеиновый белок у пожилых людей, у которых уже нарушена слизистая кишечника, может всасываться уже как белок.

Итог: отеки суставов, задержка воды в организме.

Когда к нам приходит в клинику пациентка, жалуется на то, что у нее отекают ноги, я спрашиваю: "Творог часто едите?" — "Каждый день". — "Не ешьте две недели". Через две недели она приходит: "Доктор, отеков нет. А я уже и к врачам ходила и примочки разные делала, лопухи привязывала, Геннадия Петровича Малахова слушала, а вы сказали, творог не ешь — и отеков нет".

Старение организма

Организм живёт по своим часам. У пожилых людей ход часов замедляется.

Поэтому если у пожилого человека, например, в 70 лет, даже в 65 лет, возникает какое-то онкологическое заболевание, то он может с ним прожить 10-15 лет, без операций, умереть с этим заболеванием. Больше того, на вскрытии у почти всех пожилых людей находят какую-то онкологию, о которой он даже и не знал.

Так вот за счет гормонов…

В молоке собраны все гормоны для того, чтобы организм ребенка быстро развивался. То есть ускоряющие обменные процессы.

Значит, они то же самое делают в пожилом организме — они начинают ускорять обменные процессы. Удельный основной обмен начинает шарашить просто как из пушки. И человек буквально сгорает от онкологии в пожилом возрасте.

Поэтому молоко в пожилом возрасте — 0,5 стакана в день максимум.

В пожилом возрасте — 55+ — молоко, молочные продукты я бы вообще исключил из рациона питания.

— А кефир? Йогурты?



— Абсолютно любой. Даже сделанный в домашних условиях. Разница-то в чем? Все эти гормоны там остаются. Все то, о чем мы говорили, та же галактоза вся там остается. И если в йогурте лактоза остается, в кефире она частично перерабатывается бактериями.

Поэтому кефир иногда можно.

Если мы даже прокипятим молоко — гормоны не распадаются. Не пытайтесь с этим бороться различными народными способами — прокипятить и оставить на ночь под подушкой или зарыть в левом углу дома в лунную ночь вместе с собачьими косточками, эти фокусы не пройдут.

Молоко рассчитано на детенышей. На детенышей, которые растут. Для взрослого человека это неприемлемо.