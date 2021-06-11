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Автор Игорь Буккер

Почему молоко вредно пожилым людям

Здоровье

О пользе и вреде молока можно дискутировать долго. Тем не менее в разных источниках появляется все больше информации о проведенных во многих странах исследованиях, указывающих на негативные последствия употребления этого продукта.

Почему молоко вредно пожилым людям

Подобных сведений имеется уже такое количество, что просто так от них отмахнуться становится невозможным. Среди этих исследований есть и работы очень авторитетных организаций, таких, например, как Гарвардская школа общего здоровья, основанная еще в 1913 году.

Причём учёные сходятся в одном: для пожилых людей молоко вообще должно быть под запретом. В любом виде.

Почему?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков.

Читайте начало интервью:

Батл: магазинное молоко против домашнего — кто победил

Оставьте молоко детям — не рискуйте своим здоровьем

— Согласно российской потребительской корзине, взрослый человек должен выпивать примерно литр молока в день. Пожилые пьют примерно пол-литра, полагая, что пополняют запасы кальция в организме. Ну или потому, что это дешевый продукт, который они могут себе позволить, учитывая размеры пенсии. пол-литра в день.

Пожилые люди едят творог, пьют молоко просто потому, что надеются, что оно поможет им сохранить и приумножить в организме запасы кальция, которые, как известно, с годами иссякают.

Кальций

Усвоение кальция происходит только в определенной пропорции с фосфором, магнием, витамином Д, витамином К2.

Чтобы понять, насколько соблюдена эта пропорция, надо сдавать анализ волос на микроэлементы. Но куда им сдавать анализ волос, когда у них пенсия и так мизерная.

Дело в том, что если у вас не хватает фосфора в организме, то

  • кальций не будет усваиваться, он будет оседать на стенках сосудов, приводя к кальцинозу клапанов сердца;
  • сами сосуды будут кальцинированы, они будут твердые, а значит, они не смогут реагировать на перепады давления.

В результате вас будет мучить артериальное давление. И человек никогда не подумает, что причина — молоко. То есть это причина появления артериального давления.

  • К старости сосуды будут настолько кальцинированы, что по ним можно будет постучать каким-то железным предметом и они будут звучат как фарфоровые трубочки.

Лактоза

Она переваривается лактазой. И этот фермент у детей присутствует, а у взрослых людей — пропадает.

Сейчас этот фермент стал образовываться у взрослых людей благодаря определенным мутациям. В основном в северных широтах. И даже в России не у всех есть переносимость лактозы, к счастью.

А в южных странах, даже в Африке, у всех взрослых полная непереносимость лактозы. Поэтому взрослый человек там пить молоко не может.

К чему приводит лактоза?

В одном стакане молока содержится 1,5 чайные ложки лактозы (молочного сахара). Поэтому молоко такое слабенькое на вкус. И это было природой придумано для того, чтобы ребенку нравился вкус лактозы, и он с ним научился воспринимать вкус сладкого. Это первый сахар, который к нему поступает.

Галактоза

За счет того, что есть фермент лактаза, лактоза расщепляется у нас в организме на глюкозу и галактозу.

Галактозы содержится в одном стакане уже 12 граммов. И галактоза обладает удивительными свойствами:

  • способствует появлению катаракты, остеохондроза, остеопороза.

Поэтому в скандинавских странах, где традиционно едят много молочных продуктов, остеопороз присутствует у большинства.

  • И развивается атеросклероз сосудов благодаря тому, что появляется вредный холестерин. Вредный холестерин появляется именно благодаря вот этому сахару — галактозе.

Достаточно всего 2 стакана молока в день для того, чтобы холестерин резко поменялся в течение месяца в худшую сторону. Это называется "липидная форма", при которой атерогенность холестерина увеличивается. То есть его способность прилепляться к стенкам сосудов, образуя холестериновые бляшки.

  • Галактоза — это очень вредный углевод, который находится именно в молоке.

Белки-альбумины

Когда мы делаем, допустим, в домашних условиях творог, то у нас в сыворотке, которая образуется, присутствуют белки-альбумины.

Это быстрые белки, которые достаточно быстро усваиваются, они очень полезные для спортсменов, у которых постоянно надрываются несколько тысяч миофибрилл — мышечных волокон таких веретенообразных. Чтобы их восстановить, нужны быстрые белки, которые сразу дадут аминокислоты:

  • усвоятся в течение 20 минут и восстановят эти волокна.

И тогда из одного волокна получается два — так происходит наращивание мышечной массы.

Хорошо, альбумины мы оставим в сторону. Полезный белок. Не спорю.

Глобулины и казеин

Переваривается в желудке 12 часов. Очень плохо переваривается. Потому что ферментов для его переваривания тоже во взрослом возрасте уже нет. И вот этот казеиновый белок частично всасывается как белок. Если белки обычно всасываются в кишечнике как аминокислоты, расщепленные бифидобактериями, то казеиновый белок у пожилых людей, у которых уже нарушена слизистая кишечника, может всасываться уже как белок.

  • Итог: отеки суставов, задержка воды в организме.
Творог

Когда к нам приходит в клинику пациентка, жалуется на то, что у нее отекают ноги, я спрашиваю:

"Творог часто едите?" — "Каждый день". — "Не ешьте две недели".

Через две недели она приходит: "Доктор, отеков нет. А я уже и к врачам ходила и примочки разные делала, лопухи привязывала, Геннадия Петровича Малахова слушала, а вы сказали, творог не ешь — и отеков нет".

Старение организма

Организм живёт по своим часам. У пожилых людей ход часов замедляется.

Поэтому если у пожилого человека, например, в 70 лет, даже в 65 лет, возникает какое-то онкологическое заболевание, то он может с ним прожить 10-15 лет, без операций, умереть с этим заболеванием. Больше того, на вскрытии у почти всех пожилых людей находят какую-то онкологию, о которой он даже и не знал.

Так вот за счет гормонов…

  • В молоке собраны все гормоны для того, чтобы организм ребенка быстро развивался. То есть ускоряющие обменные процессы.
  • Значит, они то же самое делают в пожилом организме — они начинают ускорять обменные процессы. Удельный основной обмен начинает шарашить просто как из пушки. И человек буквально сгорает от онкологии в пожилом возрасте.
  • Поэтому молоко в пожилом возрасте — 0,5 стакана в день максимум.

В пожилом возрасте — 55+ — молоко, молочные продукты я бы вообще исключил из рациона питания.

— А кефир? Йогурты?

— Абсолютно любой. Даже сделанный в домашних условиях. Разница-то в чем? Все эти гормоны там остаются. Все то, о чем мы говорили, та же галактоза вся там остается. И если в йогурте лактоза остается, в кефире она частично перерабатывается бактериями.

Поэтому кефир иногда можно.

Если мы даже прокипятим молоко — гормоны не распадаются. Не пытайтесь с этим бороться различными народными способами — прокипятить и оставить на ночь под подушкой или зарыть в левом углу дома в лунную ночь вместе с собачьими косточками, эти фокусы не пройдут.

Молоко рассчитано на детенышей. На детенышей, которые растут. Для взрослого человека это неприемлемо.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы молоко пожилые люди алексей ковальков
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