Оставьте молоко детям - не рискуйте своим здоровьем

Молоко всегда считалось универсальным продуктом. Однако все чаще говорят о том, что для взрослых оно — яд.

Действительно ли все так страшно?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков.

Читайте начало интервью:

Батл: магазинное молоко против домашнего — кто победил

— Молоко для детей — полезно. В нем сбалансированы вещества, способствующие росту. Но увлекаться им все же не стоит.

Сейчас мы все покупаем молоко от коров, которых для этого, собственно, и держат. Чтобы коровы меньше болели и могли давать больше молока, их кормят антибиотиками и гормонами. Хотя это и запрещено и в Европе, и в России.

"Свои" гормоны

А ещё у нас как-то не рассказывают о том, что молоко, даже если корову специально не пичкали гормонами, может всё равно быть ими перенасыщено.

Эстрадиол

75% коров вынашивают бычков. У них в организме царствуют гормоны. Буйствуют. И в основном это прогестерон, эстрадиол. Они аналогичны женским половым гормонам.

Когда у женщины наступает менопауза, то есть после 45 лет, она начинает налегать на молоко и молочные продукты, опасаясь остеопороза. И получает другую проблему:

огромное количество эстрадиола приводит к раку эндометрия у женщин и к раку предстательной железы у мужчин.

А ещё эстрадиол блокирует производство тестостерона у мужчин, и они превращаются не в импотентов, но в таких людей, которым ничего особенно не надо — работать они не хотят, им бы лежать на диване и больше спать.

Тестостерон — это гормон, который отвечает за продолжительность жизни. И сейчас к нам приходят пациенты, практически у каждого второго мы видим очень низкий тестостерон. Мало того, что жировая ткань сама по себе захватывает тестостерон, блокирует его как жировая ловушка, так еще эстрадиол не дает образовываться этому тестостерону новому и связывает его.

К чему приводит эстрадиол?

Он увеличивает количество пролактина — другого гормона, из-за которого начинает расти грудная железа у мужчин. Бывает даже так: худой мужчина, а у него грудь, как у женщины.

Что это такое? Молочко любят.

Соматотропный гормон

В молоке соматотропного гормона роста нет, но там есть инсулиноподобный фактор роста, который трансформируется в соматотропный гормон, в гормон роста.

А он отличается тем, что стимулирует колоссальный рост любых мышечных опухолей. То есть под его действием любая мышечная опухоль, например, рак предстательной железы или рак матки — везде, где есть мышечное волокно, — растёт прямо как на дрожжах.

Он не стимулирует появление опухоли. Он стимулирует ее рост, если она уже есть.

Наши сосуды выстланы главными мышечными волокнами. Вот эти гладкие мышечные волокна тоже активно начинают расти и развиваться. При этом они растут, а стенка сосуда, естественно, сужается.

Как следствие, могут образовываться тромбозы. Тромб, который вот так болтается на стенке сосуда, может оторваться в любой момент, пойти в сердце, и возникнет тромбоэмболия легочной артерии. Это очень частая причина смерти мужчин: пошел жарить яичницу, упал и мгновенно умер.

Откуда? Любовь к молоку аукнулась.

Лейцин

В молоке очень много аминокислот с разветвленными цепями. К ним относится изолейцин, лейцин, валин.

Лейцин продуцирует активное размножение клеток. Для ребенка это идет на пользу — он начинает расти.

Взрослому человеку расти не надо. А если опухоль у него присутствует, даже на уровне клетки, её рост ускоряется.

У нас есть клетки иммунной системы — это Т-киллеры и Т-супрессоры. Т-супрессоры определяют, что это инородная клетка, а Т-киллеры их уничтожают. Так вот если этих клеток много, они активно растут, а клеток иммунной системы одинаковое количество, то эти клетки просто не успевают поймать такую клетку в зародыше, уничтожить ее, и развивается опухоль.

Поэтому молоко (сейчас во всем мире признанно практически всеми врачами) способствует развитию онкологии. Все ищут замену этому продукту: делают какое-то молоко из кунжута, из орехов, из других продуктов…

— Оно дороже. В несколько раз обычно.

— Оно дороже. Я считаю, что молоко должно быть молоком. Его надо давать детям, его можно давать детям. Примерно до какого возраста? Я бы сказал так: до 7-10-ти лет.

Сколько можно выпивать ребенку?

Стакан-два в день.

Сколько можно взрослому человеку?

Если вы добавляете его в кофе, полстакана в день, даже стакан, то ничего страшного не произойдет. А если больше — уже это опасно.