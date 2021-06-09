Батл: магазинное молоко против домашнего - кто победил

Нам с детства внушают, что молоко — это источник белка, кальция, витаминов.

Насколько молоко, сейчас продающееся в наших магазинах, соответствует нормам содержания полезных веществ? И какое полезнее: магазинное или деревенское, из-под коровы?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков.

— Покупая молоко в магазине, вы хотите быть уверенными в технологиях, по которым оно произведено. А когда сомневаетесь, то начинаете искать где-то альтернативу — вы приезжаете в деревню.

Мне рассказывал один приятель, как однажды покупал домашнее молоко.

Ему бабушка приносит крынку молока, он говорит:

"Можно на корову посмотреть, в каких условиях она содержится?"

Она сразу стушевалась как-то и отвечает:

"У меня здесь нет коровы".

Он удивился:

"Откуда тогда молоко?" "А я сама покупаю в магазине, разливаю по этим крынкам и потом вам продаю. Так зарабатываю, сынок. А что делать!"

То же самое творог. Вы приходите на рынок, так красивый творог под марлей лежит. И вы покупаете. Те же люди, которые его продают, за прилавком тихонечко за ширмой берут обычный покупной творог из магазина из пачек, все это перетасовывается, сбрызгивается сывороткой молочной и укладывается.

А мы покупаем. Поэтому доверяй, как говорится, но проверяй.

На молокозаводах всё строго

Я бывал на молочных производствах и видел, что контроль очень высокий. К тому же молоко — это достаточно по себестоимости недорогой продукт, чтобы его подделывать.

Поэтому я считаю, что подделок молока сейчас не так и много. Хотя многие со мной будут спорить. Даже коллеги утверждают, что 70% молока на прилавках магазинов — это подделка.

Но если вы берете на крупных производствах, то на 99% — это настоящее натуральное молоко, которое привозится большими молоковозами, проверяется на бактериальное число. То есть все-все проверяется.

Что касается самого молока

Польза

Это идеально сбалансированный продукт по белкам, жирам, углеводам, микроэлементам.

Аминокислоты — это составляющие белка. И очень важно, чтобы был обязательно баланс этих аминокислот. То есть одной аминокислоты чуть больше, другой — чуть меньше. В такой пропорции они идеально нужны нашему организму.

Так вот, по аминокислотному составу только два продукта являются практически эталоном — это молоко и яичный белок.

И поэтому молоко пользуется спросом у тех людей, которые составляют корзину питания.

Кстати, на каждого жителя страны расчет примерно 250 кг (почему-то в кг мерили) молока. Это получается почти литр в день. Это много.

Но молоко не так и безвредно. Я сейчас попытаюсь об этом рассказать.

Вред

Когда работал на радио, то ко мне как к ведущему приходили разные технологи, в том числе молочного производства, и высказывали разные точки зрения. Но очень мне запомнилась женщина-фермер, которая пришла и рассказала правду, потому что она не представляла какой-то молочный завод, а говорила от имени фермера-производителя. К тому же была технологом по производству молока. Она рассказала многие факты, которые подтвердили уже существующее у диетологов мнение.

Например, чтобы коровы больше давали молока, чтобы они лучше росли, меньше болели, их кормят определенными антибиотиками и гормонами. Причём это официально запрещено и в Европе, и в России.

Однако если мы набираем в поиске "добавки для коровы для производства молока", мы находим массу предложений промышленного масштаба производства и поставок этих добавок. Причем иногда даже не знаешь, что входит в пакеты, которые поставляются фермерам.

Ну и намного ли фермерское молоко отличается от того молока, которое мы видим на заводе? На заводе хоть контроль есть, он повыше немного.

Конечно, если бабушка в деревне живет, в отдаленном селе, до которого только самолетом можно долететь, то там никаких этих добавок не будет.

Но там не исключена встреча с другой заразой, которая называется сальмонеллез.

Я как-то в деревне молоко попробовал, а потом неделю не отходил от унитаза. Хоть у меня непереносимости лактозы нет. Я пью молоко, в кофе добавляю… Но деревенское теперь — нет.

— А почему пастеризованное молоко, которое мы в магазине покупаем, практически не прокисает, и срок годности его чуть ли не полгода?

— Очень просто.

Когда покупаете молоко у бабушки из-под коровы, там микробов столько, что если вы микроскопом посмотрите, вас ужас проберет, сколько там всего шевелится.

А то молоко, которое вы покупаете в магазинах, — там микробов нет, потому что оно пастеризованное.

Что такое пастеризация? Это медленный нагрев до температуры 80 градусов (не кипячение), при котором не распадается большинство витаминов, а бактерии все погибают.

То есть мы, условно говоря, понимаем, что в таком молоке бактерий изначально нет.

Мы его вскрываем. Но отверстие-то небольшое. Проникнуть много бактерий туда не может.

Потом что происходит? Корове давали постоянно антибиотики, для того чтобы она нормально жила, чтобы у нее мастит не развился.

Так вот, эти антибиотики присутствуют в молоке, они подавляют бактериальную флору. Поэтому молоко может стоять сколько угодно.

Кстати, мне один технолог сказал очень хороший способ проверить качество молока, натуральное оно или порошковое:

наливаете тонкой струей в стакан, если оно пенится — это натуральное молоко; а если пена не поднимается или там два-три пузыря плавают — это порошковое.