Нам с детства внушают, что молоко — это источник белка, кальция, витаминов.
Насколько молоко, сейчас продающееся в наших магазинах, соответствует нормам содержания полезных веществ? И какое полезнее: магазинное или деревенское, из-под коровы?
Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков.
— Покупая молоко в магазине, вы хотите быть уверенными в технологиях, по которым оно произведено. А когда сомневаетесь, то начинаете искать где-то альтернативу — вы приезжаете в деревню.
Мне рассказывал один приятель, как однажды покупал домашнее молоко.
Ему бабушка приносит крынку молока, он говорит:
"Можно на корову посмотреть, в каких условиях она содержится?"
Она сразу стушевалась как-то и отвечает:
"У меня здесь нет коровы".
Он удивился:
"Откуда тогда молоко?"
"А я сама покупаю в магазине, разливаю по этим крынкам и потом вам продаю. Так зарабатываю, сынок. А что делать!"
То же самое творог. Вы приходите на рынок, так красивый творог под марлей лежит. И вы покупаете. Те же люди, которые его продают, за прилавком тихонечко за ширмой берут обычный покупной творог из магазина из пачек, все это перетасовывается, сбрызгивается сывороткой молочной и укладывается.
А мы покупаем. Поэтому доверяй, как говорится, но проверяй.
На молокозаводах всё строго
Я бывал на молочных производствах и видел, что контроль очень высокий. К тому же молоко — это достаточно по себестоимости недорогой продукт, чтобы его подделывать.
Поэтому я считаю, что подделок молока сейчас не так и много. Хотя многие со мной будут спорить. Даже коллеги утверждают, что 70% молока на прилавках магазинов — это подделка.
Но если вы берете на крупных производствах, то на 99% — это настоящее натуральное молоко, которое привозится большими молоковозами, проверяется на бактериальное число. То есть все-все проверяется.
Это идеально сбалансированный продукт по белкам, жирам, углеводам, микроэлементам.
Аминокислоты — это составляющие белка. И очень важно, чтобы был обязательно баланс этих аминокислот. То есть одной аминокислоты чуть больше, другой — чуть меньше. В такой пропорции они идеально нужны нашему организму.
И поэтому молоко пользуется спросом у тех людей, которые составляют корзину питания.
Но молоко не так и безвредно. Я сейчас попытаюсь об этом рассказать.
Когда работал на радио, то ко мне как к ведущему приходили разные технологи, в том числе молочного производства, и высказывали разные точки зрения. Но очень мне запомнилась женщина-фермер, которая пришла и рассказала правду, потому что она не представляла какой-то молочный завод, а говорила от имени фермера-производителя. К тому же была технологом по производству молока. Она рассказала многие факты, которые подтвердили уже существующее у диетологов мнение.
Например, чтобы коровы больше давали молока, чтобы они лучше росли, меньше болели, их кормят определенными антибиотиками и гормонами. Причём это официально запрещено и в Европе, и в России.
Однако если мы набираем в поиске "добавки для коровы для производства молока", мы находим массу предложений промышленного масштаба производства и поставок этих добавок. Причем иногда даже не знаешь, что входит в пакеты, которые поставляются фермерам.
Ну и намного ли фермерское молоко отличается от того молока, которое мы видим на заводе? На заводе хоть контроль есть, он повыше немного.
Конечно, если бабушка в деревне живет, в отдаленном селе, до которого только самолетом можно долететь, то там никаких этих добавок не будет.
Я как-то в деревне молоко попробовал, а потом неделю не отходил от унитаза. Хоть у меня непереносимости лактозы нет. Я пью молоко, в кофе добавляю… Но деревенское теперь — нет.
— А почему пастеризованное молоко, которое мы в магазине покупаем, практически не прокисает, и срок годности его чуть ли не полгода?
— Очень просто.
Когда покупаете молоко у бабушки из-под коровы, там микробов столько, что если вы микроскопом посмотрите, вас ужас проберет, сколько там всего шевелится.
Что такое пастеризация? Это медленный нагрев до температуры 80 градусов (не кипячение), при котором не распадается большинство витаминов, а бактерии все погибают.
То есть мы, условно говоря, понимаем, что в таком молоке бактерий изначально нет.
Мы его вскрываем. Но отверстие-то небольшое. Проникнуть много бактерий туда не может.
Потом что происходит? Корове давали постоянно антибиотики, для того чтобы она нормально жила, чтобы у нее мастит не развился.
Кстати, мне один технолог сказал очень хороший способ проверить качество молока, натуральное оно или порошковое:
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