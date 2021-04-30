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Автор Ирина Гусакова

Пересадка волос в Турции: инновационные технологии

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Такая деликатная тема, как выпадение волос, не столь активно обсуждается в обществе. Во-первых, с облысением чаще всего сталкиваются мужчины, а им не особо нравится говорить о своих недостатках, во-вторых, это не просто косметический дефект, но и серьезный стресс, особенно если залысины появляются у молодых. Но все же если проблема есть, ее лучше решать, а не молча страдать и считать себя неудачником. Как говорится, встречают по одежке… И не стоит бояться визита к врачу. Ведь, к счастью, сегодня решить проблему с облысением можно вполне малотравматичными методами.

Одним из ведущих специалистов в этой сфере является доктор Серкан Айгин. Он начал выполнять пересадку волос в Турции еще в далеком 1996 году. Специалист в области дерматологии, Серкан Айгин первым провел операции по пересадке, используя технику FUT. Также он активно продвигал в свое время метод FUE, который потом стал популярным во всем мире.

Доктор Серкан Айгин
Доктор Серкан Айгин

Специалист по трансплантации волос поможет увеличить густоту волос, и о залысинах вы будете вспоминать только в кошмарных снах. Сами операции по трансплантации — самые безобидные, поскольку ткани травмируются минимально. Особенно если вмешательство проводится на границе роста волос.

Показания к операции по пересадке волос

  • облысение по мужскому типу;
  • потеря волос из-за травм;
  • заболевания волос, которые привели к облысению.

Клиника Dr Serkan Aygin: услуги

В этой клинике можно не только решить проблему с волосами на голове, также можно нарастить бороду и брови.

Пересадка волос в Турции: инновационные технологии

Варианты трансплантации волос

  • По методу FUE - врач с помощью сапфировых лезвий делает разрезы внутри участков, где приживляют волосы.

Преимущества таких лезвий в том, что они сводят к минимуму рубцевание тканей и ускоряют процесс приживления. Это бесшовный метод, пересаженные волосы выглядят после как родные.

  • В технике DHi FUE - манипуляции проводятся с помощью специального пера Choi Implanter, которое имеет острый кончик с цилиндром-каналом.

Донорские волосы вводят аккуратно иглой, не создавая предварительно канала в коже.

  • В технике Soft FUE — проводится под седацией (вид анестезии), имеет несколько этапов.

Сначала идет подготовка к пересадке, собираются волосяные фолликулы (фолликулярные единицы), затем создаются каналы, куда будут внедрять донорские фолликулы, ну и финальный этап — сама подсадка.

  • Трансплантация бороды и усов делается по методу DHi (основные донорские зоны — в заушной области).

Практикуют также в клинике PRP-терапию (Platelet Rich Plasma) — собственные клетки и плазма крови вводится в область, куда были пересажены фолликулы, так обеспечивается их лучшее приживление.

Пересадка волос
Пересадка волос

В клинике, расположенной в центре Стамбула, — 10 операционных с самым современным оборудованием. Работают только специалисты высокой квалификации. Серкан Айгин, ведущий хирург клиники, имеет в своем профессиональном портфолио более 10 000 выполненных пересадок.

Кстати, в 2019 году в Стамбуле снимали программу "Жизнь Других" с Жанной Бадоевой, и доктор Серкан Айгин был одним из героев программы. Пообщавшись также с одним из пациентов клиники, который приехал из Италии, ведущая отметила, как трансплантация меняет жизнь человека к лучшему. Итальянец отметил, что ему понравился удобный ценовой пакет — all inclusive, в который вошло, помимо медицинских услуг (консультация, операция, послеоперационные процедуры), проживание в четырехзвездочном отеле и трансфер, в том числе и из аэропорта. Клиника предоставила ему средства по уходу за головой после операции и пожизненную гарантию на пересаженную зону.

Хотелось бы также отметить, что менеджеры клиники всегда на связи и не бросают пациента после операции. Если всплывают какие-то вопросы во время реабилитационного периода, которые не получилось задать в суматохе непосредственно в клинике, пациент всегда может обратиться к менеджерам, чтоб получить квалифицированную помощь.

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Темы красота здоровье пересадка волос
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