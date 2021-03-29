Психпросвет: как распознать у себя депрессию?

Как отличить обычный сплин, периодически поражающий людей, от болезни под названием "депрессия"?

Об этом шла речь в программе "Точка зрения", гостем которой в этот раз стала врач-психотерапевт Ольга Демченко.

Читайте начало интервью:

Психпросвет: депрессия и весенняя хандра не имеют ничего общего

- Каковы клинические проявления депрессии? По каким признакам человек может сам понять, что у него депрессия?

- Все очень индивидуально.

Есть классическая триада депрессивных симптомов, на которую опираются все психиатры и психотерапевты:

снижение настроения; расстройства мышления; снижение двигательной активности.

А к этой основной триаде уже идут чередой много-много разных симптомов, потому что депрессии бывают разные.

Бывают депрессии маскированные, например, которые скрываются под маской различных соматических заболеваний.

Пациенты ходят с этой тревогой по поликлиникам. Около 70% пациентов поликлиник, как ни странно, это пациенты с депрессией, потому что в основе там еще и тревога лежит. И вот они ходят, обследуются-обследуются-обследуются, ничего у них не находят, но до диспансера, до врачей-психиатров и психотерапевтов, такие пациенты доходят уже потом.

Бывает депрессия реактивная.

Это реакция организма на сильнейший стресс: после потери близкого, после какой-то страшной аварии, землетрясения.

Там присоединяются ужас, безысходность, суицидальные мысли — такое предсуицидальное состояние.

В таком случае болезнь сразу видно: человек, действительно, не может за собой ухаживать, ему лень умываться, лень голову мыть, лень одеваться, он становится неряшлив, либо перестает есть, либо наоборот начинает заедать тревогу, поправляется.

Кстати, лишний вес — это очень часто тоже признак депрессии хронической.

Естественно, нарушается сон, потому что нарушаются биохимические процессы, циркадные ритмы мозга.

- А еще один из признаков проявления депрессии — это когда человек не может сделать, казалось бы, простой выбор. Как пример, в магазине не может решить: какой из двух пакетов молока взять…

Невозможность сделать простой выбор — это признак депрессии?

— Косвенный. Потому что замедляется мышление. То есть нет радости в жизни.

Кстати, многие мои коллеги считают депрессию молчаливой истерикой, когда внешне уныние, а внутри душа просто кричит, просто плачет, потому что не находит выхода, не знает, куда идти. Ощущение одиночества: меня никто не понимает, не любит, все меня дергают, все от меня чего-то хотят, поэтому, конечно, проще зависнуть и смотреть на эти два пакета молока, некое такое трансовое состояние возникает.

— Этой проблеме тревожных расстройств стали уделять больше внимания или это бич сегодняшнего дня?

— В последний год, может быть, чуть больше внимания, но вообще мы живем в век тревоги. Виной тому в том числе и урбанизация, появились интернет, различные гаджеты, мозг у нас перестраивается, случаются сбои.