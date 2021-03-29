Психпросвет: как распознать у себя депрессию?

Как отличить обычный сплин, периодически поражающий людей, от болезни под названием "депрессия"?
Об этом шла речь в программе "Точка зрения", гостем которой в этот раз стала врач-психотерапевт Ольга Демченко.
Читайте начало интервью:
Психпросвет: депрессия и весенняя хандра не имеют ничего общего
- Каковы клинические проявления депрессии? По каким признакам человек может сам понять, что у него депрессия?
- Все очень индивидуально.
Есть классическая триада депрессивных симптомов, на которую опираются все психиатры и психотерапевты:
А к этой основной триаде уже идут чередой много-много разных симптомов, потому что депрессии бывают разные.
Пациенты ходят с этой тревогой по поликлиникам. Около 70% пациентов поликлиник, как ни странно, это пациенты с депрессией, потому что в основе там еще и тревога лежит. И вот они ходят, обследуются-обследуются-обследуются, ничего у них не находят, но до диспансера, до врачей-психиатров и психотерапевтов, такие пациенты доходят уже потом.
Это реакция организма на сильнейший стресс: после потери близкого, после какой-то страшной аварии, землетрясения.
Там присоединяются ужас, безысходность, суицидальные мысли — такое предсуицидальное состояние.
В таком случае болезнь сразу видно: человек, действительно, не может за собой ухаживать, ему лень умываться, лень голову мыть, лень одеваться, он становится неряшлив, либо перестает есть, либо наоборот начинает заедать тревогу, поправляется.
Естественно, нарушается сон, потому что нарушаются биохимические процессы, циркадные ритмы мозга.
- А еще один из признаков проявления депрессии — это когда человек не может сделать, казалось бы, простой выбор. Как пример, в магазине не может решить: какой из двух пакетов молока взять…
Невозможность сделать простой выбор — это признак депрессии?
— Косвенный. Потому что замедляется мышление. То есть нет радости в жизни.
Кстати, многие мои коллеги считают депрессию молчаливой истерикой, когда внешне уныние, а внутри душа просто кричит, просто плачет, потому что не находит выхода, не знает, куда идти. Ощущение одиночества: меня никто не понимает, не любит, все меня дергают, все от меня чего-то хотят, поэтому, конечно, проще зависнуть и смотреть на эти два пакета молока, некое такое трансовое состояние возникает.
— Этой проблеме тревожных расстройств стали уделять больше внимания или это бич сегодняшнего дня?
— В последний год, может быть, чуть больше внимания, но вообще мы живем в век тревоги. Виной тому в том числе и урбанизация, появились интернет, различные гаджеты, мозг у нас перестраивается, случаются сбои.
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