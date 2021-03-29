Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Анна Папенкова

Психпросвет: как распознать у себя депрессию?

Здоровье

Как отличить обычный сплин, периодически поражающий людей, от болезни под названием "депрессия"?

Об этом шла речь в программе "Точка зрения", гостем которой в этот раз стала врач-психотерапевт Ольга Демченко.

Читайте начало интервью:

Психпросвет: депрессия и весенняя хандра не имеют ничего общего

- Каковы клинические проявления депрессии? По каким признакам человек может сам понять, что у него депрессия?

- Все очень индивидуально.

Есть классическая триада депрессивных симптомов, на которую опираются все психиатры и психотерапевты:

  1. снижение настроения;
  2. расстройства мышления;
  3. снижение двигательной активности.

А к этой основной триаде уже идут чередой много-много разных симптомов, потому что депрессии бывают разные.

  • Бывают депрессии маскированные, например, которые скрываются под маской различных соматических заболеваний.

Пациенты ходят с этой тревогой по поликлиникам. Около 70% пациентов поликлиник, как ни странно, это пациенты с депрессией, потому что в основе там еще и тревога лежит. И вот они ходят, обследуются-обследуются-обследуются, ничего у них не находят, но до диспансера, до врачей-психиатров и психотерапевтов, такие пациенты доходят уже потом.

  • Бывает депрессия реактивная.

Это реакция организма на сильнейший стресс: после потери близкого, после какой-то страшной аварии, землетрясения.

Там присоединяются ужас, безысходность, суицидальные мысли — такое предсуицидальное состояние.

В таком случае болезнь сразу видно: человек, действительно, не может за собой ухаживать, ему лень умываться, лень голову мыть, лень одеваться, он становится неряшлив, либо перестает есть, либо наоборот начинает заедать тревогу, поправляется.

  • Кстати, лишний вес — это очень часто тоже признак депрессии хронической.

Естественно, нарушается сон, потому что нарушаются биохимические процессы, циркадные ритмы мозга.

- А еще один из признаков проявления депрессии — это когда человек не может сделать, казалось бы, простой выбор. Как пример, в магазине не может решить: какой из двух пакетов молока взять…

Невозможность сделать простой выбор — это признак депрессии?

— Косвенный. Потому что замедляется мышление. То есть нет радости в жизни.

Кстати, многие мои коллеги считают депрессию молчаливой истерикой, когда внешне уныние, а внутри душа просто кричит, просто плачет, потому что не находит выхода, не знает, куда идти. Ощущение одиночества: меня никто не понимает, не любит, все меня дергают, все от меня чего-то хотят, поэтому, конечно, проще зависнуть и смотреть на эти два пакета молока, некое такое трансовое состояние возникает.

— Этой проблеме тревожных расстройств стали уделять больше внимания или это бич сегодняшнего дня?

— В последний год, может быть, чуть больше внимания, но вообще мы живем в век тревоги. Виной тому в том числе и урбанизация, появились интернет, различные гаджеты, мозг у нас перестраивается, случаются сбои.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы депрессия ольга демченко тревожные расстройства
Новости
"Процесс продолжается": Минздрав ФРГ о ходе сертификации "Спутника V"
Лимиты на количество кредитов не затронут граждан
Туктамышева рассказала, из-за чего расплакалась после выступления на ЧМ
Названы автомобили, на которых чаще всего ездят виновники ДТП
В Тюмени по обвинению во взятке арестован начальник отдела ГИБДД
Новые санитарные правила приведут к подорожанию услуг ЖКХ
В Ташкенте жестоко избит известный блогер
Буффон летом уйдёт из "Ювентуса"
"Лучше в МИД спросить": Песков об апрельском саммите по климату
Бабушка Барака Обамы умерла в Кении
Последние материалы
Новые санитарные правила приведут к подорожанию услуг ЖКХ
В Ташкенте жестоко избит известный блогер
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Буффон летом уйдёт из "Ювентуса"
"Лучше в МИД спросить": Песков об апрельском саммите по климату
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Бабушка Барака Обамы умерла в Кении
Песков назвал главное научное достижение 2020 года
Песков рассказал о параде Победы в Москве
В "Спартаке" отреагировали на информацию о назначении Финка
Популярное
Здоровье и профилактика
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении

Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.

Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Российский шоу-бизнес
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Здоровье и профилактика
Развеян главный миф о пользе молока
Российский шоу-бизнес
Фанатка ворвалась в номер Егора Крида
Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на обвинения Ксении Собчак
Северная Америка
США пригрозили последствиями из-за "агрессивных действий" России
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Общество
Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников