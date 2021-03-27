Психпросвет: депрессия и весенняя хандра не имеют ничего общего

Уже почти прошел первый месяц весны. Для кого-то это время — пора флирта и влюбленности, для кого-то время смены гардероба, но есть и особая категория людей, кого в весеннюю пору одолевает депрессия.
Что такое депрессия? Об этом шла речь в программе "Точка зрения", гостем которой в этот раз стала врач-психотерапевт Ольга Демченко.
— Когда говорят: оставьте меня, у меня депрессия, — просто красуются. Потому что на самом деле депрессия — заболевание серьезное, которое имеет определенную симптоматику.
А есть сезонная депрессия — когда происходит обострение каких-то хронических заболеваний, которые могут привести к снижению настроения, к желанию полежать, поспать, никуда не ходить. Например, авитаминоз.
Если все-таки мы будем рассматривать депрессию как психическое нарушение — то она не так проста. Имеет разную природу:
И если говорить о депрессии как о о заболевании, которое, действительно, беспокоит сейчас врачей и людей во всем мире, — это все-таки психическое расстройство.
На то, возникнет депрессия или нет, влияют 4 фактора:
В этом случае увещевания типа: возьми себя в руки, что ты тут раскис — не сработают, потому что человек физиологически не может это как-то изменить.
— Нужно обратиться к психиатру, да?
— Конечно. Потому что депрессия — заболевание и нуждается в лечении у врача. Ни самолечение, ни травки какие-то, ни погулять по улице или заняться спортом — не работает в данной ситуации.
— А тяжесть депрессии зависит от перечисленных причин? Или все зависит от конкретного человека?
— Есть степень выраженности симптомов, которая зависит от очень многих факторов: от ситуации, от времени года, от качеств личности.
Например, у кого-то нет дома, ну и ладно, будем снимать квартиру, как-то справимся, как-то заработаем, а для кого-то это целая трагедия. Или у кого-то на работе нелады и кажется, что совсем все плохо, коллеги не уважают, люди говорят плохое, а кому-то все равно, он просто идет и меняет работу.
— Есть какие-то типы людей, которые в зоне риска? Может быть, это холерики, меланхолики, интроверты, экстраверты?
— Это вы берете психогенный фактор, а здесь, наверно, есть некая градация с точки зрения социальной, потому что никто в принципе не застрахован вообще от депрессии, но есть некая социальная предрасположенность.
Не секрет, что женщины в четыре раза чаще подвержены депрессии, чем мужчины.
Чаще всего это женщины одинокие, разведенные, женщины, которые склонны к поиску каких-то альтернативных способов справиться с тревогой, например, алкоголь.
Именно этим-то и страшно это заболевание — тем, что захватывает всех: и трудоспособное население, и детей, и стариков.
- Если говорить о детях, то с какого возраста они могут поддаться депрессии?
— Дети и в три, и в четыре года могут заболеть, учитывая, что вообще невроз формируется у нас в возрасте где-то пяти-шести лет. То есть тогда, когда идет завершение формирования личности. Вот тут-то и с депрессией они познакомиться могут.
Просто в детском младшем возрасте есть свои особенности, а в подростковом — это кризисный возраст — очень часто встречаются депрессии.
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