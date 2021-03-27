Психпросвет: депрессия и весенняя хандра не имеют ничего общего

Уже почти прошел первый месяц весны. Для кого-то это время — пора флирта и влюбленности, для кого-то время смены гардероба, но есть и особая категория людей, кого в весеннюю пору одолевает депрессия.

Что такое депрессия? Об этом шла речь в программе "Точка зрения", гостем которой в этот раз стала врач-психотерапевт Ольга Демченко.

— Когда говорят: оставьте меня, у меня депрессия, — просто красуются. Потому что на самом деле депрессия — заболевание серьезное, которое имеет определенную симптоматику.

А есть сезонная депрессия — когда происходит обострение каких-то хронических заболеваний, которые могут привести к снижению настроения, к желанию полежать, поспать, никуда не ходить. Например, авитаминоз.

Если все-таки мы будем рассматривать депрессию как психическое нарушение — то она не так проста. Имеет разную природу:

психогенную, которая вызывается определенными факторами внешней среды, какими-то стрессами, потерями серьезными, хронической тревогой;

есть депрессия соматогенная — следствие заболеваний телесных, это я уже говорила.

эндогенная — в ее основе предрасположенность генетическая, наследственная.

И если говорить о депрессии как о о заболевании, которое, действительно, беспокоит сейчас врачей и людей во всем мире, — это все-таки психическое расстройство.

На то, возникнет депрессия или нет, влияют 4 фактора:

Биологический аспект — это то, что касается нарушения биохимических процессов в нашем головном мозге, когда снижается выработка мелатонина, влияющего на циркадные ритмы нашего мозга, на наши циклы биологические.

В этом случае увещевания типа: возьми себя в руки, что ты тут раскис — не сработают, потому что человек физиологически не может это как-то изменить.

— Нужно обратиться к психиатру, да?

— Конечно. Потому что депрессия — заболевание и нуждается в лечении у врача. Ни самолечение, ни травки какие-то, ни погулять по улице или заняться спортом — не работает в данной ситуации.

Социальный аспект — когда люди теряют работу, когда им негде жить, когда тяжелые условия какие-то: зарплата маленькая или дома, например, лежачий больной… Перечислять можно долго, поскольку у каждого своя причина может быть.

Психологический фактор — это вот наши любимые стрессы, переживания, посттравматические расстройства.

Духовный аспект — это снижение уверенности в себе и самооценки, доверия к людям и к миру, одиночество.

— А тяжесть депрессии зависит от перечисленных причин? Или все зависит от конкретного человека?

— Есть степень выраженности симптомов, которая зависит от очень многих факторов: от ситуации, от времени года, от качеств личности.

Например, у кого-то нет дома, ну и ладно, будем снимать квартиру, как-то справимся, как-то заработаем, а для кого-то это целая трагедия. Или у кого-то на работе нелады и кажется, что совсем все плохо, коллеги не уважают, люди говорят плохое, а кому-то все равно, он просто идет и меняет работу.

— Есть какие-то типы людей, которые в зоне риска? Может быть, это холерики, меланхолики, интроверты, экстраверты?

— Это вы берете психогенный фактор, а здесь, наверно, есть некая градация с точки зрения социальной, потому что никто в принципе не застрахован вообще от депрессии, но есть некая социальная предрасположенность.

Не секрет, что женщины в четыре раза чаще подвержены депрессии, чем мужчины.

Чаще всего это женщины одинокие, разведенные, женщины, которые склонны к поиску каких-то альтернативных способов справиться с тревогой, например, алкоголь.

Именно этим-то и страшно это заболевание — тем, что захватывает всех: и трудоспособное население, и детей, и стариков.

- Если говорить о детях, то с какого возраста они могут поддаться депрессии?



— Дети и в три, и в четыре года могут заболеть, учитывая, что вообще невроз формируется у нас в возрасте где-то пяти-шести лет. То есть тогда, когда идет завершение формирования личности. Вот тут-то и с депрессией они познакомиться могут.

Просто в детском младшем возрасте есть свои особенности, а в подростковом — это кризисный возраст — очень часто встречаются депрессии.