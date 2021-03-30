Ни одна COVID-вакцина вакциной не является. Все происходящее - битва престолов

На фоне успехов с распространением российской вакцины "Спутник V", которая уже зарегистрирована в более чем 40 странах, ситуация с отказом ряда стран от ее прямого конкурента AstraZeneca из-за тяжелых побочных эффектов многими в мире расценивается как обострение — почему-то — политической борьбы.

Что происходит на самом деле? Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова узнала почти из первых рук — от кандидата в президенты Болгарии 2016 года, болгарского публициста Пламена Паскова. По основной специальности Пламен — ветеринарный врач, много лет изучал коронавирусы животных, и он уверен: в настоящее время в мире нет ни одной настоящей вакцины от COVID. А все происходящее — не более чем "битва титанов" — фармкорпораций — за господство на рынке лекарств.

Читайте начало интервью:

AstraZeneca: ни слова про здоровье, только бизнес

Почему вдруг столкнулись интересы производителей вакцин и политиков

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Создателям вакцин наплевать на результат. Они нацелены на деньги и преференции

— Факт в том, что-то, что называют на сегодняшний день вакцинами, вакцинами, по сути, не является. Эти препараты ими станут только после того, как пройдут весь положенный путь испытаний.

На сегодняшний день это биологические продукты с неясной эффективностью, с неясными побочными эффектами, с неясным смыслом для применения.

Мы все являемся участниками экспериментальных действий, которые не должны быть платными. Вернее, не мы должны платить за это, а нам должны платить и за нас должны нести ответственность.

Но ответственность, производители с себя снимают, перед тем, как сделать укол, нам говорят:

"Вот, подписывайте Disclaimer".

По сути, это снятие ответственности из-за любых осложнений, вплоть до смерти вашей — не тостера, не кофеварки — а именно вашей жизни.

Самое интересное, что народ выстраивается в очереди, причем по уже политическим предпочтениям:

Я патриот — "Спутник V" либо "Вектор" новосибирский.

Я проевропейских взглядов, дайте мне Pfizer либо AstraZeneca.

Я какой-то другой — дайте мне Sinovac китайскую либо CoviShield индийскую.

Это битва вакцин

— Вот я, например, выбрала "Спутник V", и у меня через 45 дней появились антитела к коронавирусу. И я могу быть уверена, что я не заболею. У меня есть антитела. А маску я продолжаю носить, чтобы окружающим было спокойнее со мной рядом…Все остальные "танцы" вокруг вакцинации мне, как и большинству людей на планете, неинтересны.

Но появились мутации коронавируса. И как быть уверенным, что поставленная мне вакцина защитит и от них?

— Понимаете, нет ни прививки, ни вакцины ни у кого на сегодняшний день. Потому что этикетку "вакцина" препарат получает после того, как все периоды испытаний, которые длятся годами, уже прошли…

В России никто даже не изолировал этот вирус, а все равно говорят "мы произвели вакцину" — ребята, вы покажите то, против чего вы произвели вакцину, вы это хотя бы видели?

— Я не медик, но я знаю, что результаты третьей стадии уже опубликованы, они признаны.

— Эффективность вакцины проверяется годами, с трех до пяти, до семи лет…

— Пламен, но пока мы будем проверять годами, мы все тут помрем от этого коронавируса.

— А в Белорусси все померли? Или в Швеции, может быть, умерли? Или, может быть, в Иране?

— Вот в России, например, смертность увеличилась на 20% примерно.

— Смертность за счет чего? Настоящая диагностика означает не ПЦР-тесты, настоящая диагностика означает, что если мы имеем:

а) больных; б) умерших (это не просто вскрытие и макроскопическое описание, что мы увидели внутри просто глазами, а мы берем все пробы, чтобы получить максимально полную картину.

И тогда мы составляем перечень всех болезней этого человека и говорим: причиной смерти было вот это.

Вы можете мне указать, какая из больниц в России генерирует статистику по поводу смертности?

Проблема в том, что никакой врач не скажет и никакой руководитель больницы. Никто не скажет.

Всемирная организация здравоохранения им сказала не делать.

То есть, российский народ выбирает президента, выбирает мэров, выбирает много чего, но никто в России не выбирал Всемирную организацию здравоохранения.

— С вашей точки зрения, вакцины, которые существуют сейчас, не являются вакцинами, потому что они не до конца прошли испытания, правильно я понимаю?

— Да.

— Никто не знает, что поступает в наш организм, вот эти чужеродные клетки не предохраняют от коронавируса, а наоборот, могут вызывать и побочные эффекты, да?

— Самое главное, в процентном соотношении количество побочных эффектов и других симптомов и поражений и количество смертности у вакцинированных заведомо в разы больше, чем у переболевших.