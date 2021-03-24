Почему вдруг столкнулись интересы производителей вакцин и политиков

В Европе накаляется ситуация с коронавирусной вакциной. Страны начинают массово отказываться от препарата AstraZeneca, у которого, как оказалось, настолько много "побочек", что появилось мнение, якобы он чуть ли не опаснее самой болезни, от которой должен защищать.

Что происходит на самом деле? Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова узнала почти из первых рук — от кандидата в президенты Болгарии 2016 года, болгарского публициста Пламена Паскова.

Читайте начало интервью:

AstraZeneca: ни слова про здоровье, только бизнес

— Сегодня AstraZeneca производится в Индии под названием Covishield, и президент Украины Владимир Зеленский демонстративно, публично сделал себе укол этим препаратом. И таким образом стал рекламным торговым агентом.

Дальше самое главное. И самое неприятное, и самое страшное.

Есть масса публикаций, указывающих на то, что здоровые люди, которые вакцинировались AstraZeneca и Pfizer, BioNTech и Moderna, заболели через пару-тройку дней после этих вакцинаций. Подчеркну: это были здоровые люди.

Дальше идут публикации о том, что некоторые люди, которые переболели коронавирусом, через пару месяцев, то есть когда они должны находиться, грубо говоря, на пике количества своих антител и своей естественной иммунной защиты, в силу обстоятельств (либо по глупости, либо под административным давлением, например, для возобновления трудового договора) вакцинировались.

Естественно, наступил конфликт иммунологический между внешним синтетическим производственным иммунитетом и естественным, который у людей выработался в результате того, что они переболели и встречались с вирусом, естественно, проявляются сочные, большие букеты с побочными эффектами разной степени тяжести, в итоге — большой процент смертности.

Сегодня сделали вакцину — завтра-послезавтра человек заболел и умер достаточно быстро.

Недавно 11 из 28 стран Евросоюза разорвали отношения с AstraZeneca.

Есть ли здесь политический момент? На мой взгляд, есть. Потому что если это была бы принципиальная позиция, они разорвали бы те же самые отношения и с Pfizer, и с Moderna, и со всеми остальными, и сказали бы:

"Слушайте, давайте притормозим. Давайте всё это мы еще раз пообследуем. Вы нам всё это докажите".

Pfizer говорит:

"Наша вакцина будет вакциной после того как она закончит третий этап испытания — 27 января 2023 года".

AstraZeneca тоже достаточно честно и цинично утверждает, что у них этот срок заканчивается в 2024 году.

Показательный эпизод

Не так давно главный исполнительный директор компании Pfizer отменил свою поездку в Израиль, потому что, видите ли, он не вакцинирован. Причем из "честны соображений": он такой принципиальный, что не хочет пользоваться административным преимуществом, чтобы ему сделали вакцину, когда столько людей ждут именно эту их священную вакцину Pfizer.

Скажите мне, пожалуйста, вы купите когда-нибудь кофеварку, кофемолку, холодильник, тостер, если на листовке заведомо написано (в гарантийных обязательствах):

"Мы не несем никакой ответственности ни за какие поломки. Если вы умрете, если вас ударит током, если прибор работать не будет, мы никакой ответственности не несем за этот прибор"?

— Нет, я думаю, что нет.

— А здесь речь идет не о том, чтобы какой-то прибор купить, а речь идет об иммунитете, о том, что не просто мы заболеем, но потом будем нести всё это до конца своих дней.

Потому что и AstraZeneca, и Pfizer честно написали, что это ГМО.