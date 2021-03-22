AstraZeneca: ни слова про здоровье, только бизнес

О ситуации, которая сложилась в Европе с вакцинацией, Любовь Степушова в видеостудии "Правды.Ру" поговорила с кандидатом в президенты Болгарии 2016 года, болгарским публицистом Пламеном Пасковым.

— У нас в медиапространстве активно обсуждается, что в ЕС не просто вакцин не хватает в количественном выражении, но ещё идёт какая-то кампания против шведского препарата AstraZeneca.

Некоторые утверждают, что это заговор против Великобритании за то, что она вышла из Евросоюза. Другие видят какую-то "руку Кремля", "пропихивающего" "Спутник V"…

- Болгарский врач, которая последние 20 с чем-то лет работает в клинике в Германии и знает ситуацию, на вопрос о вакцине AstraZeneca ответила буквально следующее:

"Настоящую правду, скорее всего, знали только в самой AstraZeneca, но факт в том, что появилась куча проблем именно с этой вакциной. Когда AstraZeneca начала выпускать свою вакцину, не было известно, как она будет вести себя со взрослыми людьми. В целом вакцина показывала наименьшую эффективность от всех до того момента, когда она была одобрена EMA (это Европейская медицинская ассоциация вакцин), поэтому она была и самой дешевой. Италия исследовала эту вакцину и сделала заключение, что нельзя применять людям старше 55 лет. Германия решила тоже не давать эту вакцину людям старше 65 лет. Естественно, AstraZeneca начала терять деньги. Чтобы выйти из этой ситуации, они перенаправили свои поставки к Южной Африке, и для этого они достали свои партии из Европы. Южная Африка заказала около 9 миллионов доз и даже их оплатила. Впоследствии появились данные, что AstraZeneca — вакцина слабая против южноафриканского варианта вируса. И Южная Африка моментально прекратила договор с AstraZeneca, вернула заявленные партии и потребовала деньги обратно. Это был уже второй удар AstraZeneca, и они начали беситься. Этот момент совпал с другим: когда они стали изымать европейские партии, европейские государства, которые уже сделали предоплату по вакцине, оказались без препарата и очень сильно разозлились. На AstraZeneca обрушился достаточно серьезный гнев, тем более Италия блокировала поставки у себя и не пустила их в Южную Африку. Тогда как раз появился и тотальный отказ именно от этих вакцин. AstraZeneca была поставлена в ситуацию, в которой она приняла решение предварительно брать деньги у многих европейских государств за свою вакцину, при этом не располагая у себя заявленным количеством препарата. Естественно, на нее обрушился дополнительный гнев всех европейских сообществ. Чтобы не остаться "в дураках", AstraZeneca сделала вид, что она обижена, и потребовала еще раз пересмотра индикаций для применения ее вакцины так, чтобы она была одобрена и для взрослых людей. Таким образом, фармкомпания надавила на Европейскую медицинскую ассоциацию с тем, чтобы пересмотреть "свои показания", и ассоциация одобрила вакцину для взрослых людей. Германия была публично обвинена AstraZeneca в фальсификации данных в отношении запрета, и от Министерства инфекционных заболеваний Германии потребовали новое заявление с другим мнением. Тогда немецкий отдел развернулся на 180 градусов и внезапно одобрил вакцину и для взрослых. Фарммафия сработала на все 100".

Это говорит врач, которая с первого дня работает на передовой в Германии.

А вот вам еще один комментарий. От человека, скажем так, олицетворяющего здравый смысл:

"Слушайте, если они притормозили вакцину AstraZeneca, вы не должны заставлять себя заблуждаться, что это из-за какой-то смерти, из-за какой-то ответственности. Подумайте, она была остановлена по распоряжению Европейского союза. Ее остановили, потому что производитель — британский Oxford University, а Великобритания уже не является членом Европейского союза. Милые люди, дорогие люди, никому нет дела, сколько людей умрет. Это чисто торговая война с вакцинами. Теперь медленно повторяйте за мной: все вакцины против коронавируса экспериментальные и все вакцины вы будете применять на свой страх и риск. Никто из производителей не берет на себя ответственность, если с вами что-то произойдет. Запомнили? Пожалуйста, не отвечайте всему этому. Желаю здоровья и долгой жизни всем вам!".

Это та цитата, к которой я могу только присоединиться и напомнить, что AstraZeneca

во-первых, британско-шведская вакцина,

во-вторых, AstraZeneca участвовала в разработке вакцины "Спутник V", то есть с Центром Гамалеи они сотрудничали, и это сотрудничество публично официально было объявлено непосредственно до регистрации "Спутника V", то есть там у них уже намешано.