Почему в Нарве эпидемия, а в соседнем Ивангороде жизнь кипит?

Почему в странах Европы, несмотря на все предпринимаемые меры, никак не удается обуздать пандемию коронавируса? Причем, как показывает практика ряда стран, не помогает ни пресловутый коллективный иммунитет большого количества переболевших, ни массовая вакцинация?

Что происходит на самом деле? Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова узнала почти из первых рук — от кандидата в президенты Болгарии 2016 года, болгарского публициста Пламена Паскова.

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AstraZeneca: ни слова про здоровье, только бизнес

Почему вдруг столкнулись интересы производителей вакцин и политиков

— Израиль вакцинировал практически 70% населения. Тем не менее он никак не выйдет из этой пандемии. Там недавно была третья волна. Заболевание идет, никакого коллективного иммунитета.

А в России 3,5% провакцинировано, тем не менее пандемия идет на спад. Мы не видим больше никаких скорых, которые гоняли по Москве, "космонавтов" в спецкостюмах… Получается, что совершенно от этих вакцинаций ничего не зависит?

Это просто битва фармгигантов и битва государств за доход и за какой-то биологический материал, который может быть использован в будущем?

— Не совсем. Смотрите, сразу после вакцинации в Израиле две-три недели спустя начинается пик. То же самое происходит в Объединенных Арабских Эмиратах, в Великобритании и Португалии, где применялся примерно такой же массовый подход.



Везде, где идет рост вакцинации таким образом, потом идут вспышки положительных случаев и случаев смерти.

Теперь самое интересное: в том же самом Израиле есть группы, которые не проходят вакцинацию, ультраортодоксы. И у них там заражаемость и смертность как и была, потому что они особые.

И палестинцы, особенно в секторе Газа, где буквально в большом концентрационном лагере проживают полтора миллиона населения, которые никакие социальные дистанции, никакие другие меры не соблюдают, — а там все нормально.

И есть пример - самый российский эстонский город Нарва и…

— Ивангород, да. Родион Денисов, который живет в Эстонии и бывает в Нарве, написал, что в Нарве идет всплеск заболевания, в Эстонии — тоже, а в соседнем Ивангороде жизнь кипит, никакой эпидемии нет. Почему? Может, потому что в России якобы переболели уже все, там есть коллективный иммунитет?

— Чем больше людей вакцинируется, тем больше случаев заражения и смерти.

В науке есть очень простые проверенные временем закономерности. Я ветеринарный врач и в 90-е годы делал тысячи вакцин, которые содержали коронавирусную инфекцию, для собак, параллельно со мной коллеги применяли десятки тысяч вакцин для крупного рогатого скота. И эти вакцины проверены временем. То есть я эту кухню знаю не понаслышке, я этим занимался.

Это страшный вирус, против него иммунитет выработать нельзя.