Миф о борьбе с калорийностью и волк-консервант: беседа с диетологом

Кто быстрее худеет? Что делать, если похудеть не удается? Диета — навсегда? Об этом рассказывает диетолог Наталья Денисова.

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— Что такое жир, которого все худеющие так боятся?

— В химический состав жира входят липиды и триглицериды — вещества, необходимые для того, чтобы наш организм выстраивал в том числе клеточную стенку. Миелиновая оболочка нервных волокон — тоже жиры. Кроме того, они запасаются как резервный источник энергии и имеют теплоизолирующие свойства. Некоторые гормоны — половые, стероиды — тоже имеют липидную, жировую структуру. Поэтому их нехватка тоже очень вредна для здоровья.

— Жиры у нас, наверное, находятся в орехах и мясе? Где еще?

— Они бывают животные и растительные. Животные, насыщенные жиры имеют тенденцию при переедании откладываться. Особенно на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки и приводя к развитию сердечных болезней.

А вот растительные жиры — совсем другое. Это как раз незаменимые жирные кислоты, которые можно получить исключительно из пищи. Среди них две жизненно необходимых — линолевая и линоленовая, их надо получать каждый день. И вот эти полезные жиры нормализуют жировой обмен и сосуды как раз очищают. В основном они содержатся в растительных маслах, орехах, а самые полезные — в жирной морской рыбе.

— А поможет ли принятие витаминов C, D, иных мультикомплексов?

— Сейчас мы постоянно боремся с избытком калорий. Поскольку современный человек мало работает физически, тратим мы энергии достаточно мало. Если в начале прошлого века среднестатистический рабочий или крестьянин тратил в сутки 6-7 тысяч килокалорий, то мы тратим около двух или двух с половиной тысяч. А при этом доступность пищи выросла, и мы стали переедать.

Растет количество людей с ожирением, сахарным диабетом. И без конца идут лозунги: снижайте калорийность питания! А приводит это к тому, что чем меньше мы едим, тем меньше получаем витаминов и минеральных веществ. Выходом из ситуации являются только витаминно-минеральные комплексы. Сейчас, по данным нашего Федерального исследовательского центра питания, практически 80%, а то и 90% россиян имеют дефициты по обеспеченности витаминами.

Чаще всего не хватает сразу нескольких, в основном витаминов группы В. Потому что боятся пополнеть из-за хлеба, а это основной источник таковых. Еще одна тенденция — якобы вредно молоко, а оно обеспечивает нас рибофлавином, витамином из той же группы. Также часто не хватает витамина D.

— Потому что у нас дефицит солнца в стране…

— Именно. Витамин D может синтезироваться в организме под действием солнечных лучей, но в нашем климате этого практически не происходит. Поэтому его основным источником в основном является пища. А это те же молочные продукты и та же самая жирная рыба. Единственный выход при дефиците витамина D — биологически активные добавки.

— Как у нас обстоит ситуация с физической активностью?

— Это один из китов, на которых зиждется здоровье, вместе с насыщенностью пищи. К сожалению, она у современного человека довольно низкая. Однако последние годы намечается тенденция, что все больше и больше особенно молодых людей, которые посещают спортзалы, занимаются в каких-то секциях, наращивают физическую активность. И эта тенденция положительная.

Если все равно не получается

— А ведь бывает так, что человек старается похудеть, выполняет предписания — а не худеет.

— Бывает, не всегда легко похудеть. Это может быть связано с генетикой, с различными сопутствующими болезнями. В частности, если у человека сахарный диабет II типа, ему очень тяжело сбросить вес.

Очень часто люди недооценивают свое питание. И без помощи специалиста тяжело его понять. Приходит на прием человек явно с избыточной массой тела и говорит: "Я так мало ем, но при этом почему-то поправляюсь. И когда мы с ним выясняем, что же он ест — оказывается, что ест немало, просто у него в голове не откладывается. Перекус с конфеткой или с печеньем, или еще с каким-нибудь тортиком — у него это не считается за прием пищи.

Поэтому приходится просить его, чтобы он вел дневник питания, все записывал. И когда человек начинает все записывать, начинает понимать, ему проще перестроиться. Но при наличии сопутствующих заболеваний все равно приходится подключать специальные знания, разгрузочные дни. Это тоже помогает сдвинуться с мертвой точки.

— Расскажите о разгрузочных днях.

— Хотим мы того или нет, мы пришли из животного мира. И многие реакции остались еще от очень давних предков. Вот волк охотится, наелся, получил энергию — но когда в следующий раз будет добыча, он не знает. И защитная реакция организма в том, что все избытки калорий он превращает в жиры, откладывает в подкожно-жировом слое. Это запас на черный день. У человека эта реакция сохраняется.

— То есть, волк консервирует жир?

— Не только волк, почти все живые организмы. Это наш стратегический запас на черный день. Организм его создает с большим запасом, а вот отдавать очень не любит. Заставить — очень и очень сложно. И вот приходит к нам пациент, ему назначается низкокалорийная диета, он хорошо так худеет на ней неделю — а вес на второй неделе остановился, не падает.

Что случилось? Организм приспосабливается, приспособил обмен веществ так, чтобы свои запасы не расходовать. И чтоб его обхитрить, заставить его раскачать метаболизм, для этого существуют разгрузочные дни. То есть человек один день питается монопродуктом, потребляя от 800 до 1200 килокалорий.

Подбирать такие дни необходимо индивидуально, желательно вместе с врачом. Но, тем не менее, такой один или два разгрузочных дня в неделю помогают избавиться от лишнего веса, помогают ускорить процесс разложения жира.

— И консервный запас уходит?

— Он уходит, но достаточно неохотно. Здесь важно перестроить сам стереотип питания. Потому что, если человек полежал в клинике 20 дней и очень хорошо похудел, а дома стал питаться так же, как раньше, вес вернется. В первую очередь надо перестроить образ жизни.

Диетологи, хочу сказать, не любят слово "диета". Оно больше относится к кратковременному питанию при заболевании. А нам с вами подходит скорее "правильное, здоровое, рациональное, оптимальное питание".

То есть правила питания, которые надо соблюдать все время. Да, могут быть небольшие отклонения, тортик, пирожное. Если это будет раз в неделю — не страшно. Тем более, если вы на следующий день вышли и покатались хорошенько на роликах, велосипеде — то есть эти калории потратили. Не страшно.

Очень важное — это мотивация. Как правило, женщины худеют легче, потому что у них мотивация хорошо выглядеть, нравиться развита сильнее. Они как-то легче себя ограничивают во вкусняшках.

— Наталья, я думаю, вы сейчас приободрили всех зрительниц нашего канала!

— Бывает и совсем по-другому. Но все-таки чаще получается, что, если женщина захотела, она взяла и сделала. Вопрос в другом, что они чаще срываются. Женщина все-таки более эмоциональна, а, как правило, что-то такое вкусненькое, сладенькое, какие-то десерты являются еще для женщин антидепресантом.

— Поэтому так легко Змий соблазнил Еву.

— Да, действительно. Женщины слабые, мы слабые в этом плане. Мы любим что-то такое вкусненькое, сладенькое.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев