Как привести в норму вес после самоизоляции? Что такое правильно сбалансированное питание и чем чреват отказ от различных видов пищи? Рассказывает диетолог Наталья Денисова.
— Сегодня нам доступны разные продукты питания. Чем питаться, как питаться, как похудеть, как набрать вес — даже так может стоять вопрос в нынешних реалиях?
— Наше здоровье напрямую зависит от нашего питания. Поэтому питаться именно так, как требуется — это наука, которую надо постигать в течение жизни. Особенно остро проблема лишнего веса стоит сейчас, когда люди долгое время провели на самоизоляции, были ограничены в передвижении, имели пониженную физическую активность, и поэтому возникло много вопросов, как же нормализовать вес.
— И как же прийти в норму тем, кто его набрал?
— У питания, как у нуки, существуют определенные законы. Два из них — основные.
Чтобы законы "выполнялись", питание должно быть рациональным.
— Как вообще выглядит сбалансированное питание?
— Представить его можно в виде пирамиды питания. Она показывает сколько, каких продуктов и в каком соотношении надо съедать в день, чтобы обеспечить свой организм самым необходимым. Я думаю, все вы ее неоднократно видели, может не все обращали внимание.
В основе этой пирамиды лежат продукты на основе зерна — хлебобулочные изделия, крупы, макароны, то есть источники необходимых нам углеводов.
— Но ведь многие люди сознательно отказываются от их употребления!
— Да, это проблематичная современная тенденция.
Зерновые продукты — основной источник полезных, сложных углеводов, которые нам дают энергию для работы наших органов и систем. Так что отказ от хлебобулочных изделий, круп, макарон неправилен с точки зрения нашей с вами биохимии.
— Люди боятся, что наберут вес, употребляя их.
— Это миф. Если мы будем употреблять именно сложные, медленные углеводы, то вес не придет. Набираем мы вес, употребляя углеводы простые — сахар, кондитерские изделия. Конечно, хлеб надо использовать правильный — цельнозерновой, из муки грубого помола. Сложные углеводы как раз помогают нам скинуть лишний вес.
— А бородинский хлеб сюда относится?
— Он сделан из смеси ржаной и пшеничной муки с добавлением разных специй. Сам по себе он не яляется супер-пупер-диетическим, но хорош как источник полезных углеводов и витаминов группы В.
Наиболее полезен хлеб из цельнозерновой муки с семенами — они будут обогащать его витаминами и минералами. Отруби — прекрасный источник клетчатки, пищевых волокон.
— Что нам помогает набрать лишний вес?
— Его набирать не стоит, все должно быть в норме. Недостаток веса — тоже проблема, особенно этим грешат следующие моде молодые люди. Они теряют вес, но неправильно, избавляясь как от жировой, так и от мышечной ткани. А мышечная масса — основа нашего метаболизма. Критическая потеря веса может привести даже к смерти из-за дистрофии внутренних органов. Поэтому чрезмерное увлечение диетами, особенно несбалансированными, всегда опасно для здоровья.
— То есть худеть надо всегда под присмотром диетолога?
— Да, это оптимальный вариант. Он составит вам сбалансированный рацион, что особенно важно — сбалансированный по белку. Если не хватает белка, мы будем терять мышечную массу, скелетную мускулатуру, которая жизненно необходима.
Придя к врачу, необходимо дать исходную информацию, чтобы он мог помочь: анализы, в первую очередь биохимический анализ крови, иные исследования. Очень хорошим, полезным и нужным исследованием станет состав тела: сколько в вас мышц, жира, воды, в том числе таким современным методом, как биоимпедансометрия. И оборудование для него сейчас представлено достаточно широко во многих фитнес-центрах и центрах здоровья.
— Помимо того, что человек пытается похудеть, выполняя рекомендации диетолога, он может что-то делать самостоятельно?
— Да. В первую очередь он должен понимать, что любые резкие ограничения и резкие отказы от тех или иных продуктов всегда вредны для его здоровья.
Основа здоровой пищи в ее разнообразности. Должны быть и зерновые, и овощи, и фрукты, молочные, мясные продукты — и жир тоже, включая растительные масла.
Единственное, что можно ограничивать без вреда для здоровья — простые сахара. Их можно исключить из рациона, ничего плохого не случиться, если не будем есть какие-то сладости, не будем пить газировки. Наш организм возьмет углеводы из других продуктов.
— Сам прекрасно справится.
— Да, вопреки таким представлениям, что нельзя отказываться от сладкого. Если человек не зависит от сладкого, организм возьмет углеводы из тех же самых зерновых продуктов — из овощей и фруктов. Он не будет страдать.
А если мы откажемся от белковых продуктов, от жира (есть такие ситуации, когда человек сидит на диете и практически не употребляет ничего жирного) — вот это критично. Жир ведь тоже нам нужен, только в определенных пределах. Вреден избыток жира.
Беседовала Маргарита Кичерова
К публикации подготовил Михаил Закурдаев
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