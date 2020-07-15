Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Маргарита Кичерова

Печальные последствия самоизоляции. Как похудеть?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Как привести в норму вес после самоизоляции? Что такое правильно сбалансированное питание и чем чреват отказ от различных видов пищи? Рассказывает диетолог Наталья Денисова.

— Сегодня нам доступны разные продукты питания. Чем питаться, как питаться, как похудеть, как набрать вес — даже так может стоять вопрос в нынешних реалиях?

Наше здоровье напрямую зависит от нашего питания. Поэтому питаться именно так, как требуется — это наука, которую надо постигать в течение жизни. Особенно остро проблема лишнего веса стоит сейчас, когда люди долгое время провели на самоизоляции, были ограничены в передвижении, имели пониженную физическую активность, и поэтому возникло много вопросов, как же нормализовать вес.

— И как же прийти в норму тем, кто его набрал?

— У питания, как у нуки, существуют определенные законы. Два из них — основные.

  • Должно быть, во-первых, соответствие энергии, потребляемой с пищей, с той энергией, которую мы расходуем. То есть наши "весы" должны быть в состоянии равновесия, иначе, при "перевесе", мы набираем вес или имеем его недостаток.
  • Второй закон говорит нам о том, что пища должна обеспечивать нас всеми необходимыми полезными веществами. Это белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, биологически активные вещества — то есть материалы для строительства клеток, новых органов и систем.

Чтобы законы "выполнялись", питание должно быть рациональным.

— Как вообще выглядит сбалансированное питание?

Представить его можно в виде пирамиды питания. Она показывает сколько, каких продуктов и в каком соотношении надо съедать в день, чтобы обеспечить свой организм самым необходимым. Я думаю, все вы ее неоднократно видели, может не все обращали внимание.

В основе этой пирамиды лежат продукты на основе зерна — хлебобулочные изделия, крупы, макароны, то есть источники необходимых нам углеводов.

От чего нужно отказаться?

— Но ведь многие люди сознательно отказываются от их употребления!

— Да, это проблематичная современная тенденция.

Зерновые продукты — основной источник полезных, сложных углеводов, которые нам дают энергию для работы наших органов и систем. Так что отказ от хлебобулочных изделий, круп, макарон неправилен с точки зрения нашей с вами биохимии.

— Люди боятся, что наберут вес, употребляя их.

— Это миф. Если мы будем употреблять именно сложные, медленные углеводы, то вес не придет. Набираем мы вес, употребляя углеводы простые — сахар, кондитерские изделия. Конечно, хлеб надо использовать правильный — цельнозерновой, из муки грубого помола. Сложные углеводы как раз помогают нам скинуть лишний вес.

— А бородинский хлеб сюда относится?

— Он сделан из смеси ржаной и пшеничной муки с добавлением разных специй. Сам по себе он не яляется супер-пупер-диетическим, но хорош как источник полезных углеводов и витаминов группы В.

Наиболее полезен хлеб из цельнозерновой муки с семенами — они будут обогащать его витаминами и минералами. Отруби — прекрасный источник клетчатки, пищевых волокон.

— Что нам помогает набрать лишний вес?

Его набирать не стоит, все должно быть в норме. Недостаток веса — тоже проблема, особенно этим грешат следующие моде молодые люди. Они теряют вес, но неправильно, избавляясь как от жировой, так и от мышечной ткани. А мышечная масса — основа нашего метаболизма. Критическая потеря веса может привести даже к смерти из-за дистрофии внутренних органов. Поэтому чрезмерное увлечение диетами, особенно несбалансированными, всегда опасно для здоровья.

Нужен специалист

— То есть худеть надо всегда под присмотром диетолога?

Да, это оптимальный вариант. Он составит вам сбалансированный рацион, что особенно важно — сбалансированный по белку. Если не хватает белка, мы будем терять мышечную массу, скелетную мускулатуру, которая жизненно необходима.

Придя к врачу, необходимо дать исходную информацию, чтобы он мог помочь: анализы, в первую очередь биохимический анализ крови, иные исследования. Очень хорошим, полезным и нужным исследованием станет состав тела: сколько в вас мышц, жира, воды, в том числе таким современным методом, как биоимпедансометрия. И оборудование для него сейчас представлено достаточно широко во многих фитнес-центрах и центрах здоровья.

— Помимо того, что человек пытается похудеть, выполняя рекомендации диетолога, он может что-то делать самостоятельно?

— Да. В первую очередь он должен понимать, что любые резкие ограничения и резкие отказы от тех или иных продуктов всегда вредны для его здоровья.

Основа здоровой пищи в ее разнообразности. Должны быть и зерновые, и овощи, и фрукты, молочные, мясные продукты — и жир тоже, включая растительные масла.

Единственное, что можно ограничивать без вреда для здоровья — простые сахара. Их можно исключить из рациона, ничего плохого не случиться, если не будем есть какие-то сладости, не будем пить газировки. Наш организм возьмет углеводы из других продуктов.

— Сам прекрасно справится.

Да, вопреки таким представлениям, что нельзя отказываться от сладкого. Если человек не зависит от сладкого, организм возьмет углеводы из тех же самых зерновых продуктов — из овощей и фруктов. Он не будет страдать.

А если мы откажемся от белковых продуктов, от жира (есть такие ситуации, когда человек сидит на диете и практически не употребляет ничего жирного) — вот это критично. Жир ведь тоже нам нужен, только в определенных пределах. Вреден избыток жира.

Беседовала Маргарита Кичерова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы диета похудение лишний вес самоизоляция наталья денисова правильное питание
Новости Все >
В селе под Вологдой из-за удара молнии сгорело здание школы
Россиянам полагаются выплаты за продолжительный брак
Банк России предполагает временный рост цен на товары и услуги
Пригожин рассказал о причинах конфликта с отцом Жанны Фриске
В Госдуме предложили платить россиянам за найденную просрочку
Бой Бетербиева и Фаньлуна пройдет 25 сентября в Екатеринбурге
ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон
Путин упростил получение гражданства РФ иностранцами
Более пятидесяти человек попали в больницу после поедания шаурмы
Генетики научились превращать самок комаров в некусающих самцов
Последние материалы
Владислав Корочкин: "Люди убедились, что бояться самозанятости не нужно"
Что принесет вторая волна коронавируса
Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского
В селе под Вологдой из-за удара молнии сгорело здание школы
Игорь Коротченко: "Дела Голунова и Сафронова сравнивать абсурдно"
Россиянам полагаются выплаты за продолжительный брак
Как пандемия коронавируса скажется на молодёжи
Банк России предполагает временный рост цен на товары и услуги
Пригожин рассказал о причинах конфликта с отцом Жанны Фриске
В Госдуме предложили платить россиянам за найденную просрочку
Популярное
Новости Белоруссии
Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи

Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.

Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Новости Европы
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Новости Украины
Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение
Россия
Вильфанд: погода готовит нам очередные сюрпризы
Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария восстала против олигархической власти Любовь Степушова
Комментарии
Экономист Делягин оценил результаты референдума по поправкам
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
В "Ленфильме" планируют избавиться от больших долгов
Здоровье и питание в холодные месяцы: четыре главных секрета
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Зачем ищут "русский след" в беспорядках в Сербии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ