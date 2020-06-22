Диета против гипертонии — сколько соли можно и нужно

Гипертония — болезнь нации. Более трети населения в разной мере страдает от этого заболевания. А наше состояние зависит от того, что мы едим. Мы — то, что мы едим. Но у нас по существу даже нет официальной диетологии — ни как службы, ни как науки и практики. Сколько соли можно и нужно потреблять при гипертонии? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Самарского государственного медицинского университета Ян Власов.

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Мы должны работать на опережение

— Ян Владимирович, гипертония стала очень распространена. Сколько у нас гипертоников?

— Статистика — штука сложная, тем более, что есть статистика медицинская, Госстата, финансовая и так далее, и у каждого — свое. У нас нет единой статистической цифры, к которой мы могли бы привязывать. Но стандартно считается, что порядка 35%, и в общем-то это, наверное, правильно. Потому что действительно примерно каждый третий имеет те или иные нарушения артериального давления. Цифра — страшная и вполне объяснимая.

С другой стороны, для того, чтобы заявлять такую цифру, нужно сделать скрининг, и для того чтобы этот скрининг провести, причем это должен быть достаточно полный скрининг не только работающего населения, но и учащихся всех образовательных учреждений, военных и всех остальных, обязательно — скрининг пожилых, пенсионеров.

Это — большая работа, связанная с определенными задачами, которые государство должно поставить перед здравоохранением с целью профилактики этих состояний. Ведь нужно видеть перспективы, нужно планирование и понимание, что будет через пять, десять лет.

Мы знаем, что в каждой последующей популяции одной и той же семьи усугубляются сосудистые нарушения. Если родители прожили 80 лет, допустим, то дети проживут только порядка 60, внуки сколько — 50. А дальше?…

Поэтому надо очень серьезно подходить к этой проблеме, это вопрос — даже не чисто медицины, а планирования ресурсов населения. Нужно создание определенного рода системы именно здравоохранения, а не медицины. Потому что медицина — это работа с пациентом, а вот здравоохранение — это работа со всем населением, в том числе здоровым человеком, чтобы он не стал пациентом.

В этом направлении очень важны новации, которые сейчас делает правительство. В Нацпроекте по демографии есть, например, позиция по центрам общественного здоровья. Все вопросы, связанные с оздоравливанием населения, в первую очередь это — сосудистые заболевания и онкология. Они относятся именно сюда, потому что как раз отсюда надо начинать решение этих проблем, а не хватать их тогда, когда человек уже болен.

Мы должны работать на опережение, пытаться предотвращать эти состояния. Это значит — хорошая экология, нормальное рабочее место, дистрессы — снижение стрессовых ситуаций и общей напряженности в обществе, все, что связано обязательно с удовлетворением потребностей этого общества и каждого человека. То есть — это уже немного другие, а не чисто медицинские позиции…

Диета при гипертонии

— Продукты, которые мы употребляем.

— Совершенно верно, продукты питания, вода, чем мы дышим, что мы едим — это все включено сюда. Именно здесь формируется здоровый человек. Если мы хотим снижения смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний, мы должны начать с центров общественного здоровья, с детских садов, школ. Обязательно должны быть диетические нормы, специальные подходы к питанию там молодых людей, склонных к этим заболеваниям.

— Считается, что если употреблять меньше соли, а лучше совсем исключить ее из рациона, это нормализует давление. Это — правда или миф? Стоит ли гипертоникам, а может быть, и каким-то другим больным минимизировать потребление соли?

— Как говорится, в каждой басне есть доля правды. Про соль это — не миф, а вполне изученные случаи. Пациенты, которые не получали соль, имели более стабильное состояние артериального давления. Этому есть объяснение, потому что соль влияет на потребление воды человеком.

В то же время соль, безусловно, нужна и важна для нашего организма. Без соли возникают проблемы с тем же сердцем, потому что оно работает на ионах, это, в том числе — калий-натриевый насос. Без соли не работают другие паренхиматозные органы, почки, печень, мозг не работают без нормального солевого компонента.

Вопрос — в количестве: сколько ее можно и нужно? Вот это "сколько" рассчитано диетологами, и оно применяется, соблюдается в диетических столах. Мы все время возвращаемся к вопросу диеты, это — действительно крайне важно, но диетологии как службы у нас нет. В Советском Союзе она была, а сейчас нет даже кафедр диетологии.

— Но диетологов — много?

— Нет, профессиональных диетологов мало. Только 37% больниц имеют собственного диетолога. В лучшем случае у остальных есть диетсестра, но она занимается только меню, а не подготовкой нормальной диетологической формы. Сестры тоже нужны, но и их тоже мало. А врачи занимаются расчетом диеты для каждого человека, потому что это же все — индивидуально. Но у нас нет целевого образования для этих людей, и рабочие места для них не создаются. А они — очень нужны.

Да, есть некая усредненная — плюс минус километр — потребность в соли, есть максимальная и минимальная, но мы же лечим не популяцию, а конкретных людей. Средняя температура нам ничего не даст, должен быть индивидуальный подход. А для этого нужен врач-диетолог.

Поэтому — СОЛЬ:

а) нужна,

б) ограничить надо.

Потому что соль концентрирует излишки воды в организме, возникает гиперволемия — увеличение объема жидкости в сосудистой системе. Это приведет к повышению артериального давления даже чисто по закону физики. Поэтому, конечно же, ограничения нужны, но не надо увлекаться.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев