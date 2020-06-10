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Автор Анжела Антонова

Гипертони﻿я — скрытая ещё опасней

Здоровье

Как жить с гипертонией? Чем опасно повышение артериального давления? К каким последствиям это может привести? К чему приводит игнорирование повышенного давления? Какие психологические факторы создают риски заболевания? Почему особенно опасна скрытая гипертония? Кто в главной группе риска? Как можно проконтролировать своё состояние? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru ответил врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Самарского государственного медицинского университета Ян Власов.

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Последствия повышенного давления

— Ян Владимирович, чем в принципе опасно повышение артериального давления, к чему это может привести?

— Повышение артериального давления опасно своими осложнениями, чаще всего это, безусловно, тяжелая сосудистая патология разных органов, прежде всего сердца, может быть и тяжелая сосудистая патология мозга, инсульты. Собственно говоря, этого вполне достаточно, чтобы стать глубоким инвалидом.

Также возникает возможность внезапной остановки сердца на фоне артериальных пиков. Совсем недавно у нас как раз шло обсуждение частоты возникновения внезапных остановок сердца в общественных местах. Рассматривались возможности ускорения приезда скорой помощи до людей в таких местах для оказания им первой медицинской помощи.

В России случается порядка 35 тысяч смертей в год от внезапных остановок сердца в общественных местах, связанных именно с нестабильностью состояния, в том числе артериального давления. Это — штука серьезная, поэтому ни в коем случае нельзя от нее отмахиваться.

Правильно сейчас сделали, что наконец-то обязали работодателей контролировать состояние здоровья сотрудников. Теперь раз в год люди ходят на прием к врачам, им меряют артериальное давление, и находок ведь очень много случается. Около 20% повышения артериального давления находят случайно, человек сам никогда не обращается.

Есть люди, которые не ощущают повышения артериального давления, оно для них некритично с точки зрения самочувствия. Есть люди, которые замечают, что что-то — не так, чувствуют дискомфорт, но они привыкли быть здоровыми, быть всегда на коне, и снять их с этого коня очень трудно. Поэтому они даже не верят, что больны, иногда ровно до тех пор, пока не получат инсульт или инфаркт.

Поэтому определенной группе населения нужна даже психологическая помощь и очень кропотливая работа с семьей. Это, как правило, главы семейств, на которых все держится. Этих людей мы часто теряем, и это — на самом деле гораздо большие потери, чем потери семьи, это — серьезные популяционные потери.

Скрытая гипертония

— Это может быть именно какая-то эмоциональная нагрузка, а не физическая? Человек берет на себя обязательства, пытается с этим справиться и перегружается?

— Безусловно, именно так это и называется — психоэмоциональная перегрузка. Стресс, конечно же, это — состояния психики. Психическое состояние человека ухудшается, становится нестабильным, когда его возможности не соответствуют уровню задач или потребностей. Это вызывает достаточно тяжелые переживания, на фоне которых и развивается повышение артериального давления. Не дай Бог, возникнет и какая-то декомпенсация этого самочувствия.

Потому что повышение артериального давления — это вообще-то компенсаторная функция. Человек бежит на трамвай, ему для этого нужно быстрей двигать ногами, а для этого нужно, чтобы кровь циркулировала быстрее, количество дыхательных движений было больше, вегетатика работала по-другому. Это все обеспечивает повышение артериального давления.

В том случае, когда возникает декомпенсация, встает вопрос уже о том, что этому человеку нужно медицинское вмешательство. Например, используется велоэргометрия, это — когда под присмотром врача делаются физические нагрузки именно для того, чтобы выявить скрытую гипертонию. А именно скрытая форма и дает нам основные проблемы.

Потому что люди, которые находятся под мониторингом, под контролем, знают нужную таблетку и своего врача, то есть — что сразу надо сделать и куда обратиться. А вот при скрытой гипертонии люди ничего не знают, поэтому они начинают паниковать. При этом они теряют самую последнюю драгоценную энергию, впадают в неверие и просто бездействуют. А потеря этого драгоценного времени может оказаться фатальной.

— То есть — игнорировать эту проблему нельзя ни в коем случае. Обязательно нужно иметь дома какой-то прибор для проверки давления?

— Да. Какой-то хотя бы самый элементарный прибор надо иметь под рукой. Ртутные приборы — самые точные, но неудобные в быту. Есть приборы с манжетой "динамо", которые надо накачивать вручную, они — тоже достаточно точные, удобные, но не все умеют ими пользоваться.

Сейчас уже есть большое количество электронных приборов, их особенность в том, что надо мерить трижды для того, чтобы получить среднее значение. Это среднее значение может являться достаточно точным, чтобы узнать реальное состояние артериального давления человека.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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