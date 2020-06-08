Гипертония: каждому диагнозу — свой возраст

В прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии "Правда.Ру" врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Самарского государственного медицинского университета, президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом (ОООИ-БРС) Ян Власов рассказал о гипертонии и как с ней бороться.

ГИПЕРТОНИЯ – как легко вылечить без лекарств?

Наследственная гипертония

— Ян Владимирович, врачи признаются, что причины возникновения гипертонии до сих пор не выявлены. Какие факторы все-таки могут быть причиной, что под подозрением?

— Многие заболевания, в том числе гипертония, являются наследственно обусловленными и детерминированными. — Очень много семейных случаев. Когда мы разговариваем с пациентами, то обязательно задаем вопрос о семейном анамнезе: болел ли кто-то из родных повышенным артериальным давлением? И у большинства пациентов кто-то из близких с этим тоже сталкивался.

Но не у всех она проявляется, а если проявляется, то не в одинаковом виде. Как правило, у родителей гипертонические состояния чаще всего протекают мягче, чем у детей и так далее, и так далее. То есть — на каждом следующем уровне генеалогического древа тяжесть гипертонической болезни обычно усиливаться.

Ген, связанный с гипертоническими состояниями, как бы выкапывается разными факторами и потихонечку начинает инициироваться все больше. Это связано со стрессами, с какими-то тяжелыми психоэмоциональными переживаниями, частыми заболеваниями, большими физическими нагрузками, погрешностями в диете и привычными вредностями.

Также это состояние может усугубляться другими хроническими заболеваниями, для которых гипертонический криз тоже являются одним из сопутствующих состояний. Например, диабетики. Самого гена гипертонической болезни действительно пока еще никто не выявил, но уже известно, что заболевание генетически обусловлено. Второе, что мы также знаем точно: все наши вредности жизни этот ген заставляют работать сильнее.

Диагноз — гипертония

— Когда ставится диагноз гипертония? Когда давление повышено продолжительное время или часто происходят скачки давления, уже можно поставить такой диагноз?

— Критерии постановки диагноза связаны с частотой подъемов артериального давления выше стандартного или привычного для пациента уровня. Допустим, стандарт у пациента — 120/80 мм рт. ст., повышение давления до 130 на 90 уже может расцениваться как склонность к артериальной гипертензии.

Другое дело — вопрос частоты. Однократное поднятие артериального давления раз в год считается редким повышением артериального давления. А если два раза в год, то специалисты уже могут расценивать это как частое повышение артериального давления, склонность к этому заболеванию. На основании этого и других сопутствующих факторов могут быть назначены дополнительные исследования, потому что есть вероятность постановки диагноза — гипертоническая болезнь.

— Если это зависит от наследственности, то давление может быть не в порядке уже в молодом возрасте, да?

— Детерминанта, не прямая наследственность, хотя мы видим семейные случаи, это — наследственная детерминанта. Конечно, это может проявлять даже в молодости. Например, когда идет призыв в армию некоторые из этих молодых людей признаются негодными к службе, в частности по состоянию сосудистой системы, по повышенному артериальному давлению.

— А каков средний возраст человека, когда давление начинает его беспокоить?

— Ведь речь идет не о любом человеке, а о больном человеке, и этот человек может быть болен в разном возрасте и состоянии. Если, допустим, артериальная гипертензия возникает у человека, который раньше практически никогда ничем не болел, то мы первым делом подозреваем атеросклероз сосудов, что есть некая сосудистая энцефалопатия, еще что-то подобное.

Но как правило все-таки намного больше это начинает проявляться у людей к пятидесяти годам и позже, когда уже происходят возрастные изменения, формируются определенные негативные стигмы, сосуды меняются. К этому времени уже достаточно сильно изменен обмен веществ, у человека есть какие-то устойчивые вредные привычки — курение или какие-то еще вредности. Проявляется сформировавшийся стереотип жизни, работа в горячих цехах или какая-то нервная нагрузка. Критический возраст у большинства — 40-50 лет. В это время возникают уже такие звоночки, как единичные подъемы давления, в основном во второй половине дня, на фоне какого-то психоэмоционального возбуждения, физических нагрузок либо из-за метеоусловий.

Есть, конечно, и другие формы, например, наследственные формы раннего заболевания, при котором повышение артериального давления будет уже в детском или молодом возрасте. Это — редкие заболевания, но они тоже есть.

А ишемическая болезнь сердца, которая сопровождается такими сосудистыми нарушениями, скорей всего, будет только после сорока. Ситуации, связанные с изменением сосудов головного мозга, обычно происходят тоже уже где-то к 45-50 годам и в более старшем возрасте. То есть — каждому овощу — свой сезон, а каждому диагнозу — свой возраст.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев