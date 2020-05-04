Лучшей защиты от COVID-19, чем самоизоляция, пока не придумали

Беседа с директором Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главным торакальным хирургом Российской Федерации Петром Яблонским выявила целый ряд дельных советов по предотвращению инфицирования новым вирусом.

Как защитить легкие от пневмонии – профилактика

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— Тренировка спортсменов в высокогорной местности в условиях гипоксии — недостатка кислорода. Такие аппараты продаются и их рекламируют, что они лечат астму. Вирус боится кислорода, а предлагают вводить себя в состояние гипоксии. Это вредно?

— Это научно доказанный факт. Стадион "Медео" в Советском Союзе был построен накануне олимпиады в Мехико. Наши врачи тогда просчитали проигрыш наших атлетов именно потому, что олимпийский стадион строился в высокогорье, а мы привыкли к нормальным концентрациям кислорода на равнине. К чему приводит высокогорье? Исследование проведено на проводниках, их называют шерпами, на вершину Эвереста. У них уровень гемоглобина в полтора, а то и в два раза превышает уровень гемоглобина здорового человека. В какой-то мере проблему снял эритропоэтин. Как только появились лекарственные препараты, которые могут приводить к наращиванию количества гемоглобина, то исчезла необходимость в строительстве высокогорных стадионов. Люди получили возможность, введя лекарство, ждать очевидного эффекта. И обязательно определение ферритина. Ферритин — это некий маркер разрушения гемоглобина, свидетельство разрушения гемоглобина. Оба этих звена очень тесно связываются в патогенезе эмболических расстройств. И первая пациентка в Москве, если память мне не изменяет, умерла в другой клинике как раз от тромбоэмболии легочной артерии. Это свидетельствует о том, что эта зона патогенеза задействована точно. Отрицать нельзя, но лечебная польза всего этого пока не доказана. Будем изучать, будем работать и будем лечить пациентов.

Как защититься от COVID-19

— Можете дать простые бытовые советы, как по возможности защититься от пневмонии.

— Не буду оригинальным. Сегодня самоизоляция — единственный способ избежать контакта с инфицированными пациентами. Если это рекомендуют все врачи, все медицинские администраторы и даже президент страны, то в какой-то мере мы расписываемся в собственном бессилии. Да, мы не можем другим способом оградить наших людей, наших граждан от этой инфекции. Один итальянский ученый очень образно сказал, что наша попытка, используя маски и так далее, защитить себя от вируса, напоминает попытку оградить себя от комаров с помощью камышовой решетки. Поэтому изоляция, изоляция и еще раз изоляция.

Не будет контакта — нет шансов встретить вирус. Вы останетесь здоровы.

Коронавирус в России Дата Заболевших Выздоровевших Умерших 27.04.2020 6 198 чел. 579 чел. 50 чел. 28.04.2020 6 411 чел. 1 110 чел. 71 чел. 29.04.2020 5 841 чел. 1 830 чел. 108 чел. 30.04.2020 7 099 чел. 1 333 чел. 101 чел. 01.05.2020 7 933 чел. 1 601 чел. 92 чел. 02.05.2020 9 623 чел. 1 793 чел. 57 чел. 03.05.2020 10 633 чел. 1 626 чел. 58 чел.

Что касается всего остального, то это правила личной гигиены. Надо избавляться от вредных привычек. Ничего на себе не поправлять. Особенно обращаюсь к нашим гражданам, которые проживают в сельской местности. Я сам вырос в селе и очень хорошо понимаю, насколько разнятся условия и возможности соблюдения личной гигиены в селах и городской местности. Надо мыть руки с мылом. Надо мыть руки правильно. Как хирург я это обязан делать и учу этому своих молодых коллег и студентов как декан факультета. В противном случае вы обречены переносить на руках этот вирус, потому что, я уже говорил, что фекально-оральный путь никто не исключал. Конечно, нужно иметь спреи и брызнуть на руку лишний раз никогда будет не лишним. Если вы выходите на улицу, носите маски, перчатки и не экономьте, выбрасывайте их по возвращении домой, потому что на них может быть зараза. Выяснилось, что в Германии врачи не умеют безопасно снимать с себя защитную одежду. Тут я хочу вспомнить замечательный опыт советской медицины: нас в хирургию не пускали еще задолго до всех инфекций, пока не научили правильно надевать и снимать стерильный халат. И мы умеем снимать халат и перчатки одним движением, не прикоснувшись к внешней стороне защитной одежды.

— Нельзя ли перчатки, халаты, очки помыть, а через несколько дней опять их использовать? Вирусы умрут?

— Неизвестно, умрут или нет. Есть исследования, согласно которым при 60 градусах не инактивируется, что инактивируется только при 92 градусах и не менее часа. Я хочу привести пример лечения наших детишек с муковисцидозом. Этой программе уже лет сорок. Помню первые шаги этой программы. В бедные времена все перчатки обрабатывались. И наши детишки не доживали до пятнадцати лет, умирая от совершенно банальных инфекций. Сегодня, когда все одноразовое, наши пациенты стали доживать до 25-30-40. Им делают пересадку легких, и они выживают. Не надо на этом экономить. Если оно одноразовое, его надо выбросить. Это уже не защитная, а заразная маска.

Если заболел

— Руки мыл, лицо не трогал, маски носил, а если все-таки заболел?

— Немедленно нужно связаться со своим участковым врачом. При этом не обязательно вызывать врача на дом. Достаточно по телефону рассказать, какие у вас симптомы, когда они появились, как быстро нарастают, что вы при этом ощущаете, как себя чувствуете, какая у вас температура тела, какое артериальное давление. Это все можно сделать без врача. После этого доктор определит, бежать к вам или пока достаточно понаблюдать вас дистанционно.

Если состояние ухудшается, прогрессирует сухой надсадный кашель, боли в груди, температура 38 и выше, безусловно, нужно вызывать "скорую помощь".

Рассчитывать на кислородные подушки, которые продаются в аптеках, мне кажется, не приходится. Там слишком мало кислорода. Слишком недозированно он расходуется. Угадать, какой лечебный эффект будет, невозможно.

— Спасибо большое. Дай Бог всем здоровья!

— Здоровья и большего доверия к медицине!

Пожалейте врачей. Поверьте, я и мои коллеги работают в очагах, в красной зоне. Сказать, что на них лица нет — ничего не сказать. Это действительно тяжело физически. К сожалению, это тяжело еще и потому, что умерших больше, чем могло бы быть. Поверьте, мы привыкли лечить, а не хоронить больных. Это морально тяжело.

Я знаю специалистов, которые уходили из профессии именно потому, что они не умеют хоронить больных. Они не могут с этим смириться. Поберегите себя. Пользуйтесь всеми теми правилами, которые сегодня транслируют все СМИ. Самоизолируйтесь. Соблюдайте правила личной гигиены. Никаких шашлыков, никаких прогулок с детьми. Не надо пользоваться выходом с собакой как способом нарушить режим самоизоляции. Надевайте перчатки, маски и обрабатывайте своего питомца. У меня он есть. Я знаю, что это такое.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер