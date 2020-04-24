О сомнительной пользе фитнес-клубов и явной пользе семечек

Главный редактор "Правды. Ру" Инна Новикова и врач-кардиолог кандидат медицинских наук Галина Лазаренко обсудили, как пациентам-сердечникам минимизировать риски погрузиться в болезнь в условиях самоизоляции.

Болезни сердца: как уменьшить риски?

Покой калечит

Рекомендации, которые обычно дают кардиологи для профилактики сердечно-сосудистых проблем, сейчас не работают. Возможности соблюдать кардионагрузку в десять тысяч шагов в режиме самоизоляции нет. А психологическая нагрузка возрастает с каждым днём: число заразившихся коронавирусом растёт, СМИ объявляют об ужесточающихся карантинных мерах, даже приблизительной даты окончания пандемии определить нельзя. Как помочь больному сердцу перемочь эти напасти?

Пришло время остановиться, оглянуться и пересмотреть свою жизнь от и до.

"Большинство проблем со здоровьем начинается тогда, когда пропадает осознанное к нему отношение, — говорит Г. Лазаренко. — Мы едим на ходу и набираем лишний вес. С ним расцветает букет сердечно-сосудистых заболеваний. Мы забываем про воду, которая необходима как воздух. Забываем про физическую нагрузку или и о ней вспоминаем впопыхах, для галочки".

Тогда как оптимальная профилактика кардиоболезней — это здоровый образ жизни:

вода,

физическая нагрузка,

полноценный сон не менее восьми часов.

Важно не искать отговорок, не позволять себе прятаться за собственным "мне таких нагрузок нельзя, я тучен и ограничен в движении, а значит, лечиться могу лишь покоем".

Разминка при открытом окне вполне справится с ролью допустимой нагрузки. Лучше сделать минимум упражнений, чем не сделать ни одного, утверждают кардиологи.

Двигайтесь, чтобы изгнать тревогу, а не заедайте её

— В Италии люди делятся достижениями: один пробежал полумарафон в 21 километр вокруг кровати, другой 61 километр в общей сложности отбегал на балконе.

— Чтобы брать с них пример, надо быть очень самоорганизованным, устремлённым к здоровью человеком. Сердечники и прежде не вели тот образ жизни, к которому теперь решили стремиться, а их заперли. Иначе они не были бы в числе моих пациентов.

Однако в условиях, когда идти никуда нельзя, всё-таки взять и открыть балкон и совершить первую пешую нагрузку — дело благое. Убирать физическую активность из жизни нельзя: клетка не работает без движения.

Структурной единицей клетки, которая даёт нам энергию на все наши нужды, является митохондрия. Если человек обездвижен, хуже этого он не может сделать для себя. В каждой клетке есть митохондрии. В обычных клетках их сотни, в клетках сердца тысячи, в клетках мозга тоже тысячи, и это активно работающие органы, когда мы даём им физическую нагрузку. Как только мы её убираем, начинаются все проблемы.

Иногда чтобы осознать это, человеку требуется подойти к обрыву, к краю. Сейчас у такого края всё человечество.

— Страх смерти обуял каждого. Но он как раз сподвигает сложить лапки: вирус всё равно всех убьёт, какие уж прогулки на балконе!…

— Эти чувства — признак настигшей панической атаки. Физическая нагрузка отодвинет и её.

Дайте телу движения, и мозг откроет иной угол восприятия происходящего. Надпочечники выработают должное количество кортизола, и уровень тревоги уменьшится. Двигайтесь, чтобы изгнать тревогу, а не заедайте её.

Фитнес-клубы не для каждого

— Многие сейчас работают гораздо больше, чем без самоизоляции. Где им найти силы бегать на тренажёре?

— Чтобы не сгубить сердце в жёстком рабочем темпе, день опять же надо начать с нагрузки. Тем, кому предстоит провести день за компьютером на онлайн-конференциях, стоит распланировать его так, чтобы открывались окошки на пятиминутные разминки. Запустите капиллярный кровоток хотя бы приседаниями — сердце будет благодарно.

При неподвижном сидении в течение сорока минут неизбежно происходит застой крови, который приводит к оттоку лимфы, венозной крови, продукты распада в клетке не вымываются. Растёт интоксикация организма.

Однако в одиннадцать вечера, когда человек объективно устал, садиться на велотренажёр не советую. Эффект будет противоположный. Надпочечники уже должны отдыхать, уровень кортизола снижаться, а мы вдруг даём телу физическую нагрузку. Надпочечники реагируют выбросом кортизола, чтобы поддержать организм в вертикальном положении, уровень стресса увеличивается. Адреналин, норадреналин в ближайшие часы после нагрузки приложения себе не найдут.

В результате человек уснёт в глубоком раздрае далеко за полночь и начнёт новое утро стрессом от недосыпания.

— Так почему же фитнес-клубы до часу ночи работают?

— Они оказывают услуги, а вовсе не думают о долгосрочном здоровье. Хотя есть тип спортсменов, им даже нужно на ночь потренироваться. Но там другой вид тренировки. Она не для сердечников.

Сердечникам куда важнее фитнес-клуба регулярная нагрузка раз в час — не менее четверти часа в день.

Запасайтесь семечками

"Утренняя зарядка не зря так называется: она заряжает организм, запускает процессы метаболизма, — объясняет Галина Лазаренко. — С её помощью хорошо вырабатывается оксид азота. Его уникальные молекулы регулируют давление, сосудистый тонус".

Вырабатывать оксид азота помогает и здоровый сон: ложиться следует не позже одиннадцати, спать не менее восьми часов. Чтобы не было прерывистого сна, достаточно соблюдать его гигиену: в комнате должно быть прохладно и темно. Гормон сна мелатонин синтезируется вабсолютной темноте. Тогда фазы сна и бодрствования будут правильными. Во время глубокой фазы как раз происходит восстановление всех органов и систем и вырабатывается оксид азота, наш естественный защитник.

Он защищает не только от неблагополучия. Доказано исследованиями: много оксида азота вырабатывается во время инфаркта миокарда, чтобы расширить коронарные сосуды, сосуды сердца, не дать им спазмироваться.

Нитропрепараты, без которых трудно сердечникам, являются как раз донатарами оксида азота: доставляют его в организм, если собственной выработки недостаточно.

Однако начать помогать себе можно, пересмотрев питание. Яйца, говядина, тунец, тыквенные семечки содержат аргинин, способствующий увеличению выработки оксида азота.

Так что, гуляя на балконе, грызите семечки, пока самоизоляция позволяет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Юлия Вельможина.