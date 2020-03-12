Медучреждения остаются без денег фонда ОМС: как с этим бороться

Уральский НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Минздрава РФ остался без денег. 144 плановых госпитализации не были оплачены из средств фонда ОМС, пишет издание vademec. ru. При этом Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону региональной комиссии по разработке терпрограммы ОМС. Как считают судьи, просто не было возможности оплатить счета медицинского учреждения, так как объемы медпомощи, как и средства фонда ОМС, имеют "конечный характер". Корреспондент "Правды.Ру" вместе с экспертами попытался разобраться в ситуации.

Главное — бороться за свои права

Как считает эксперт Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, такого рода иски от медучреждений — частое явление. Суды при этом вставали на разные позиции в зависимости от того, насколько грамотно был составлен иск.

"Я предлагаю учреждению двигаться дальше, потому что любая оказанная услуга и понесенные затраты в рамках публичных договоров (а деятельность медицинского учреждения — это публичная деятельность, они не имеют право отказать никому, кто обращается) должны быть оплачены. Нужно нанять других юристов, грамотно составить иск и идти дальше. Они обязательно выиграют. Потому что прецедентов, когда медицинское учреждение выигрывало, достаточно много. Даже в законодательстве предусмотрен вариант, когда расходы в медучреждении будут больше, чем предполагалось, у фонда есть специальный резерв", — заявляет эксперт.

Лариса Попович отмечает, что объемы медицинской помощи, которые фонд готов оплатить, формируются исходя из достигнутого, потом в административном порядке они распределяются между медицинскими учреждениями. Из чего следует вывод — эти объемы наверняка были предусмотрены, просто были распределены на какое-то другое медицинское учреждение.

"Распределили объемы, но их превысили. И что дальше? Дальше должны быть совершенно другие механизмы. Отказывать в оплате нельзя. Были предусмотрены меры, что превышение на 15-20% оплачивается по более низким ценам. Но это себе еще можно представить, если в договоре есть. А если в договоре нет ничего похожего, то эту норму можно оспаривать изначально, потому что это кабальная сделка, которая не может соответствовать законодательству", — заявляет Лариса Попович.

Как отражается на людях эта ситуация

Как отмечает эксперт, на обычных людях это никак не сказывается. Деньги за уже оказанную медицинскую помощь, за потраченные ресурсы, за все то, что уже было сделано, выдаются страховой компанией постфактум, уже после того, как людей пролечили. Клиника может отказаться принимать следующих пациентов, что приведет к ответственности и нежелательным последствиям для медицинского учреждения. Поэтому у клиники есть только один выход — стараться себя защитить. Либо она теряет деньги, либо начинает бороться за свои права.

Государство обязано оплачивать расходы на медицину

Как отметил юрист и глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук, конституционная обязанность оплачивать медицинскую помощь возложена на государство. Также Фонд обязательного медицинского страхования оплачивает счета по лечению граждан.

"Каждый регион разрабатывает свой стандарт. Он называется "Территориальная программа оказания государственных гарантий медицинской помощи населению". В рамках этой программы для застрахованных в ОМС Фонд обязательного медицинского страхования обязан платить. Если у Фонда нет денег, заложенных на этот вид помощи, то обязано оплатить государство. При этом государство всегда оплачивает экстренную неотложную медицинскую помощь. А плановые услуги, не входящие в программу обязательного медицинского страхования, человек может оплачивать сам", — пояснил эксперт.

Николай Чернышук отметил, что Уральскому НИИ стоит обращаться за помощью в другие инстанции, чтобы оплатили им услуги из федерального бюджета. При этом важно учитывать и существующие расценки на лечение.