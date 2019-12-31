Новогодний стол: про какие продукты лучше забыть

Подготовка к новогоднему торжеству идет полным ходом, салатики, закуски, напитки — какой Новый год без богатого стола. Недаром говорят — будет много блюд на столе, будет безбедным и сам год. В интервью Pravda.ru врач-диетолог Анна Чайкина рассказала, на что ориентироваться при составлении меню и каких продуктов все же стоит избегать.

Назовите самые вредные продукты, которые лучше исключить из новогоднего меню.

В черный список можно внести все продукты и блюда, которые связаны с Новым годом. Например, ритуальные салаты, потому что их могут есть в нескончаемом количестве. Вредны не сами салаты, а то, чем они заправляются: майонез, жирный соус. Время меняется, но мы остаемся в новогодних стереотипах, что надо все заготовить ведрами и тазиками. Опасность как раз заключается в том, что раз салатов много, то мы гарантированно будем их доедать в последующие дни. Начинается обычно паника, что все испортится. В итоге мы получаем много калорий.

То есть много не есть и поменьше жирного?

Накануне Нового года стоит задуматься, может, имеет смысл поменять традиции. Наши мамы и бабушки делали так потому, что в стране был дефицит. Хозяйки могли себе позволить отварить овощи и сделать салат оливье. Они это делали от безысходности, потому что ничего не было на столах в те времена, а мы сейчас имеем такое изобилие. Сейчас можно стол сделать абсолютно другим, разнообразным. Например, приготовить всего по чуть-чуть, поставить на стол фрукты и овощи, мясо, морепродукты. Также салат оливье можно заправить не майонезом, а греческим йогуртом, чтобы снизить калорийную нагрузку. Такое диетическое блюдо можно есть и после Нового года.

Как реанимировать печень и желудок после бурного новогоднего застолья? Как быстро привести в порядок свой организм?

Все органы желудочно-кишечного тракта требуют дробности питания, если у вас проблемы с желудком или печенью, то лучше есть маленькими порциями. Тогда эти органы быстро восстановятся после застолья. Есть еще один момент, чтобы быстро восстановиться, после возлияний и переедания нужно пойти погулять. Тогда придет в норму сахар, будут хорошо работать поджелудочная и печень. Если нет возможности выйти на улицу, то можно хотя бы походить по квартире. Сейчас 50% людей имеют избыточный вес. Поэтому нужно двигаться. Для печени и желчного пузыря всегда хорошо обильное питье, чтобы не было застоя желчи.

Как правильно отмечать Новый год гипертоникам и сердечникам?

Им лучше пить красные вина, гипертоникам желательно исключать рыбу, морепродукты, что-то пересоленное. Соль может повысить давление. Небольшие дозы коньяка будут только на пользу, главное — не пить слишком много.