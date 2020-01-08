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Автор Алиса Фрай

Чтение книг снижает стресс

Здоровье » Здоровье и профилактика

Обычно мы читаем ради получения новых знаний или развлечения. Но оказывается, чтение — это отличное средство борьбы со стрессом.

Чтение оказывает определенное действие на мозг так же, как физические упражнения на тело. Чтение помогает мозгу быть в тонусе. Оно устраивает нашему разуму хорошую разминку. Аудиокниги или фильмы и сериалы дают несколько иной эффект.

С точки зрения нейробиологии чтение — довольно непростой процесс. Будем ли мы читать статью в интернете или же трактат по метафизике. Склонность к чтению не заложена в нас изначально так, как возможность говорить и понимать речь. Письменность, а следовательно, и чтение, взяли начало, когда человеческий мозг в современном его виде был уже сформирован, поэтому в нем нет уже готовой системы для выполнения данных функций.

Сам процесс распознавания и расшифровки прочитанного активизирует восемь областей мозга и множество нейронных связей между ними.

Чтение отвлекает от неприятностей и размышлений. Интересная книга или статья сразу увлечет человека в свой мир.

В группе добровольцев было проведено исследование. В итоге определили, что чтение работало лучше других методов борьбы с нервным напряжением, снижая уровень стресса на 68%.

Исследователи ввели своих добровольцев в состояние стресса. После этого дали им возможность воспользоваться каким-либо из наиболее распространенных способов расслабления. Результат был определен по уменьшению напряжения мышц и частоте пульса.

Те, кто выбрал музыку, уменьшили нервозное состояние на 61%. Добровольцы, которые решили выпить чай уменьшили стресс на 54%. Испытуемые, совершившие прогулку, улучшили состояние на 42 процента. Видеоигры уменьшали нервозное состояние намного хуже — только на 21%. А пульс в процессе игры оставался по-прежнему высоким.

Чтение — это не только отвлечение, а еще и активное вовлечение воображения, так как оно стимулирует фантазию и заставляет вовлекаться в те миры, которые мы видим на страницах книг. Стимулирует наше творчество, процесс создания образов, созидание. И так как мы что-то создали, будучи активно вовлеченными, мы испытываем чувство удовлетворения, поэтому стресс снижается.

Автор исследования советует выбирать книгу, которая действительно интересна именно для вас, которая может увлечь, заставить забыть обо всем, о проблемах, об окружающем мире. Если это произойдет и вам действительно удастся переключиться целиком на сюжет книги, этот метод сработает. И когда вы закончите чтение, ваше состояние уже будет намного лучше, и стресс не будет иметь над вами такую сильную власть.

Преимущества чтения выходят за рамки снижения тревоги и стресса. Исследования связывают чтение с хорошим здоровьем мозга в пожилом возрасте.

Конечно, повседневная жизнь делает невозможным полное устранение стресса, но есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы уменьшить стресс и не дать ему стать серьезной проблемой для здоровья. Одна из стратегий — это чтение.

Фото:chedonna.it

Темы мозг стресс чтение здоровье профилактика
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Здоровье и профилактика
Чтение книг снижает стресс
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