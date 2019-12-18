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Автор Владан Джурич

Причины ночных судорог

Здоровье » Здоровье и профилактика

Частые судороги характеризуют проблемы со здоровьем. Обычно при проблемах со здоровьем судороги возникают в области икроножных мышц. Регулярное повторение такого явления отрицательно влияет на состояние здоровья в целом.

Судороги представляют собой простейший спазм — сокращение мышц в непроизвольной форме. Явление возникает внезапно, и к этому организм не готов, в результате чего происходит резкое болевое ощущение.

Как показывает статистика, чаще всего спазмы происходят в области икроножных мышц и стопы. Сама же мышца в процесс спазма находится в большом напряжении. Данное явление наблюдается у 80% человек и чаще всего происходит ночью в процессе сна.

Судороги могут возникать у людей любого возраста, но больше всего им подвержены пожилые. Причины возникновения судорог весьма различные. В ходе исследований ученые смогли определить список наиболее частых причин появления спазмов.

Чаще всего на вероятность возникновения спазмов влияет количество макроэлементов в организме. В данном случае имеется в виду магний, кальций и калий. Это основные химические вещества, которые участвуют в процессе сокращения мышц.

Элементы содержатся в группе витаминов В и D. При дефиците одного из витаминов сокращение мышц может происходить произвольно. Появление дефицита связано с системой обмена питательных веществ.

На дефицит витаминов групп B и D влияют лекарственные препараты, продолжительное количество стрессов, отсутствие оптимального количества воды, обильное потоотделение и беременность.

Частое возникновение спазмов встречается у профессиональных спортсменов. При длительных нагрузках мышцы сокращаются настолько часто, что организм не успевает восполнить макроэлементы и вывести другие вещества из организма.

Врачи связывают большие физические нагрузки с аденозинтрифосфорной кислотой — источником мышечной энергии. Во время упражнений содержание кислоты уменьшается, в результате чего в тканях формируется молочная кислота, нарушающая обменный процесс.

В случае с беременностью судороги возникают в результате пережатия нижней полой вены. Кровь поступает к ногам медленно и мышцы начинают самопроизвольно сокращаться, вызывая резкую боль.

Судороги также могут возникать при неврологических осложнениях. Среди примеров таких болезней — остеохондроз, миозит и другие заболевания.

Самопроизвольное сокращение мышц может возникать в случае нарушения работы мозга. Чаще всего встречается у людей при инсульте.

Вероятность возникновения судорог по ночам гораздо выше, чем днем. Дело в том, что ночью мышцы отдыхают, как и все органы. Кровь поступает в умеренном режиме. Лежа в горизонтальном направлении количество кислорода снижается и приводит к дефициту поступающей в организм крови. В итоге случается спазм.

Во время судороги врачи рекомендуют вытянуть ногу и потянуть на себя стопу. При быстром реагировании не будет наблюдаться болевое ощущение после нормализации процесса сокращения мышц.

Фото:kenh14.vn

Темы ноги мышцы болезни здоровье неврология ночные судороги
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Причины ночных судорог
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