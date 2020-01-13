Инсульт: почему он происходит и как его распознать

Ежегодно 450000 человек страдают от инсульта. Фактически это население большого города. Угадать, случится ли инсульт, нельзя. Зато легко можно снизить вероятность его возникновения.

Инсульт всегда связан с проблемами в сосудах. Когда к одной из частей головного мозга перестает поступать кровь и питательные вещества, тогда нервные клетки стремительно погибают.

Статистика последствий ишемического инсульта неутешительная. 84-87% пострадавших умирают или остаются инвалидами, и лишь немногие 13-16% людей полностью выздоравливают. Но даже полное восстановление не гарантирует, что инсульт не случится вновь. У 50% людей даже после полной реабилитации случается повторный приступ в последующие 5 лет. 15% случаев инсульта приходятся на подростков.

Состояние человека после уже произошедшего инсульта напрямую зависит от того, как быстро человеку смогли оказать медицинскую помощь. У врачей даже есть специальное понятие — "терапевтическое окно", которое "открыто" 3-6 часов. То есть, время за которое человеку должны оказать помощь, чтобы вероятность восстановления была высока.

Важные факты о заболевании:

1) Каждые 40 секунд в мире случается очередной инсульт. Каждые 4 минуты от него погибает человек;

2) Инсульт ошибочно считают "болезнью стариков". Также часто он встречается у подростков и детей;

3) В большинстве стран этому недугу больше подвержены женщины. Но в России от него чаще страдают мужчины;

4) Инсульт, который случился в молодости, способен сильнее изменить жизнь человека в будущем.

Существуют две основных формы инсульта:

Причиной геморрагического инсульта считается разрыв сосуда с последующим кровоизлиянием в ткань мозга.

Возможные причины:

1) повышенное кровяное давление

2) лекарства, направленные на разжижение крови

3) курение, наркотики

Ишемический инсульт, который происходит в следствии острого закупоривания артерии головного мозга человека тромбом или эмболом. В итоге участок мозга, который снабжался пострадавшей артерией, не получает кислород и погибает.

Что может повлиять:

1) болезни сердца, а также ожирение и диабет

2) если человек старше 40 лет

3) повышенное кровяное давление и холестерин, мерцательная аритмия

4) малоподвижный образ жизни

5) курение или наркотическая зависимость

6) если в роду были случаи заболеваний сердца; человек сам уже перенес инсульт в прошлом

Как при ишемическом, так и при геморрагическом инсульте страдают (закупориваются, либо разрываются) в первую очередь те сосуды, в которых есть атеросклеротические бляшки, либо стенка которых уже повреждена в результате неоднократных подъемов артериального давления. Часто болезнь настигает тех людей, которые даже не догадывались о том, что они находятся в группе риска. К счастью, такие истории — исключение.

Обычно инсульт случается, если есть 1 и более явные признаки заболевания, либо если "тревожный звоночек" уже прозвенел.

Как распознать инсульт?

Часто инсульт настигает мгновенно. Как пострадавший, так и окружающие его люди, напуганы, растерянны и не понимают, что случилось и как помочь. На самом же деле, распознать инсульт и оказать правильную первую помощь легко. Нужно лишь запомнить аббревиатуру FAST. Она описывает 3 основных признака заболевания и алгоритм действий, которому нужно следовать.

F — Face (лицо). Пострадавший не сможет улыбнуться

A — Arms (руки). Человек не сможет поднять обе руки/одна рука ослабла

S — Speech (речь). Не получится и произнести свое имя

T — Time (время). Это сейчас важнейший ресурс. Не медлите — вызывайте врача!