Ларингит: причины заболевания, основные симптомы, лечение

Ларингит — это воспаление слизистых оболочек гортани. Раздраженная гортань сильно опухает, что приводит к боли в горле и даже полной потере голоса. Большинство случаев ларингита вызвано инфекцией.

Некоторые из основных причин ларингита:

Простуда и грипп являются наиболее распространенными причинами ларингита. Реже состояние вызвано грибковыми инфекциями, такими как кандидоз, а также бактериальными инфекциями, такими как дифтерия. Когда инфекция является причиной ларингита, это состояние называется инфекционным ларингитом. Грибковая форма чаще встречается у людей с ослабленной иммунной системой, таких как ВИЧ-инфицированные или те, кто принимает стероидные препараты.

Ларингит также может быть вызван чрезмерным напряжением голоса, например, громким криком или пением. Напряжение голоса вызывает быстрые вибрации голосовых связок, которые могут повредить их поверхность и вызвать воспаление. Ларингит, вызванный этим, известен как механический ларингит. Механический ларингит может также возникнуть, если человек перенес прямой удар по горлу, а также в результате длительного кашля или частой прочистки горла.

Другими причинами ларингита являются чрезмерное курение и употребление алкоголя, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и аллергия на пыль, пары или токсины.

Симптомы ларингита

Симптомы ларингита включают следующие состояния:

Охрипший голос или полная потеря голоса

Боль в горле

Сложности с проглатыванием пищи

Легкая лихорадка с ознобом, мышечной болью и болью в теле

Постоянный кашель

Затрудненное дыхание

Головная боль, опухшие шейные железы и боль в теле в случаях, вызванных гриппом или простудой.

Лечение

Большинство случаев ларингита, вызванных вирусными инфекциями, такими как простуда или грипп, проходят самостоятельно и не требуют лечения. Однако если симптомы сохраняются в течение более трех недель, следует обратиться к врачу.

Некоторые меры, принимаемые при лечении ларингита:

Соблюдение вербального покоя

Избегание дымной, пыльной или сухой среды.

Употребление большого количества жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание

Полоскание горла соленой водой или ополаскивателем для полости рта. Эти средства могут облегчить боль в горле, вызванную ларингитом.

Употребление обезболивающих препаратов, таких как "Ибупрофен" или "Парацетамол". Данные препараты обычно применяются для облегчения боли, лихорадки, головной боли и боли в теле.

Если основной причиной ларингита является инфекция, могут потребоваться антибиотики. Болезнь, вызванная вирусом, обычно не реагирует на антибиотики, хотя они все еще могут назначаться для лечения вторичных бактериальных инфекций. Бактериальный ларингит, вызванный дифтерией, необходимо лечить антибиотиками, а грибковые инфекции — противогрибковыми препаратами.

Людям, у которых в результате гастроэзофагеальной рефлюксной болезни развивается ларингит, необходимо лечить болезнь лекарствами для подавления желудочной кислоты, такими как "Ранитидин", "Фамотидин" или "Омепразол".

Ларингит, вызванный аллергией, лечится противоаллергическими препаратами.

Фото превью: 24tv.ua