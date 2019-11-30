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Автор Павел Морозов

Какие сладости полезны для здоровья

Здоровье » Здоровье и профилактика

Обычно сладости причисляют к продуктам, вредящим здоровью. Эта мысль внушается с детства и потом закрепляется в зрелом возрасте. Однако стоит более разумно подходить к этому вопросу, который напрямую касается здоровья. Тем более, что многие сладости, как показывают исследования очень даже полезны для человеческого организма.

Уже доказано, что такие сладости как мармелад, зефир и пастила без химических желеобразователей и горький шоколад не просто вкусные продукты, но очень полезные для здоровья лакомства.

Эти сладости содержат желеобразователь. В его роли выступают желатин, агар или пектин. Последние — вещества растительного происхождения. Желатин изготавливается из хрящей, костей и сухожилий животных. Установлено, что эти вещества выводят из организма радионуклиды, а также соли тяжелых металлов. Помимо этого, они нормализуют функцию желудочно-кишечного тракта. Еще они снижают уровень холестерина в крови.

Диетологи относят их к так называемым моносладостям, которые, как шоколад, варенье или мед всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с большим составом ингредиентов.

Есть и вредные сладости. Вернее, условно вредные. Это жаренные во фритюре, а также дрожжевые десерты из теста и шоколадные батончики или торты с большим количеством крема.

Полезные лакомства

Для желающих иметь стройную фигуру, как выяснилось, не все сладкие лакомства вредны и противопоказаны. В частности, очень полезно включать в свой рацион сухофрукты и максимально заменять в нём пирожные и булочки.

Например, курага известна как источник калия, каротина и железа. Курагу рекомендуют при недугах сердца. Помимо этого, курага предотвращает раковые заболевания.

Сушеный инжир также богат витаминами. Он прекрасно чистит кишечник.

Сушеная груша способна избавить от токсинов. Она также стабилизирует работу кишечника.

Цукаты из папайи благотворно влияют на сексуальную активность. Этот продукт способствуют белковому обмену.

Сушеный финик в значительной мере поднимает трудоспособность и повышает общий тонус.

Какао

Такой популярный и вкусный напиток, как какао чрезвычайно полезен для организма. Диетологи настоятельно рекомендуют употреблять его как в виде напитка, так и в составе сладких десертов. Совсем недавно было установлено, что основное свойство какао — это возможность положительно влиять на нервные клетки.

Еще напиток какао оказывает положительное воздействие на человеческую психику, благотворно воздействует на нервную систему, помогает нервным клеткам восстанавливаться и налаживает нейронные связи в мозге, которые разрушаются в результате стрессов.

Помимо этого, в какао содержатся селен и цинк. Они улучшают секрецию эндорфинов. А еще, что немаловажно для здоровья, повышают настроение.

Помимо всего прочего, какао можно пить также и тем, кто вынужден отказаться от употребления такого популярного напитка, как кофе. Он такой же вкусный. Только без кофеина.

Фото превью: hushxabar.uz

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