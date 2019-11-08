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Автор Александра Балан-Сенчук

Гемангиомы в 2-3 раза чаще возникают у девочек, что связано с гормональной регуляцией

Здоровье print

Гемангиома - это доброкачественное новообразование, состоящее из клеток сосудистой ткани.  Опухоли, часто упоминаемые как родимые пятна, обычно развиваются на лице, шее, коже головы или спине вскоре после рождения ребенка. Обычно они представлены в виде резиноподобной, красной или пурпурной массы, хотя они могут значительно различаться по размеру, цвету и форме.

Как правило, гемангиома быстро растет и начинает образовывать выпуклые губчатые массы в течение первого года жизни. После этого рост опухоли постепенно прекращается, а почти половина всех гемангиом и вовсе исчезает к тому времени, когда дети достигают пятилетнего возраста.

Большинство гемангиом развивается на поверхности кожного покрова, но они также могут воздействовать на более глубокие слои кожи и расти под кожей. Обычно гемангиомы появляются примерно через две недели после рождения, хотя глубокие образования могут быть не видны до четырехмесячного возраста.

Откуда берутся гемангиомы?

Причины гемангиом еще не установлены, но эти новообразования чаще встречаются у женщин, недоношенных и белокожих детей.

Гемангиома может возникнуть в результате травмы, но еще не было подтверждено, может ли травма действительно вызвать развитие одного из этих новообразований.

Гемангиомы также могут развиваться во время беременности, но исчезают после рождения ребенка, тогда как другие связаны с генетическими заболеваниями.

Например, ни одна профессия, связанная с воздействием определенных химикатов или радиации, до сих пор не была связана с развитием гемангиом и не имела каких-либо конкретных лекарств, пищи или активности во время беременности.

Тем не менее некоторые эксперты считают, что передача сигналов эстрогена может быть важным фактором в распространении гемангиомы. В 2007 году исследователи предположили, что гипоксия локализованной мягкой ткани в сочетании с повышенным уровнем эстрогена после рождения может стимулировать формирование гемангиомы.

Другая теория, предложенная исследователями из Гарварда и Университета Арканзаса, заключается в том, что плацента эмболизирует в кожу плода в какой-то момент беременности, что приводит к образованию гемангиомы.

Однако дальнейшие исследования Университета Дьюка противоречили этой гипотезе, и исследование причины роста гемангиомы все еще продолжается.

Гемангиома обычно не требует лечения, потому что эти опухоли не становятся злокачественными. Однако опухоль зачастую удаляется, если она вызывает проблемы со зрением, едой или дыханием. Некоторые наросты также могут привести к уродству, что заставляет людей обращаться за помощью к специалистам косметологического профиля.

Фото: umetex-a.ru

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Гемангиомы в 2-3 раза чаще возникают у девочек, что связано с гормональной регуляцией
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