Инъекции стероидов при остеоартрозе могут привести к повреждению суставов

Артроз, также называемый дегенеративным заболеванием суставов, является наиболее распространенным хроническим заболеванием суставов.

Поскольку заболевание носит дегенеративный характер, оно является единственной наиболее распространенной причиной инвалидности среди пожилых людей: примерно от 10 до 15 процентов всех взрослых старше 60 лет имеют некоторую степень остеоартрита, причем поражается недугом больше женщин, чем мужчин.

В настоящее время остеоартрит лечится с помощью изменений образа жизни, физических упражнений и лекарств, включая инъекции стероидов. Тем не менее новое исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Бостонского университета, показало, что инъекции стероидов в бедра и колени пациентов с остеоартрозом более опасны, чем считалось ранее.

Потенциальный риск инъекций стероидов в суставы

Инъекции стероидов способны привести к коллапсу сустава и могут ускорить необходимость полной замены тазобедренного или коленного сустава. Обычно кортикостероиды используются для купирования воспаления при артрите и их обычно вводят в суставы, чтобы облегчить боль и отек.

Исследование, которое было опубликовано в журнале "Radiology", показывает, что кортикостероиды, хотя и могут облегчить боль и воспаление, связаны с осложнениями, которые могут ускорить разрушение сустава.

«Внутрисуставная инъекция кортикостероида должна серьезно обсуждаться для плюсов и минусов. Критические соображения об осложнениях должны быть частью согласия пациента, что в настоящее время не так», - сказал доктор Али Гермази, руководитель отдела радиологии в Бостонской системе здравоохранения и профессор радиологии.

Авторы исследования рассмотрели существующую литературу по осложнениям инъекций стероидов. Они определили четыре основных побочных эффекта лечения, а именно: быстрое разрушение сустава с потерей костной массы; осложнения от остеонекроза или гибели костной ткани; переломы субхондральной недостаточности, такие как стрессовые переломы; ускоренное прогрессирование остеоартрита с потерей суставного пространства.

Пациенты должны осознавать риски, связанные с лечением

Исследователи рекомендуют, чтобы, когда врачи назначали инъекции стероидов, должны предлагаться формы согласия, включающие риски, связанные с инъекциями. Согласие должно включать то, что инъекция может привести к быстрому прогрессирующему остеоартрозу и коллапсу сустава. Таким образом, пациенты осознают риски, связанные с лечением.

Кроме того, врачи должны тщательно обследовать пациентов с легким или отсутствующим остеоартрозом по результатам рентгенологии, которым было рекомендовано получать эти инъекции. Врач также должен подумать о том, чтобы рассказать молодым пациентам о потенциальном риске инъекций, и в первую очередь должен выбрать другие методы лечения и изменения образа жизни.

Что такое остеоартрит?

Состояние возникает, когда хрящ, который работает, обеспечивая подушку на концах костей в суставах, изнашивается и разрушается. В результате кости трутся друг о друга, вызывая сильную боль и отек.

Наиболее распространенные признаки и симптомы остеоартрита включают боль, уменьшение объема движений, снижение гибкости, отечность и ригидность. Лечение остеоартрита направлено на повышение физической активности, укрепление мышц, прием болеутоляющих и противовоспалительных препаратов, вспомогательных средств и хирургическое вмешательство.

В Соединенных Штатах приблизительно 30 миллионов взрослых живут с остеоартритом, в России - около 20 миллионов.

Фото:diagnoz.in.ua