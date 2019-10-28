В августе 2019 года СМИ широко освещали случаи так называемой болезни вейперов, когда использовавшие их люди жаловались на боль в груди, трудности с дыханием и кашель. Преимущественно это были молодые люди, чем не замедлили воспользоваться СМИ, раздув большой скандал.
Дональд Трамп после ознакомления с вопросом поручил ограничить продажу вейпов, в Госдуме РФ планируют как минимум запретить их в общественных местах, приравняв к обычным сигаретам. Что же за болезнь нашли врачи, и какие данные готовы предоставить на текущий момент?
Что известно об «эпидемии вейпинга»?
На август 2019 года сразу в 14 штатах США зафиксированы схожие случаи проблем со здоровьем у вейперов. Симптомами были кашель, диарея, боль в груди, лихорадка. Подтверждена как минимум одна смерть, имя потерпевшего не уточняется, известно лишь, что жил он в штате Иллинойс. Официальная версия: человек был здоров, но курил вейп, из-за чего у него развилась болезнь легких.
Что известно о болезни вейперов
Исследования показали: проблема заключается в жидкости для вейпов, в частности - масляной форме витамина Е. Специалисты Университета Юты полагают, что перед медиками новый вызов: вейп провоцирует так называемую липоидную пневмонию, но в неизвестной ранее вариации.
Сама по себе липоидная пневмония - очень редкое заболевание легких, диагностируемое примерно у 1% населения. В случае с вейпами это, как полагают врачи, поражение легких в результате попадания в них маслянистой жидкости. Но ранее маслянистые вкрапления были видны при рентгене, а в новых случаях врачи ничего не обнаруживают.
«Если заболевание, которое мы ищем, - форма липоидной пневмонии, это какая-то неизвестная ранее форма. При данной болезни чаще всего воспаления ограничены, сосредоточены в конкретных областях. В наших случаях болезнь поражает большую площадь и длится дольше», - отмечают медики.
Как продвигаются исследования
На данный момент ключевой находкой стало наличие в легких пострадавших большого объема макрофагов. Макрофаги - своеобразные чистильщики нашего организма, они ловят и переваривают разные чужеродные элементы. При этом макрофаги часто содержат следы уничтоженных элементов, что дает ученым возможность узнать, что конкретно вызывает поражение легких у вейперов.
«Необходима дальнейшая работа, чтобы охарактеризовать чувствительность и специфичность липидных макрофагов к повреждениям легких, связанным с вейпингом. На данном этапе «улики» макрофагов нельзя использовать для подтверждения или исключения того, что синдром действительно новый.
Тем не менее, когда подозревается повреждение легких, связанное с вейпингом, и исключаются инфекционные причины, присутствие макрофагов, «нагруженных» липидами, можно использовать как показатель для предварительной диагностики», - отмечают врачи.
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