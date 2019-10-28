Первые данные исследования: к чему приводит вейпинг

В августе 2019 года СМИ широко освещали случаи так называемой болезни вейперов, когда использовавшие их люди жаловались на боль в груди, трудности с дыханием и кашель. Преимущественно это были молодые люди, чем не замедлили воспользоваться СМИ, раздув большой скандал.

Дональд Трамп после ознакомления с вопросом поручил ограничить продажу вейпов, в Госдуме РФ планируют как минимум запретить их в общественных местах, приравняв к обычным сигаретам. Что же за болезнь нашли врачи, и какие данные готовы предоставить на текущий момент?

Что известно об «эпидемии вейпинга»?

На август 2019 года сразу в 14 штатах США зафиксированы схожие случаи проблем со здоровьем у вейперов. Симптомами были кашель, диарея, боль в груди, лихорадка. Подтверждена как минимум одна смерть, имя потерпевшего не уточняется, известно лишь, что жил он в штате Иллинойс. Официальная версия: человек был здоров, но курил вейп, из-за чего у него развилась болезнь легких.

Что известно о болезни вейперов

Исследования показали: проблема заключается в жидкости для вейпов, в частности - масляной форме витамина Е. Специалисты Университета Юты полагают, что перед медиками новый вызов: вейп провоцирует так называемую липоидную пневмонию, но в неизвестной ранее вариации.

Сама по себе липоидная пневмония - очень редкое заболевание легких, диагностируемое примерно у 1% населения. В случае с вейпами это, как полагают врачи, поражение легких в результате попадания в них маслянистой жидкости. Но ранее маслянистые вкрапления были видны при рентгене, а в новых случаях врачи ничего не обнаруживают.

«Если заболевание, которое мы ищем, - форма липоидной пневмонии, это какая-то неизвестная ранее форма. При данной болезни чаще всего воспаления ограничены, сосредоточены в конкретных областях. В наших случаях болезнь поражает большую площадь и длится дольше», - отмечают медики.

Как продвигаются исследования

На данный момент ключевой находкой стало наличие в легких пострадавших большого объема макрофагов. Макрофаги - своеобразные чистильщики нашего организма, они ловят и переваривают разные чужеродные элементы. При этом макрофаги часто содержат следы уничтоженных элементов, что дает ученым возможность узнать, что конкретно вызывает поражение легких у вейперов.

«Необходима дальнейшая работа, чтобы охарактеризовать чувствительность и специфичность липидных макрофагов к повреждениям легких, связанным с вейпингом. На данном этапе «улики» макрофагов нельзя использовать для подтверждения или исключения того, что синдром действительно новый.

Тем не менее, когда подозревается повреждение легких, связанное с вейпингом, и исключаются инфекционные причины, присутствие макрофагов, «нагруженных» липидами, можно использовать как показатель для предварительной диагностики», - отмечают врачи.

Фото: dankvapeonlinestore.com