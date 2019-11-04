Надо ли поддерживать иммунитет, или он справится сам?

Многим может показаться странным вопрос о том, стоит ли поддерживать иммунитет. И это после того, что практически все разговоры о здоровье сводятся к тому, что необходимо помогать защитной системе организма. Причем с самого детства и до глубокой старости.

Но в последнее время тема получила свое неожиданное развитие, логичное и научно обоснованное. Дело в том, что во многом ослабленный иммунитет расценивается как следствие других проблем со здоровьем, а не как отдельный диагноз. Уместно вспомнить, что слово «иммунитет» происходит от латинского immunitas - «освобождение», «избавление». Это означает, что организм способен своевременно очищаться от повреждающих агентов.

Благодаря такой защитной системе человек сам справляется с заболеванием.

Иммуностимуляторы

Один из общепринятых советов для поддержания иммунной системы - прием иммуностимуляторов. Если опустить долгое объяснение того, как они работают, то в сухом остатке будет виден вывод о том, что подобные средства могут еще больше утяжелить и без того сильные звенья иммунитета.

Если обратиться к самому раннему возрасту человека, в частности, когда ребёнок начинает ходить в ясли или детский сад, окажется, что болезни буквально преследуют на каждом шагу.

Но выясняется, что частые ОРЗ в детском саду, особенно в первое время, - это нормальная реакция организма ребенка на выход в социум.

Там он встречается с определенным количеством вирусов, к которым организм должен адаптироваться. Как правило, это протекает в форме острой респираторной инфекции. И это вполне естественная реакция иммунной системы на окружающую среду, к которой предстоит привыкнуть.

В данном случае прием иммуностимуляторов становится не только пустой тратой денег, но и вредным занятием. Поскольку организм ребенка должен сам выработать тот самый «иммунитет», который ему понадобиться во всей будущей жизни.

А уж если говорить о стимулировании защитной системы организма, лучше солнца, воздуха и воды пока еще никто ничего не придумал. Ну и нормальное здоровое питание, конечно.

Здоровое питание

Всем понятно, что человеческому организму для нормальной жизнедеятельности необходимы в достаточном количестве белки, углеводы, витамины и микроэлементы. Нехватка этих компонентов негативно сказывается на иммунной системе.

А если здоровое питание сочетается со здоровым образом жизни, иммунитет станет еще крепче. Причем необязательно целыми днями проводить в фитнес-залах. Обычные прогулки по лесу, езда на велосипеде или плавание в речке или бассейне на порядок полезнее и эффективнее. Да и удовольствия больше.

А вот увлечения экзотическими диетами, вегетарианством и накачиванием мышц «железом» может быть не только бесполезно, но и противопоказано.

Фото:megacurioso.com.br