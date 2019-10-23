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Автор Ксения Семенова

Новый метод иммунотерапии ликвидирует все виды рака

Здоровье print

Иммунотерапия произвела настоящий прорыв в лечении онкологии. Но вместе с этим данный метод подходит не всем больным, а несколько типов этого недуга он вообще не способен побороть.

Имеющиеся на сегодняшний день методы иммунотерапии не в силах выявить все формы потенциально опасных клеток. Также известно, что они знаменитые гении, умеющие легко маскироваться.

Чтобы обвести онкологию вокруг пальца, исследователями из Йельского высшего учебного заведения создана новая система, объединяющая в себе генную технологию лечения вирусов и метод изменения генома CRISPR.

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Новая разработка не выявляет и не изменяет фрагменты ДНК, а начинает массовую "ловлю" генов, каким-либо образом связанных с онкологией, после чего действует по аналогии с GPS, делая пометки на их местонахождении и вместе с этим усиливая найденные сигналы. В данном случае CRISPR играет роль наводчика, а аденоассоциированные вирусы заканчивают начатое, вызывая иммунную реакцию.

По информации от одного из главных авторов исследовательской деятельности, это абсолютно новый способ иммунотерапии. Методу дали название - MAEGI, что расшифровывается как мультиплексная активация эндогенных генов с целью иммунотерапии.

MAEGI делает пометку на раковых клетках, преобразуя «холодное» новообразование (без иммунных клеток) в «горячее» (с их наличием). Ученые сообщают, что это можно сравнить с тем, что потенциально опасным клеткам надевают яркие комбинезоны, благодаря которым иммунная система быстро их находит и уничтожает.

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В реальности это похоже на работу обычного медицинского препарата: единожды установив контакт с раком, иммунитет не даст ему "пройти". Эта схема продемонстрировала свою результативность как в рамках профилактики, так и в условиях лечения при различных видах онкологии, учитывая те, которые на сегодняшний день не поддаются этому методу терапии.

Ученые сообщают, что в экспериментах на грызунах новый способ смог уменьшить или ликвидировать меланому, трижды негативный рак груди, а также опухоль в поджелудочной железе, даже в тех ситуациях, когда раковые клетки продвинулись далеко вперед от первоисточника онкологического процесса.

Исследователи не собираются останавливаться, и уже в ближайшее время они планируют оптимизировать систему, упростив технологии, после чего настанет черед клинических испытаний среди онкобольных.

Фото: m.fotostrana.ru

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Темы новый метод иммунотерапия лечение онкологии генная технология пометка на раковых клетках
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