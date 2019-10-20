Лечение шизофрении продолжается на протяжении всей жизни пациента

В большинстве случаев больные шизофренией одновременно принимают медикаменты и проходят психосоциальную терапию.

Антипсихотические препараты являются наиболее распространенным методом лечения шизофрении, который работает путем изменения действия нейротрансмиттеров и нервных путей, участвующих в патологии шизофрении. Эти препараты наиболее полезны при лечении положительных симптомов, таких как бред и галлюцинации, и менее успешны в устранении негативных симптомов. Они обычно принимаются как часть долгосрочного плана лечения, поскольку они помогают предотвратить рецидивы психотических эпизодов.

Атипичные антипсихотики

Этот класс лекарств является препаратом первой линии для пациентов с шизофренией. Антипсихотические препараты демонстрируют высокую эффективность и помогают уменьшить симптомы состояния, также они связаны с меньшим количеством побочных эффектов, чем традиционные антипсихотики.

Если симптомы состояния исчезают после начала лечения без необратимых побочных эффектов, лечение должно быть продолжено, чтобы предотвратить рецидив симптомов. Если заметны побочные эффекты, лечение можно отменить и заменить другим препаратом того же класса или препаратом второго ряда.

Обычные антипсихотики

Этот класс препаратов, также известный как первое поколение или типичные антипсихотические средства, активно использовался на практике до того, как были обнаружены атипичные препараты.

Эта группа препаратов связана с более серьезными побочными эффектами, чем психотики второго поколения, и, следовательно, рассматривается как вариант второй линии. В частности, они заставляют пациентов чувствовать себя сонливыми в течение дня, чем это происходит при альтернативных вариантов лекарств.

Антипсихотические побочные эффекты

Некоторые пациенты могут испытывать побочные эффекты при приеме антипсихотических препаратов. Эти эффекты могут включать в себя:

Сонливость.

Сухость во рту.

Затуманенное зрение.

Запор.

Увеличение веса.

Расстройства движения.

Это далеко не весь список побочных эффектов, а обзор наиболее распространенных эффектов, применимых к большинству антипсихотических препаратов. В некоторых случаях эффектами можно управлять путем уменьшения дозы, но для других пациентов требуется замена препарата.

Известно, что шизофрения при недостаточной терапии может прогрессировать

Выбор антипсихотика

Существуют тонкие различия между антипсихотическими препаратами, даже в пределах одного класса. Выбор антипсихотического средства для индивидуума зависит от индивидуальных обстоятельств, хотя большинство пациентов начинают с рисперидона или оланзапина, так как они обычно хорошо переносятся.

Реакция на лечение занимает в среднем около 2-4 недель, и в 70% случаев она является успешной. Тем не менее некоторые пациенты могут не испытывать адекватного ответа при первом выборе лекарств, с сохраняющимися симптомами или наличием нежелательных побочных эффектов. В этом случае лекарство следует отозвать и заменить другим.

Фото:previva.com.br

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