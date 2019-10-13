Детская шизофрения может появиться из-за грубого отношения к ребенку

Шизофрения - заболевание, связанное с психическим расстройством. При его развитии у ребенка происходит разрушение познавательной, мыслительной и эмоциональной функций, а обычные процессы сознания сменяют на бред и галлюцинации. Личность ребенка и его социальное развитие становятся другими.

В сознании вымышленные события настолько смешиваются с реальными, что в голове образуется неразбериха, не позволяющая отделить реальность от выдумки. В общении с ровесниками и близкими людьми ребенок испытывает затруднения. Он выделяется замкнутостью, пугливостью и с трудом ориентируется в реальности. Полностью это состояние не устраняется, однако его можно облегчить.

Причины детской шизофрении

Недавно ученые выявили, что заболевание может передаваться по наследству. Раньше такой вариант вовсе не рассматривался, но некоторые исследования позволили утверждать обратное.

Болезнь могут вызвать нарушения работы клеток мозга. Этот диагноз ребенку обычно ставят при недостатке ацетильно-гистоновых связей. Дисбаланс определенных веществ в организме, провоцирующий сбой метаболизма в соединениях белков и углеводов, также может спровоцировать шизофрению.

Расстройство нередко развивается из-за частого повышения голоса взрослых и проявления насилия. Но чаще всего - при употреблении подростком наркотиков и других психотропных препаратов.

Симптомы детской шизофрении

У подростков трудно распознать заболевание. Однако по некоторым признакам, все же, можно судить о его наличии:

снижению эмоциональности, активности, потребности в получении знаний;

нарушению речи, деформации мыслительных процессов, снижению интеллектуального уровня;

деградации двигательной системы, когда ребенок перестает ходить и начинает ползать.

Из продуктивных симптомов отмечаются появление галлюцинаций и фантазий, неадекватное отношение к собственной внешности, жестокость, склонность к негативному мышлению. У мальчиков симптомы заболевания можно заметить раньше, чем у девочек.

Лечение детской шизофрении

Лечение проводится в стационарных или амбулаторных условиях. При острой форме больного госпитализируют. В этом случае он опасен для себя и общества. Ему назначают лекарства совместно с психотерапией.

Наиболее эффективны методы, помогающие ребенку проявить себя в творчестве. У подростков популярны арт-терапия, интегративные и танцевальные занятия.

Дополнительно ребенку назначают психотропные препараты, обычно атипичные нейролептики, воздействующие на нервные рецепторы и тормозящие негативные проявления. Благодаря лекарствам, на нормальном уровне поддерживаются мышление и восприятие.

В случае глубокой депрессии довольно редко применяется электрошок. Благодаря ему ребенка удается вывести из тяжелого состояния. Процедура предусматривает короткое воздействие разрядом электрического тока.

Чаще шизофрения возникает из-за грубого отношения к ребенку, употребления им психотропных веществ, однако не исключена и генетическая предрасположенность. В любом случае заболевание нужно лечить, обратившись к психиатру.

Фото: vladtime.ru

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