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Автор Диана Гаврилова

Выпадение волос может быть симптомом заболеваний щитовидной железы

Здоровье » Ваше здоровье print

Находите свои волосы везде? На рабочем столе, на подушке и в сливе душа. Мало того, что они раздражают чистоплотных хозяек, но иногда они могут быть симптомом более серьезной проблемы. В большинстве случаев выпадение волос - это нормально, но как вы узнаете, когда выпадение превратилось в страшную потерю волос?

Наиболее распространенные причины выпадения волос

Выпадение волос может быть вызвано многими причинами. Тепловое повреждение от фенов, щипцов для завивки и утюгов, а также окрашивание - все это приводит к повреждению и выпадению волос. Стресс и диета также являются важными факторами. Если вы не получаете достаточно витаминов и белка, ваши волосяные фолликулы не будут крепкими и здоровыми. И есть также много метаболических причин. Проблемы со щитовидной железой являются частой причиной выпадения волос.

Норма выпадения волос

На голове человека в среднем около 100 000-150000 волос. Потеря 30-50 волос в день не имеет большого значения. Если вы начинаете терять от 100 до 150 волос в день, следует обратиться к врачу.

Какие типы волос больше склонны к выпадению?

Кудрявые волосы на самом деле более склонны к выпадению, чем тонкие и прямые. Это потому, что часто женщины со вьющимися волосами часто выпрямляют их горячими инструментами, которые наносят вред фолликулу. Тепло лишает волосы необходимой влаги, в результате чего стержень становится сухим, ломким и хрупким. Женщины с более длинными волосами могут подумать, что они теряют больше волос, потому что слив засоряется быстрее, но это потому, что масса волос просто больше.

Как понять, здоровы ли фолликулы?

Текстура ваших волос - это ключ к знанию, здоровы ли ваши фолликулы. Используя два или более зеркала, осмотрите волосы. У всех на голове есть выпуклость, известная как затылочный бугорок. Это место, где вы должны проверить на изменение текстуры. Волосы в этой области никогда не должны меняться. Поэтому, если качество остальной части ваших волос не совпадает, тоньше или не блестит, немедленно обратитесь к специалисту. Волосы имеют память от четырех до шести месяцев, поэтому, если что-то пойдет не так, последствия вы не увидите раньше, чем через шесть месяцев.

Что сделать, чтобы предотвратить выпадение волос?

Изменения в функции щитовидной железы обычно связаны с выпадением волос. Мы рекомендуем избегать сои, потому что было доказано, что она отрицательно влияет на щитовидную железу у многих людей. Но самый эффективный способ сохранить ваши волосы здоровыми и предотвратить их выпадение? Убедитесь, что в вашем рационе достаточно витаминов группы В, железа и белка.

Фото: flgso.ru

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Темы выпадение волос причины выпадения волос профилактика выпадения волос
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Выпадение волос может быть симптомом заболеваний щитовидной железы
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