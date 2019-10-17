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Автор Елена Орлова

Дети, которые хорошо спят, лучше учатся в школе и у них приподнятое настроение

Здоровье print

Есть много проблем, связанных со сном, которые типичны для детей, например, разговор во время сна или ходьба, ночные кошмары.

Признаки того, что вашему ребенку не хватает сна

Родители должны быть очень внимательны к тому, какие сигналы подают им дети, поскольку они не могут выразить словами то, что хотят спать. Интересно, но признаки того, что дети не высыпаются, полностью отличаются от взрослых. Взрослые испытывают сонливость, а дети, наоборот, склонны проявлять гиперактивность, невнимательность и раздражение. На самом деле, много написано о том, что недосыпание часто принимают за СДВГ.

Создайте режим сна

Как и у взрослых, установка режима сна помогает переводить детей в режим сна. Убедитесь, что дети не занимаются физической активностью перед сном и не едят сладкую пищу. Занимайтесь успокаивающими мероприятиями, такими как чтение, принятие ванны, питье молока и объятия и поцелуи.

По возможности, старайтесь каждый вечер выполнять одни и те же действия, чтобы это стало частью вашего повседневного распорядка дня. В итоге, это позволит вашему малышу понять, что пора спать.

Придерживайтесь режима

Дети имеют тенденцию затягивать сон. Они хотят, чтобы вы прочитали им еще одну книгу, еще раз обняли, поцеловали и принесли им еще стакан воды. Они попытаются манипулировать, чтобы добиться своего.

Для работающих родителей может быть особенно трудно обеспечить соблюдение режима сна. Они не видели своих детей днем ​​и проводят с ними несколько часов вечером. Многие могут испытывать чувство вины. Но вы не должны чувствовать вину за то, что прививаете хорошие привычки детям. Дети, которые хорошо спят, лучше учатся в школе и у них приподнятое настроение.

Вовлеките всех в режим сна

Пусть все в доме готовятся ко сну вместе, особенно если у вас есть маленькие дети. Вы можете приглушить свет, надеть пижаму и почистить зубы. Одна из причин, по которой детям не нравится ложиться спать, заключается в том, что они чувствуют, что что-то упустят. Покажите им, что на улице темно, делать уже нечего, и все ложатся спать.

Научите детей засыпать самостоятельно

Для детей важно научиться самостоятельно засыпать. Например, родители должны уложить ребенка спать, когда он спокоен и выглядит сонным и счастливым, вместо того, чтобы ждать, пока он уснет у них на руках. Вы можете петь, пока ребенок лежит в кроватке, а затем постепенно выходить из комнаты.

Фото: extrawellness.net

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