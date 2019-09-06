Как распознать симптомы "гиперсони"

Гиперсомния представляет собой состояние, связанное с чрезмерной дневной сонливостью или продолжительным ночным сном на постоянной основе. Подростки и молодые люди чаще всего страдают от этого заболевания.

Страдающие данным недугом люди несколько раз дремлют в течение дня, что существенно влияет на качество выполняемой работы, учебу или социальные отношения. Эти дремоты обычно обеспечивают временное облегчение симптомов, и вскоре после этого вновь появляется желание вздремнуть.

Общие симптомы гиперсомнии

Люди с данным заболеванием часто испытывают трудности с пробуждением, особенно после долгого сна. Они могут чувствовать себя дезориентированными и растерянными, что может продолжаться у некоторых пациентов в течение нескольких часов.

Чрезмерная дневная сонливость является определяющим симптомом гиперсомнии, несмотря на то, что человек спал всю ночь. Это может помешать пострадавшим от участия в повседневных делах или событиях. Кроме того, им может быть сложнее поддерживать нормальные функции в семье, обществе и на работе.

Пациенты, страдающие гиперсомнией, чаще, чем другие, страдают от депрессии и тревоги. Хотя не все люди испытывают другие признаки и симптомы, гиперсомния также может быть связана со следующими состояниями:

Тревожностью.

Мутными мыслительными процессами и трудным принятием решений.

Депрессией.

Галлюцинациями.

Низкой энергией.

Снижением аппетита.

Ухудшением памяти.

Медленной речью.

Методы диагностики гиперсомнии

Первичным диагностическим критерием гиперсомнии является чрезмерная дневная сонливость в течение, по крайней мере, одного месяца в острых состояниях или трех месяцев в постоянных условиях. Это отмечается сообщениями о длительных эпизодах сна или частых дневных снах не менее трех раз в неделю.

Полисомнография контролирует характер сна человека в течение всей ночи, что может помочь исключить другие состояния, такие как нарколепсия или апноэ во сне. Также может быть полезен тест латентного сна для определения времени засыпания в течение дня, поскольку пациент с гиперсомнией обычно легко засыпает в течение восьми минут.

Дифференциальная диагностика

Чрезмерная сонливость часто возникает как симптом ряда других нарушений сна и должна отличаться от гиперсомнии. Эти связанные расстройства включают в себя:

Нарколепсию.

Апноэ сна.

Нарушения сна циркадного ритма.

Расстройства сна.

Определяющей характеристикой гиперсомнии является длительный и непрерывный сон в ночное время. В отличие от других нарушений сна идиопатическая гиперсомния связана с периодом сна без жалоб на пробуждение в течение ночи. Несмотря на хороший ночной сон, больные по-прежнему чувствуют усталость в течение дня с необходимостью подремать, что обеспечивает небольшое облегчение симптомов.

В редких случаях гиперсомния может возникать в результате более серьезного состояния здоровья, такого как опухоль или повреждение центральной нервной системы. Если это возможно, следует использовать тесты для дальнейшего изучения этого вопроса, чтобы выявить причину и провести соответствующее лечение.

Фото: apfoodonline.com

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