Как распознать симптомы "гиперсони"

Гиперсомния представляет собой состояние, связанное с чрезмерной дневной сонливостью или продолжительным ночным сном на постоянной основе. Подростки и молодые люди чаще всего страдают от этого заболевания.
Страдающие данным недугом люди несколько раз дремлют в течение дня, что существенно влияет на качество выполняемой работы, учебу или социальные отношения. Эти дремоты обычно обеспечивают временное облегчение симптомов, и вскоре после этого вновь появляется желание вздремнуть.
Общие симптомы гиперсомнии
Люди с данным заболеванием часто испытывают трудности с пробуждением, особенно после долгого сна. Они могут чувствовать себя дезориентированными и растерянными, что может продолжаться у некоторых пациентов в течение нескольких часов.
Чрезмерная дневная сонливость является определяющим симптомом гиперсомнии, несмотря на то, что человек спал всю ночь. Это может помешать пострадавшим от участия в повседневных делах или событиях. Кроме того, им может быть сложнее поддерживать нормальные функции в семье, обществе и на работе.
Пациенты, страдающие гиперсомнией, чаще, чем другие, страдают от депрессии и тревоги. Хотя не все люди испытывают другие признаки и симптомы, гиперсомния также может быть связана со следующими состояниями:
Тревожностью.
Мутными мыслительными процессами и трудным принятием решений.
Депрессией.
Галлюцинациями.
Низкой энергией.
Снижением аппетита.
Ухудшением памяти.
Медленной речью.
Методы диагностики гиперсомнии
Первичным диагностическим критерием гиперсомнии является чрезмерная дневная сонливость в течение, по крайней мере, одного месяца в острых состояниях или трех месяцев в постоянных условиях. Это отмечается сообщениями о длительных эпизодах сна или частых дневных снах не менее трех раз в неделю.
Полисомнография контролирует характер сна человека в течение всей ночи, что может помочь исключить другие состояния, такие как нарколепсия или апноэ во сне. Также может быть полезен тест латентного сна для определения времени засыпания в течение дня, поскольку пациент с гиперсомнией обычно легко засыпает в течение восьми минут.
Дифференциальная диагностика
Чрезмерная сонливость часто возникает как симптом ряда других нарушений сна и должна отличаться от гиперсомнии. Эти связанные расстройства включают в себя:
Нарколепсию.
Апноэ сна.
Нарушения сна циркадного ритма.
Расстройства сна.
Определяющей характеристикой гиперсомнии является длительный и непрерывный сон в ночное время. В отличие от других нарушений сна идиопатическая гиперсомния связана с периодом сна без жалоб на пробуждение в течение ночи. Несмотря на хороший ночной сон, больные по-прежнему чувствуют усталость в течение дня с необходимостью подремать, что обеспечивает небольшое облегчение симптомов.
В редких случаях гиперсомния может возникать в результате более серьезного состояния здоровья, такого как опухоль или повреждение центральной нервной системы. Если это возможно, следует использовать тесты для дальнейшего изучения этого вопроса, чтобы выявить причину и провести соответствующее лечение.
Фото: apfoodonline.com
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